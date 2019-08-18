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Нетаньяху назвал цель визита на Украину
18 августа 2019, 21:39 • 138 • Украина
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил перед вылетом в Киев, что намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Reuters
«Я сейчас отправляюсь с важным визитом на Украину по приглашению нового президента Зеленского», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.
Он отметил, что «есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших c Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется».
Нетаньяху рассказал, что планирует обсудить с Зеленским «создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые ещё больше укрепят прекрасные отношения между государствами».
Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.
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