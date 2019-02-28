Нетаньяху лишают шанса переизбраться: Генпрокурор Израиля готов предъявить обвинения премьеру

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции. Разбирательства могут повлиять на шансы израильского премьера переизбраться в апреле на четвёртый подряд и пятый в карьере срок.

В Израиле готовы предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Как заявил генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит, он намерен предъявить премьер-министру обвинения в коррупции.

При этом, пояснил он, у главы правительства есть возможность переубедить его на досудебных слушаниях.

Речь идёт об обвинениях по ряду уголовных дел в отношении Нетаньяху, которого подозревают в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Однако говорить о том, к каким последствиям приведёт новый скандал вокруг израильского премьера, эксперты не берутся. При этом отмечается, что к немедленной отставке премьера разбирательства не приведут, однако всё это может повлиять на шансы политика переизбраться в апреле на четвёртый подряд и пятый в карьере премьерский срок.

Ранее полиция Израиля рекомендовала предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по итогам расследования двух уголовных дел - "делу 1000" и "делу 2000". В ведомстве заявили, что собранных доказательств достаточно, чтобы обвинить первое лицо. Ниже представлены дела, в причастности к которым подозревают Нетаньяху:

"Дело 1000"

В обмен на политические благосклонности Нетаньяху получил подарки от голливудского магната Арнона Миичана и австралийского бизнесмена Джеймса Пэкера. Полиция рекомендует: обвинить во взяточничестве, мошенничестве, нарушении доверия.

"Дело 2000"

В обмен на благоприятное освещение и создание положительного имиджа Нетаньяху и издатель Yedioth Ahronoth заключили "сделку" по ограничению тиража конкурирующей газеты Israel Hayom. Полиция рекомендует: обвинить во взяточничестве, мошенничестве, нарушении доверия.

"Дело 4000"

В обмен на благоприятное освещение на веб-сайте Walla Bezeq Нетаньяху вмешался, чтобы помочь телекоммуникационному гиганту Bezeq, контролируемому Шаулем Эловичем. Полиция рекомендует: обвинить во взяточничестве, мошенничестве, нарушении доверия.