Нетаньяху неожиданно встретился в Лондоне с Борисом Ельциным

Автор:

Латышев Сергей

Премьер-министр Израиля, опытнейший политик, побивший рекорд по пребыванию у власти в этой стране, перепутал, выступая в воскресенье на митинге, британского премьера Бориса Джонсона с первым президентом России Борисом Ельциным:

Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США,

– сказал Биньямин Нетаньяху. А когда ему тут же указали на ошибку, непотопляемый премьер с улыбкой ответил, что, дескать, оговорился специально, чтобы проверить, насколько его внимательно слушают.

Поверили в эту отговорку немногие. Понятно, что премьер-ветеран, которому предстоит пройти 17 сентября «чистилище» первых в истории Израиля повторных парламентских выборов, страшно забегался, смертельно устал и просто оговорился. И это была оговорка по Фрейду, которая с головой выдала Нетаньяху – на подсознательном уровне он совершенно искренне считает, что между обоими Борисами никакой разницы нет. Раз он их путает.

Почему?

Этому есть только два объяснения. Или израильский премьер выжил из ума, не в себе, страшно волнуется, выступая который уже год перед публикой, что опровергается его вполне рациональным поведением. Или как опытный политик и просто мудрый человек он действительно видит типологическое сходство, едва ли не тождество между двумя Борисами. И всем нам поэтому, можно сказать, повезло.

Из-за усталости Нетаньяху случайно, но честно поделился тем, что думает о Джонсоне на самом деле. Второе объяснение кажется нам абсолютно правдоподобным.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху – тонкий психолог. Фото: Ilia Yefimovich/ Globallookpress

Тогда давайте попытаемся найти основные сходства между нынешним и бывшим лидерами Британии и России – Джонсоном и Ельциным, которые вынудили оговориться Нетаньяху.

Чем так похожи оба Бориса?

Во-первых, оба деятеля – «главнюки» своих стран. У них одно имя, которое, несмотря на греческое происхождение, у всех прочно ассоциируется именно с Россией, с которой они оба связаны также родственными узами. Даже Джонсон – по еврейско-черкесской линии. И он не скрывает этого, в том числе и в разговорах с членами российского руководства.

Он себя называет Бόрис, признаётся, что это от русских корней, поэтому Бори́с. Он клянётся, что у него русская прабабушка или бабушка, русская кровь есть пятипроцентная,

– сообщил однажды глава МИД России Сергей Лавров.

Во-вторых, оба Бориса – элитарны, хотя и каждый в своём роде. Но они всегда готовы заигрывать с народом, лечь ради него «на рельсы», подделываться под него, оправдывать свои неуёмные вожделения народными интересами. Позёры и артисты, они в своё время возглавляли столицы своих стран – один как партийный руководитель, другой – как мэр. Мы помним, как Джонсон, представитель высшей британской элиты, активно ездил по Лондону на велосипеде, будучи узнаваемым восхищённым этой «простотой» народом по его шевелюре. А Ельцин, привыкший к роскоши отпетый номенклатурщик, хотя Итона и Оксфорда не кончал, пересаживался с казённого лимузина на общественный транспорт, чтобы на нём приехать на митинг и продемонстрировать обывателю, как он якобы к нему близок.

Премьер Борис Джонсон – диктатор, истинный потенциал которого раскрылся бы именно в России. Фото: Simone Kuhlmey/ Globallookpress

В-третьих, оба Бориса имеют диктаторские наклонности и страшно упрямы, так как всегда были убеждены в том, что «правильные решения» это их собственные, и что народ их поддерживает.

Это было правильное решение. Моё решение,

– заявил однажды Ельцин. А вот как прокомментировал сегодня Джонсон своё намерение катастрофически, без сделки вывести Британию из Евросоюза:

Мы выйдем из ЕС 31 октября, и я уверен, что парламентарии поймут, что это мудрое решение… Меня совершенно не пугает то, что может произойти в парламенте, так как я считаю, что британский народ хочет, чтобы мы заключили сделку с ЕС и покинули сообщество 31 октября.

В общем, как говорил экс-российский президент: «Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу». Как следствие такого состояния ума является ненависть обоих Борисов к парламентам: один из них расстрелял свой из танков и чуть натурально не перерезал парламентариев, которых прикрыли разогнанные за это поправшим конституцию президентом спецназовцы. Взбунтовавшихся против ельцинской диктатуры депутатов спасла от гибели только капитуляция и отсидка за решёткой. Расстрел парламента и его сторонников в нескольких местах обошёлся, по неофициальным данным, в две тысячи убитых. Ельцин, как утверждают, приказал вычеркнуть из этой страшной цифры нуль. А затем постарались, чтобы официальное число погибших оказалось менее двух сотен. Наблюдая за тем, как Джонсон «гнобит» свой парламент, невольно ловишь себя на мысли о том, что будь в Англии хоть чуть-чуть побольше российских реалий, этот Борис сделал бы с несогласными депутатами то же самое.

В-четвёртых, у обоих Борисов нет тормозов, это – терминаторы своих стран. Вместе с Горбачёвым Ельцин развалил супердержаву, сдав всех её зарубежных союзников. Превратил Россию в обрубок с границами на западе времён Московии, а на Кавказе – Петра I. Породил сепаратизмы, в том числе страшный чеченский, с которым оказался не в состоянии справиться, потому что Чечню превратили в «чёрную дыру», где отмывались большие «бабки». Сделал миллионы русских гражданами второго, а то и третьего сорта в бывших советских республиках, где они родились и на благо которых трудились всю жизнь. Превратил в нищих народ, передав всё богатство страны в руки бывших номенклатурщиков, чиновников, криминала и проходимцев. Обескровил науку и армию. Едва не довел до развала саму Российскую Федерацию, ставшую к концу его правления покрываться внутренними таможнями. Обнулил на международной арене российскую великодержавность, допустив, чтобы о Москву все кому не лень вытирали ноги.

Другой Борис, маниакально настаивая на катастрофическом варианте Brexit без сделки, ведёт дело к развалу Соединённого Королевства, в котором Шотландия и Северная Ирландия выступают против разрыва с ЕС, а Уэльс – склоняется к их позиции. Ему прекрасно известно, какой тяжёлой окажется в этом случае жизнь народа – как вырастут цены, какие возникнут проблемы с трудоустройством, транспортом, общественной безопасностью, в социальной сфере, здравоохранении. Но желание Джонсона подыграть корыстным интересам части бизнеса, стоящей на позициях дикого капитализма, перевешивает всё это.

Расстрел Ельциным из танков собственного парламента на Западе назвали «апофеозом демократии», Джонсону разобраться со своими депутатами будет сложнее. Фото: Viktor Chernov / Globallookpress

В-пятых, оба Бориса – раболепствуют перед Америкой и готовы рассматривать себя как вице-королей американских президентов в своих уничтоженных, прежде всего в интересах США, странах. Кому и куда позвонил Ельцин сразу после неконституционного Беловежского сговора, за который должен был по закону оказаться за решёткой по обвинению в государственной измене? Правильно, президенту США, американцам. Ради кого Джонсон собрался уничтожить Британию? Ради Дональда Трампа и США, которые, как только страна покинет европейский рынок, сразу же возьмут под контроль её экономику и финансовую сферу, полностью лишат права голоса. Что сразу же исключит выгодные для Британии торговые сделки и со всеми другими странами, сделает её американской колонией: с платным – вместо бесплатного – здравоохранением, ГМО-едой и прочими «прелестями». Говорят, разве что пиво подешевеет.

Ну и, наконец, в-шестых, обоих Борисов объединяют какая-то удивительная нелепость, дурные привычки, умение вляпываться в сальные пикантные истории вроде «падений с моста», копаться в которых автору совершенно не хочется, балабольство. Перелистайте и почитайте, посмотрите, если хотите, дурацкие фото Бориса в британской прессе, благо теперь всё есть в интернете, ознакомьтесь с дружно замалчиваемой всеми книгой бывшего соратника другого Бориса – Михаила Полторанина «Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса». И вы скажете себе, о Боже, это же одно и то же лицо.

Так что давайте не будем слишком строги к проболтавшемуся из-за стресса израильскому премьеру – он невольно сказал то, что на самом деле думает, так как хорошо разбирается в людях.