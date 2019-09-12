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Нетаньяху накануне визита в Сочи сделал заявление, чтобы "столкнуть лбами" Иран и Россию
12 сентября 2019, 13:24 • 77 • Политика
Накануне визита в Сочи Биньямин Нетяньяху сделал заявление, которое можно расценить исключительно как попытку "столкнуть лбами" Россию и Иран. Напомним, в Сочи состоятся переговоры Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с РБК заявил, что "позиции России и Ирана не всегда совпадают", а также добавил, что "в перспективе радикальная форма ислама, насаждаемая Тегераном, может навредить Москве". С позицией России подобное высказывание не имеет ничего общего, однако Нетаньяху использует этот вброс, вероятно, преследуя свои политические цели.
Сказанное - своего рода анонс встречи Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 12 сентября. Переговоры пройдут в Сочи. Ожидается обсуждение двусторонней повестки, а также ситуации на Ближнем Востоке, о чем ранее сообщила пресс-служба Кремля. Политика Ирана - одна из постоянных тем, которая также будет обсуждаться. Несмотря на то что для России Иран - партнер, Нетаньяху настаивает, что не видит укрепления отношений между государствами.
Интересно, что Нетаньяху в принципе видит радикализм в исламе, по большому счету ведя разделение по своему варианту:
"Сегодня он (ислам - ред.) управляется двумя силами: первая - суннитский радикальный ислам, руководство ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена - ред.) и его группировки, - приводится цитата Нетаньяху. - Большее зло - шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, пытаясь завоевать Ближний Восток".
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