Нетаньяху приехал к Путину за поддержкой на выборах

У премьера Израиля Биньямина Нетаньяху есть традиция - накануне очередных или, как в этот раз, внеочередных выборов в Израиле он едет к Владимиру Путину. Нынешний визит в Сочи прошел за неделю до выборов в парламент Израиля и был нужен Нетаньяху, чтобы набрать дополнительные голоса русскоязычного населения. Собственно, так Нетаньяху уже делал, он сам вспомнил, что нынешняя встреча с президентом России - уже тринадцатая за последние годы.

Как выяснилось, Путин может не только "вмешиваться в выборы в США", но и влиять на результаты выборов в Израиле. И главная цель визита израильтянина от него не утаилась.

- Я знаю, что ваша страна стоит на пороге крупных внутриполитических мероприятий, выборов в кнессет, - сказал Путин. - Хорошо известно, что в Израиле проживают свыше 1,5 миллиона выходцев из Советского Союза. Мы всегда считали их своими людьми, мы называем их своими соотечественниками. И конечно, нам небезразлично, какие люди, честно вам скажу, придут в парламент Израиля. Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят всё, что было достигнуто в двусторонних отношениях за последнее время, и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений.

Пользуясь случаем, он объявил, что принял приглашение приехать в Израиль.

- Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года как раз в связи с годовщиной освобождения Освенцима и Дня Холокоста, - сказал президент. - Я с большим удовольствием приеду. Если это возможно, можно было бы осуществить открытие мемориала, связанного с блокадой Ленинграда, о чём вы говорили мне, тоже приглашали на это мероприятие.

- Я буду очень рад видеть вас в нашей стране в январе, - согласился Нетаньяху. - Мы будем отмечать 75 лет освобождения концлагеря Освенцим, и в это же время мы планируем открыть памятник героям блокады Ленинграда. Мы никогда не забудем тот огромный вклад, который внесли российский народ и российская армия для победы над фашистской Германией. Я это всегда подчеркиваю при каждой возможности, в каждом месте, и это справедливо, это правда.