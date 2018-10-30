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Нетаньяху попробует «подкараулить» Путина в Париже

30 октября 2018, 01:24  •  18 • Политика
Израильские СМИ заявляют, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что в следующем месяце у него получится лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Так, со ссылкой на высокопоставленный источник в руководстве страны израильские СМИ сообщают, что Нетаньяху связывает свои планы в этом отношении с памятными мероприятиями по поводу 100-летия окончания Первой мировой войны.
Напомним, что те должны будут пройти в столице Франции 11 ноября. Президент Владимир Путин и ряд иных мировых лидеров должны будут почтить данные торжества своим визитом.
На встрече с Путиным Нетаньяху планирует обсудить дальнейшие возможности для российско-израильской кооперации в Сирии. Данный вопрос стал тем более актуальным в свете недавней трагической гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в воздушном пространстве страны.
Данный инцидент произошел по вине ВВС Израиля.
«Существует вероятность того, что Нетаньяху и Путин встретятся в Париже и обсудят дальнейшую военную координацию между двумя странами после гибели в сентябре в Сирии российского самолета-разведчика», - пишет израильское издание «Уай-нет».

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