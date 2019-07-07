Нетаньяху не заставит Путина прогнуться под Израиль и сдать Иран

Этой весной внезапно увеличился объем статей о том, что Путин «распродает» Сирию или Иран израильтянам и их американским покровителям или обоим. И эта кампания не была вызвана каким-либо событием или заявлением Путина или других высокопоставленных российских лиц.

И вот информационные агентства стали сообщать, что Николай Патрушев отправится в Израиль, чтобы встретиться с Джоном Болтоном и Биби Нетаньяху.

Затем произошло нечто странное: встреча состоялась и… ничего. Итоги «Иерусалимского саммита» были встречены оглушительным молчанием.

Официальная позиция России по Ирану

Саммит на самом деле произвел нечто жизненно важное. Но по какой-то причине самое значимое официальное заявление по Ирану, которое когда-либо делал какой-либо российский политик, привлекло очень мало внимания.

А сказано было следующее (дается в переводе с английского): «Мы подчеркнули важность снижения напряженности в стране (Сирии) между Израилем и Ираном путем осуществления взаимных приближающих шагов. Мы подчеркивали, что Сирию нельзя превращать в арену геополитического противостояния. Мы также подчеркнули необходимость того, чтобы международное сообщество помогло Сирии восстановить национальную экономику. Кроме того, Сирия должна быть свободна от незаконных торговых ограничений, односторонних санкций, а также санкций в отношении экономических операторов, которые помогают Сирии в восстановлении. Они также должны быть свободны от всех санкций.

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Мы также обратили внимание всех на отношения Сирии и других арабских государств, которые необходимо снова нормализовать. Сирия вновь должна стать полноправным членом Лиги арабских государств. Мы также указали на важность установления контактов сирийского правительства с его курдским этническим меньшинством. Мы заявили о важности объединения усилий по ликвидации всех оставшихся в Сирии террористов. Мы призвали к немедленному уничтожению всех каналов, по которым террористы могли бы получить химические материалы оружейного качества и их прекурсоры.

Россия, США и Израиль должны объединить свои усилия, чтобы помочь вернуть мир в Сирию.

В контексте заявлений, сделанных нашими партнерами в отношении крупной региональной державы, а именно Ирана, я хотел бы сказать следующее: Иран всегда был и остается нашим союзником и партнером, с которым мы последовательно развиваем отношения как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

Вот почему мы считаем, что недопустимо называть Иран главной угрозой региональной безопасности и, более того, ставить его в один ряд с Исламским государством* или любой другой террористической организацией, особенно потому, что Иран прилагает значительные усилия для того, чтобы принести мир в Сирию и для стабилизации ситуации в Сирии.

Мы призвали наших партнеров проявлять сдержанность и готовность к обоюдным шагам, которые должны послужить основой для последовательного продвижения к ослаблению напряженности в израильско-иранских отношениях".

Насколько мне известно, это первый раз, когда Россия официально объявила Иран союзником! Несколько дней спустя президент Путин подтвердил это в своем интервью FT:

«У нас действительно выстроились очень добрые, деловые, партнёрские, а во многом даже с элементами союзничества отношения со многими странами региона, включая не только Иран и Турцию, но и другие страны».

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Это имеет огромное значение, особенно если учесть, что, в отличие от «демократической» России Ельцина или от западных политиков, Путин не бросает своих союзников.

Официальная позиция России по Сирии

Давайте еще раз разберем заявление Патрушева, чтобы выяснить некоторые особенности Сирии:

1. Израиль не может навязать свою волю Сирии.

2. Все санкции против Сирии должны быть отменены.

3. Лига арабских государств должна полностью восстановить членство Сирии.

4. Все оставшиеся в Сирии террористы должны быть уничтожены.

Мне действительно кажется, что приверженность России территориальной целостности и свободе Сирии так же сильна, как и прежде.

Вам действительно кажется, что Россия и Израиль работают рука об руку в Сирии?

А в Израиле на ситуацию смотрят так:

1. Сирийское государство выжило, и его вооруженные силы и силы безопасности теперь гораздо более дееспособны, чем они были до начала войны.

2. Стала сильнее не только Сирия, но и иранцы, и Хезболла.

3. Ливан проявляет твердость; даже последняя саудовская попытка похитить Харири имела неприятные последствия.

4. Сирия останется унитарной, а Курдистан не формируется. Миллионы перемещенных беженцев возвращаются домой.

5. Израиль и США выглядят как полные идиоты и — что еще хуже — как проигравшие, и доверия к ним не осталось.

Простая истина заключается в том, что Россия сорвала ВСЕ израильские планы по Сирии.

Необходимо учитывать, что понятие «союзник» имеет разное значение для разных людей. Союзные державы во время Второй мировой войны включали в себя англо-саксонские нации и Советский Союз, что не мешало западным державам плести интриги и заговоры с целью нападения и уничтожения их якобы «союзника» (который, как оказалось, уничтожил около 80% нацистской военной машины).

Вот как Запад планировал «решить российскую проблему»:

— План «Тотэлити» определял 20 советских городов для уничтожения в ходе первого удара — Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Ленинград, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Молотов, Тбилиси, Сталинск (в н.в. — Новокузнецк), Грозный, Иркутск, Ярославль.

— Операция «Немыслимое» предполагала внезапное нападение на советские войска силами до 47 британских и американских дивизий в районе Дрездена.

— Операция «Дропшот» включала применение 300 ядерных бомб и 29 000 обычных бомб по 200 целей в 100 городах и поселках, чтобы одним ударом уничтожить 85% промышленного потенциала СССР.

Я мог бы и дальше перечислять всех так называемых «союзников», которых Запад бросил, предал и даже убил со времен Второй мировой войны, но это заняло бы слишком много места.

Так что же именно имеет в виду Россия, когда она говорит, что Иран является ее «союзником»?

Патрушев использует слова партнер и союзник. Как и в английском языке, слово «партнер» вызывает ощущение некоторой общности интересов и сотрудничества, но, как правило, нейтрально по отношению к ценностям. Вот почему российские политики иногда говорят даже о странах, враждебных России, как о «партнерах». Это не просто сарказм; слово «партнер» не вызывает каких-либо особых чувств или моральных обязательств с чьей-либо стороны. Партнер — это просто вежливое слово, не более того.

Слово «союзник», однако, является гораздо более сильным, оно подразумевает не только общие интересы, но и реальную, искреннюю дружбу и общую позицию в борьбе против общего врага. Если только он не используется саркастически, то термин «союзник» настоятельно подразумевает взаимные моральные обязательства.

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Я сомневаюсь, чтобы Патрушев (или кто-либо еще в Кремле) имел в виду такого рода вмешательство. Гораздо более реалистичное толкование слов Патрушева было бы таково:

1. Россия не «продаст» Иран кому бы то ни было, в какой бы то ни было форме.

2. Если Иран подвергнется нападению, то Россия предложит ему полную поддержку, за исключением прямого военного вмешательства.

За исключением прямой военной интервенции, СССР полностью поддержал КНДР и, тем более, Вьетнам. И в обоих случаях Запад в конечном итоге потерпел поражение. Кроме того, «отсутствие какого-либо прямого военного вмешательства» не означает «никакой военной помощи». Поставки военной техники и направление инструкторов также находится ниже порога «прямого военного вмешательства». То же относится к политической и экономической поддержке. Кроме того, Россия обладает огромными разведывательными возможностями, которые могут сыграть решающую роль, помогая Ирану противостоять нападкам англо-сионистов.

Иран — огромная страна с очень большим населением (более 80 миллионов человек). Это означает, что Иран не может быть захвачен при наземном вторжении, а сопротивление иранского народа никогда не будет сломлено. Что, в свою очередь, означает, что России не нужно предотвращать военный захват Ирана. Все, что нужно сделать России, — это дать Ирану средства для эффективного сопротивления, а все остальное произойдет естественным образом.

Кроме того, иранцы крайне патриотичны, и они, вероятно, не будут приветствовать какое-либо видимое российское военное вторжение в их страну (но они не скажут «нет» тайной помощи, и уж тем более не КСИР). Это мудрый подход, особенно по сравнению с маленькими трусливыми государственными деятелями, которые всегда хотят, чтобы один оккупант выгнал предыдущего оккупанта (вспомним Польшу, балтийские государства или — в настоящее время — оккупированную нацистами Украину).

И наконец, Россия не действует в вакууме. Китайцы сделали многочисленные заявления, показывающие, что у Ирана имеется поддержка и с их стороны.

Повлияет ли что-либо из вышеперечисленного на толпу, кричащую: «Путин — предатель» или «Путин работает на Биби»?

Факты? Ну, уж нет! Кому нужны факты?

Нет, скорее всего, нет. Что они сделают, так это просто проигнорируют вполне официальное заявление Патрушева.

На момент написания статьи израильтяне вновь нанесли авиаудар по Сирии, убив четверых человек, включая ребенка.

Сейчас сионистская пропаганда издает триумфальные сообщения о том, как непобедимые израильские военно-воздушные силы могут производить рубленое мясо из любой российской (или другой) системы ПВО. Некоторые, например, уже пришли к выводу, что израильтяне «нейтрализовали» систему С-300, в то время как другие идут еще дальше и утверждают, что Россия либо «одобрила» нападение Израиля, либо даже «скоординировала» его! (Об этом «СП» писала).

У российских военных есть поговорка «гражданский — это диагноз». В случае с невежественными и даже глупыми статьями о российских ПВО в Сирии («С-300 не срабатывают!!!»), это именно тот случай: гражданские, которые вообще не разбираются ни в военных вопросах, ни, тем более, в вопросах противовоздушной обороны.

Для значительного воздействия на сирийские вооруженные силы, Хезболлу, иранцев или русских необходима длительная воздушная кампания. А это точно не то, что мы видели с тех пор, как русские усилили свои средства противовоздушной обороны в Сирии.

Вывод 1: Путин предатель? Вряд ли!

Мои постоянные читатели должны знать, что моя поддержка Кремля искренняя, но и критическая. Я не только не верю в размахивание флагами, но я также считаю, что в российской элите есть очень опасная и ядовитая 5-я колонна, которая работает над тем, чтобы подчинить Россию Империи. Поэтому, хотя мне иногда нравится называть себя «путинским поклонником», я делаю это с долей насмешливости. На самом деле, я считаю, что России в целом и Путину в особенности нужна критика со стороны тех, кто хочет, чтобы Россия снова стала суверенной нацией.

Я пришел к выводу: люди в Лэнгли (и в других местах) решили, что идея обвинять Путина в том, будто он — диктатор-убийца журналистов или националистический урод, желающий восстановить Российскую империю, полностью провалилась. Поэтому они сменили стратегию и приступили к проведению крупной стратегической психологической операции «Путин — предатель». Теперь они решили назвать его «неискренне патриотичным». И, по правде говоря, новая стратегия оказалась гораздо более эффективной, особенно на фоне того, как правительство Медведева продолжает отстаивать социально-реакционную политику.

На самом деле, я подозреваю, что заявление Патрушева было, по крайней мере, частично, направлено на то, чтобы развенчать слух о том, что Россия сдает Иран или Сирию. Мало того, поскольку бывший директор ФСБ и секретарь Совета безопасности России четко заявил о поддержке Россией Ирана, теперь это заставит членов 5-ой колонны либо замолчать, либо подвергнуться санкциям.

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Извлекут ли урок те, якобы пророссийски настроенные, «полезные идиоты», которые потратили столько энергии, чтобы убедить всех, что Путин — марионетка Нетаньяху? Я сомневаюсь. На самом деле, я не думаю, что они когда-либо признают свою неправоту: они объяснят утверждение Патрушева «пустыми разговорами» или чем-то подобным и возобновят свои мантры.

Подведем итоги: Россия остается единственной крупнейшей «страной сопротивления» на планете (другим претендентом на высшую позицию, очевидно, будет Иран). Люди, «преданные Путиным», осуждают «предательство России» как минимум пять лет. Тот факт, что такое предательство никогда не имело места, никак не повлиял на тех, кто является всего лишь полезным инструментом для Империи. В будущем ждите больше статей «Путин-предатель» и «Армия обороны Израиля побеждает С-300».

Вывод 2: Возвращение к реальности

В реальном мире наиболее интересными вопросами сейчас являются: 1) насколько жизнеспособным будет нынешнее партнерство между Россией и Турцией и 2) насколько сильным станет российско-иранский альянс. Неясно также, какую роль будет играть ШОС или вырастут ли у ШОС внушительные военные «зубы». И, наконец, большой вопрос: что будет делать Китай?

В настоящее время мы видим, как Империя изрыгает много горячего воздуха и угрожает почти бесконечному количеству стран, в то время как израильтяне занимаются тем, что я бы назвал «психотерапией убийства» (и это все, чем на самом деле являются удары Армии обороны Израиля), чтобы сохранить на плаву свои расистские заблуждения. И в то время как англосионисты маниакально следуют этим (притворным) стратегиям, остальной мир строит альтернативу англосионистской гегемонии. Предпочтут ли лидеры Империи массовую войну тихому (и довольно жалкому) самоуничтожению Империи? Глядя на лица Трампа, Помпео или Болтона, я не могу сказать, что чувствую себя очень уверенно. И все же я надеюсь, что настанет тот день, когда США, Россия и Палестина будут освобождены от своих угнетателей и восстановят свой полный суверенитет.

* «Исламское государство Ирака и Леванта» («ИГИЛ»; также «Исламское государство») — исламистская террористическая организация. 29 декабря 2014 года Верховный суд России признал деятельность организации «Исламское государство» террористической и запретил её деятельность на территории России.

Сокращенный перевод Сергея Духанова

Военное обозрение: Американский генерал: на один перехват русских мы отвечаем тремя перехватами самолетов