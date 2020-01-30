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Нетаньяху приехал к Путину за осужденной израильтянкой

30 января 2020, 15:09  •  56 • В России

С момента последней встречи Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме не прошло и недели, а израильский премьер уже прилетел в Кремль «с ответным визитом». На самом деле Нетаньяху просто не мог упустить возможность совместить приятное с полезным.

Во-первых, увенчалась полным успехом кампания по освобождению гражданки Израиля Наамы Иссахар. И сам премьер, и мама девушки, и патриарх, и израильская общественность долго писали прошения помиловать осужденную в прошлом году за контрабанду и хранение наркотиков девушку. Путин в Иерусалиме встретился с мамой Иссахар и пообещал ей, что все будет хорошо. И вечером накануне визита Нетаньяху это «хорошо» произошло. Президент России после выполнения всех необходимых юридических формальностей подписал указ о помиловании Наамы.

Путин передал наилучшие пожелания Иссахар во время встречи с Нетаньяху.

Мог ли Нетаньяху, ведущий многотрудную политическую борьбу за большинство в кнессете, упустить шанс и не вернуться на родину народным героем - на одном самолете с освобожденной девушкой?

- Вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила, – за наличие у нее запрещенных наркотических средств. Указ о ее помиловании подписан, - официально сообщил Путин гостю во время встречи в Кремле. - Она – слава богу, для нее это очень хорошо – не пересекала даже границу Российской Федерации. Все это было найдено у нее в багаже при перемещении багажа из одного самолета в другой. Передайте самые наилучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме.

Мать Наамы Иссахар не сдерживает слез после сообщения об освобождении дочери.Губернатор Московской области во вторник утром подписал прошение Иссахар о помиловании, после чего документ был направлен президенту страны

Во-вторых, в Москву Нетаньяху прилетел прямиком из Вашингтона, где обсуждал, а точнее — выслушал план Трампа по «сделке века» между Израилем и Палестиной.

- Вы первый мировой лидер, с которым я встречаюсь, общаюсь после визита в Вашингтон и объявления плана Трампа, - заявил премьер Израиля. - Думаю, что у нас сегодня еще одна особая возможность поговорить, хотел бы услышать ваше мнение, посмотреть, как мы можем собрать силы для мира и спокойного существования.

Пользуясь случаем Путин еще раз поблагодарил Нетаньяху за открытие в Иерусалиме памятника жертвам блокадного Ленинграда.

Нетаньяху встретился с Наамой Иссахар.

- И памятник очень достойный, и место вы подобрали отличное, и, конечно, процедура была очень впечатляющей и эмоциональной, - сказал президент.

Израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии.Как заявляет омбудсмен Московской области, в своем ходатайстве о помиловании Наама частично признала вину

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