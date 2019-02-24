Нетаньяху отправил "чёткое послание" Ирану о действиях Израиля в Сирии

Премьер-министр убеждён, что "иранский режим" намерен "уничтожить" Израиль, поэтому он посылает Тегерану "чёткое послание" о своих действиях в Сирии. Кроме того, Нетаньяху отметил, что действия Ирана он намерен обсудить с Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи.

Накануне визита в Москву израильский премьер Биньямин Нетаньяху, выступая на еженедельном заседании правительства, заявил, что "действия Ирана" намерен обсудить с российским лидером.

"Я буду обсуждать с ним развитие событий в регионе и иранскую агрессию", - сказал он.

По словам Нетаньяху, еврейское государство и впредь будет действовать в Сирии против попыток Ирана закрепиться в этой арабской стране.

"У меня есть чёткое послание иранскому режиму, который намерен уничтожить Израиль: Израиль продолжит сколько необходимо действовать для блокирования иранского военного закрепления в Сирии", - цитирует высказывания премьера ТАСС.