Нетаньяху попробует «подкараулить» Путина в Париже

Израильские СМИ заявляют, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что в следующем месяце у него получится лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Так, со ссылкой на высокопоставленный источник в руководстве страны израильские СМИ сообщают, что Нетаньяху связывает свои планы в этом отношении с памятными мероприятиями по поводу 100-летия окончания Первой мировой войны.

Напомним, что те должны будут пройти в столице Франции 11 ноября. Президент Владимир Путин и ряд иных мировых лидеров должны будут почтить данные торжества своим визитом.

На встрече с Путиным Нетаньяху планирует обсудить дальнейшие возможности для российско-израильской кооперации в Сирии. Данный вопрос стал тем более актуальным в свете недавней трагической гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в воздушном пространстве страны.

Данный инцидент произошел по вине ВВС Израиля.