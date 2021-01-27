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Нетаньяху одобрил, слово за Байденом? Источник сообщил о подготовке Израилем военного удара по Ирану
27 января 2021, 03:05 • 77 • Политика
Источники израильского издания Ynetnews сообщают, что глава Генерального штаба армии обороны Израиля Авив Кохави запросил более миллиарда долларов у правительства на военный удар по Ирану. Инсайдеры утверждают, что просьбу Кохави уже одобрил премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Бени Ганц, осталось получить "добро" от президента США Джо Байдена.
Генштаб армии обороны Израиля подготовил план атаки на Иран, запросив на него более миллиарда долларов США (4 млрд шекелей), пишет издание Ynetnews со ссылкой на источники. С просьбой одобрить финансирование, по информации собеседника издания, к властям обратился глава генштаба Авив Кохави.
Военный утверждает, что разработал "разрушительный вариант", который позволил бы Израилю сорвать возможный иранский ядерный прорыв, говорится в статье. На этой неделе в правительстве Израиля должны обсудить оборонный бюджет на 2021 год, но по информации источника, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Бени Ганц уже согласились удовлетворить просьбу Кохави.
Однако пока остаётся неясным, какую позицию займёт новый президент Джо Байден в Соединённых Штатах по иранскому вопросу, отмечается в статье. Источники утверждают, что Тель-Авив попытается уговорить Вашингтон отказаться от возврата к ядерной сделке с Ираном, чтобы начать подготовку к военному удару по стране.
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