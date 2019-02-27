Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США хотят сделать Договор по открытому небу своей монополией – Шойгу
Владимир Путин: Я буду внимательно смотреть, как мы работаем, и через год оценим...
Путин откроет в Иерусалиме памятник блокадникам
Киев отказался объявить перемирие в Донбассе за три недели до выборов президента...
Главная / Политика

Нетаньяху хочет "перезагрузить" отношения Израиля и РФ на фоне успехов Москвы в Сирии – эксперт

27 февраля 2019, 21:24  •  66 • Политика
Председатель коллегии "Центра исследований Развития Евразийства" Юрий Самонкин прокомментировал Царьграду заявление премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, пообещавшего обсудить с Владимиром Путиным некую "секретную карту" против Ирана. По его мнению, целью встречи для Нетаньяху является скорее "перезагрузка" отношений РФ и Израиля на фоне российских успехов в Сирии.
По словам Самонкина, не стоит забывать, что Израиль является в первую очередь проводником западной коалиции.
"Это прямой союзник Соединённых Штатов Америки, который выступает на стороне западной коалиции, и пытается укрепить позицию западной коалиции на Ближневосточном регионе. Сейчас переговоры перешли в мирное дипломатическое русло, решается очень много вопросов о восстановлении Сирии и окончательном разгроме терроризма. Из этого контекста Соединенные Штаты Америки абсолютно выпали, потому что потеряли свои лидирующие позиции, и теперь им надо хоть как-то вовлекаться в этот процесс. Естественно, что в данной ситуации Израиль действует как раз по наводке, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки и всей западной коалиции в целом", - пояснил эксперт.
В то же время двусторонняя встреча Путина и Нетаньяху ничего негативного не предвещает, считает Самонкин.
"У России наконец-то появляется возможность донести свою международную позицию до западной коалиции по вопросам урегулирования Сирийского конфликта. Поэтому данные переговоры будут, безусловно, включать в себя обсуждение проблематики Сирии, обсуждение гуманитарного вопроса, и обсуждение проблематики терроризма. Иран сейчас играет достаточно сильную позицию, эта страна абсолютно отказывается прогибаться под западные геополитические интересы", - отметил эксперт.
США фактически потеряли лидерство в строительстве однополярного мира, на карте планеты появляются страны, которые ведут независимую политику в регионах, где американцы когда-то проводили "демократические" ковровые бомбардировки, подчеркнул Самонкин.
Иран, Китай и Россия сейчас консолидируются, выстраивают свой многополярный пояс развития. Поэтому в данной ситуации, естественно, с российской точки зрения, Иран является нашим стратегическим союзником и партнёром по многим интеграционным проектам, в том числе по Ближнему востоку, отметил эксперт.
"С другой стороны, пока что западная коалиция не вывела свой вооружённый контингент из Сирии, риторика о смещении официального сирийского руководства сохраняется. Поэтому в данной ситуации естественно, что Израилю очень трудно общаться с Ираном. Российская Федерация является успешным гарантом выполнения договорённостей астанинского формата. Поэтому в принципе, данные переговоры будут носить формат перезагрузки двусторонних отношений между Россией и Израилем в целом", - считает эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 18:09
США хотят сделать Договор по открытому небу своей монополией – Шойгу
26 февраля 2019, 22:39
"Педофилы - не маньяки": Депутат из Екатеринбурга требует от полиции заняться "реальной работой"
26 февраля 2019, 22:39
"Посейдон" будет "оружием апокалипсиса": Россию обвинили в нарушении еще одного договора о вооружении
Загрузка...
26 февраля 2019, 22:39
"Чтобы легче было осуществить захваты": СБУ проводит обыски в фирме, охраняющей храмы Украинской Церкви
27 февраля 2019, 18:09
Руками "Правого сектора": Муж Поклонской рассказал, за что директор крымских зоопарков мстит его жене
26 февраля 2019, 22:39
"Укачало по дороге": Трампа зашатало по приезде в Ханой - видео
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбя...
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей&q...
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся &quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2019, 15:54
Премьер-министр Хорватии Пленкович предлагает устроить в Донбассе «Блеск» и «Бурю»
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей России
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.