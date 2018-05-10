Нетаньяху празднует День Победы в шаге от войны с Ираном

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Пока Биньямин Нетаньяху вместе с российским президентом празднует очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне, в его стране происходят реальные военные маневры. Это, конечно, не война, но израильтяне всерьез готовятся к усугублению конфликта с Ираном. Они уже привели войска в повышенную боевую готовность, а минувшей ночью бомбардировке подвергся пригород сирийской столицы.

Пока сложно сказать, что послужило причиной удара — в Тель-Авиве по этому поводу как всегда особо не распространяются, но, похоже, атаке подвергся какой-то иранский объект под Дамаском. Это, конечно, не первое проявление агрессии со стороны еврейского государства, однако теперь это противостояние может легко выйти на новый уровень. Всему виной решение Соединенных Штатов отказаться от договоренности с Тегераном. Напомним, что сделка заключалась в частичном снятии санкций с Ирана взамен на его отказ от основных ядерных проектов.

И теперь мир ждет больших событий. Западные аналитики всерьез рассуждают о возможностях военного конфликта между Штатами и персидским государством. Мол, после решения Трампа вероятность этого резко увеличивается. Мы же решили задаться вопросом, чем это грозит России. Большинство полагает, что Москва от этого только проиграет. Однако нельзя быть в этом настолько уверенным.

Подобные шаги США только укрепляют пророссийские взгляды иранской элиты, ибо другого ориентира у нее просто нет, во всяком случае, на Ближнем Востоке. Плюс ко всему на фоне новых планов российских властей существенно увеличить импорт собственной продукции весьма кстати вырисовывает фигуру Ирана. Во-первых, Россия, оставаясь верным торговым партнером Тегерана, без особых проблем сможет реализовывать иранскую нефть по всему миру на выгодных для себя условиях — учитывая все обстоятельства, следует ожидать, что Тегеран будет максимально стараться вести лояльную ценовую политику.

Конечно, для этого нужны соглашения, которых пока официально нет, но очевидно, что самостоятельно Иран вряд ли сможет резко переориентировать рынки сбыта — крупнейшие покупатели в лице Китая и Индии, которые и до отмены санкций торговали с Тегераном, пока не выказывают особого желания наращивать импорт из Ирана. Во вторых, Россия собственными силами способна перекрыть потенциальный дефицит на европейском рынке, который неминуемо возникнет, если Франция (она является одним из крупнейших покупателей иранской нефти в ЕС — авт.) и другие решат последовать примеру Дональда Трампа.

Турецкий эксперт в области мировой экономики Танер Бексой полагает, что решение США действительно может быть выгодно России.

— В последние месяцы наблюдает рост цен на нефть. Это началось после того, как президент США дал понять, что договор с Ираном его не устраивает. Конечно, нельзя было гарантировать, что США наверняка откажутся от сделки, но все же рынок среагировал соответствующим образом. Доля Ирана не столь велика, но ощутима — в связи с этим решением США общее предложение может сократиться на два миллиона баррелей в день. В любом случае, это вызовет резкий рост цен на нефть. Высока вероятность, что цена дойдет до 95−100 долларов за баррель. Очевидно, что от такого решения могут выиграть крупные экспортеры, в числе которых находится Россия. Ее экономика переживает не лучшие времена в связи с резким сокращением сотрудничества с Европой, США и другими странами. Расходы при этом растут, если учитывать военную операцию в Сирии, грандиозные строительные проекты и так далее.

При этом недавно была распространена информация о планах Владимира Путина вложить большие средства в социальную сферу, и эти проекты должны быть реализованы в ближайшее десятилетие. Рост цен на углеводороды будет весьма кстати.

В этом плане можно сделать определенный вывод, что решение Дональда Трампа выгодно не только для США, но и для России. Это с экономической точки зрения. Но если взять политическую сторону, то Россия может выиграть больше, чем США. Дело в том, что пока неизвестно, как на это решение отреагирует Совбез ООН, а его заседание по этому поводу обязательно скоро состоится. При этом решением США недовольны в Германии, Франции и других европейских государствах. Для них это чревато серьезными убытками в ближайшее время. Кроме того, перспектива участия в очередной военной авантюре США никого не радует. Конечно, нельзя утверждать, что американцы начнут военную кампанию против Ирана, но военная активность Израиля, который считается верным союзником Вашингтона, может вовлечь в это противостояние западные страны. С этой точки зрения можно допускать раскол между США и ЕС. В современных реалиях этот раскол может быть выгоден России, которая все же соседствует с ЕС и является для него одним из наиболее удобных экономических партнеров, несмотря на все сложности.

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