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Нетаньяху констатировал анархию в Израиле
13 мая 2021, 04:40 • 54 • Политика
Премьер-министр Израиля констатировал, что в стране наступила анархия. Он перечислил полномочия, которыми наделил силовиков, чтобы изменить ситуацию.
Нетаньяху в своём заявлении констатировал, что арабские погромщики поджигают синагоги и автомобили, агрессивно ведут себя как к сотрудникам полиции, так и к обычным гражданам.
"С этим невозможно мириться, это анархия. Это ничем не может быть оправдано", - произнёс политик.
Он признался: его не интересует, кипит ли кровь у погромщиков. По мнению Нетаньяху, оправдать линчевание ничем нельзя.
Премьер-министр распорядился использовать по максимуму данные полиции полномочия. В том числе, обеспечивать соблюдение комендантского часа. Власти также решили усилить МАГАВ – подразделения пограничной полиции, местом дислокации которых являются смешанные города.
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