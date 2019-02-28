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Нетаньяху лишают шанса переизбраться: Генпрокурор Израиля готов предъявить обвинения премьеру

28 февраля 2019, 23:24  •  67 • В мире
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции. Разбирательства могут повлиять на шансы израильского премьера переизбраться в апреле на четвёртый подряд и пятый в карьере срок.
В Израиле готовы предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Как заявил генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит, он намерен предъявить премьер-министру обвинения в коррупции.
При этом, пояснил он, у главы правительства есть возможность переубедить его на досудебных слушаниях.
Речь идёт об обвинениях по ряду уголовных дел в отношении Нетаньяху, которого подозревают в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Однако говорить о том, к каким последствиям приведёт новый скандал вокруг израильского премьера, эксперты не берутся. При этом отмечается, что к немедленной отставке премьера разбирательства не приведут, однако всё это может повлиять на шансы политика переизбраться в апреле на четвёртый подряд и пятый в карьере премьерский срок.
Ранее полиция Израиля рекомендовала предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по итогам расследования двух уголовных дел - "делу 1000" и "делу 2000". В ведомстве заявили, что собранных доказательств достаточно, чтобы обвинить первое лицо. Ниже представлены дела, в причастности к которым подозревают Нетаньяху:
"Дело 1000"
В обмен на политические благосклонности Нетаньяху получил подарки от голливудского магната Арнона Миичана и австралийского бизнесмена Джеймса Пэкера. Полиция рекомендует: обвинить во взяточничестве, мошенничестве, нарушении доверия.
"Дело 2000"
В обмен на благоприятное освещение и создание положительного имиджа Нетаньяху и издатель Yedioth Ahronoth заключили "сделку" по ограничению тиража конкурирующей газеты Israel Hayom. Полиция рекомендует: обвинить во взяточничестве, мошенничестве, нарушении доверия.
"Дело 4000"
В обмен на благоприятное освещение на веб-сайте Walla Bezeq Нетаньяху вмешался, чтобы помочь телекоммуникационному гиганту Bezeq, контролируемому Шаулем Эловичем. Полиция рекомендует: обвинить во взяточничестве, мошенничестве, нарушении доверия.

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