Нетаньяху отправил в министры юстиции представителя ЛГБТ - СМИ

Впервые в истории Израиля на пост министра был назначен открытый гомосексуалист. Как сообщает Jerusalem Post, представитель нетрадиционных меньшинств Амир Охана занял пост временного главы отдела юстиции. По данным издания, это назначение пролоббировал лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и его партия "Ликуд".

Охана пришёл на смену министра юстиции Аелет Шакед, которую в начале июня отстранили от занимаемого поста. Своё назначение в кнессет он назвал большой честью, говорится в публикации.

Отмечается, что новый министр пробудет в должности до 17 сентября, то есть до тех пор, пока в Израиле не состоятся новые выборы в кнессет.

Напомним, что 30 мая депутаты кнессета провели голосование и приняли решение о самороспуске. Также впервые в истории Израиля они объявили о проведении повторных выборов из-за разногласий по созданию коалиции и формированию нового правительства.