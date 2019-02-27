Нетаньяху хочет "перезагрузить" отношения Израиля и РФ на фоне успехов Москвы в Сирии – эксперт

Председатель коллегии "Центра исследований Развития Евразийства" Юрий Самонкин прокомментировал Царьграду заявление премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, пообещавшего обсудить с Владимиром Путиным некую "секретную карту" против Ирана. По его мнению, целью встречи для Нетаньяху является скорее "перезагрузка" отношений РФ и Израиля на фоне российских успехов в Сирии.

По словам Самонкина, не стоит забывать, что Израиль является в первую очередь проводником западной коалиции.

"Это прямой союзник Соединённых Штатов Америки, который выступает на стороне западной коалиции, и пытается укрепить позицию западной коалиции на Ближневосточном регионе. Сейчас переговоры перешли в мирное дипломатическое русло, решается очень много вопросов о восстановлении Сирии и окончательном разгроме терроризма. Из этого контекста Соединенные Штаты Америки абсолютно выпали, потому что потеряли свои лидирующие позиции, и теперь им надо хоть как-то вовлекаться в этот процесс. Естественно, что в данной ситуации Израиль действует как раз по наводке, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки и всей западной коалиции в целом", - пояснил эксперт.

В то же время двусторонняя встреча Путина и Нетаньяху ничего негативного не предвещает, считает Самонкин.

"У России наконец-то появляется возможность донести свою международную позицию до западной коалиции по вопросам урегулирования Сирийского конфликта. Поэтому данные переговоры будут, безусловно, включать в себя обсуждение проблематики Сирии, обсуждение гуманитарного вопроса, и обсуждение проблематики терроризма. Иран сейчас играет достаточно сильную позицию, эта страна абсолютно отказывается прогибаться под западные геополитические интересы", - отметил эксперт.

США фактически потеряли лидерство в строительстве однополярного мира, на карте планеты появляются страны, которые ведут независимую политику в регионах, где американцы когда-то проводили "демократические" ковровые бомбардировки, подчеркнул Самонкин.

Иран, Китай и Россия сейчас консолидируются, выстраивают свой многополярный пояс развития. Поэтому в данной ситуации, естественно, с российской точки зрения, Иран является нашим стратегическим союзником и партнёром по многим интеграционным проектам, в том числе по Ближнему востоку, отметил эксперт.

"С другой стороны, пока что западная коалиция не вывела свой вооружённый контингент из Сирии, риторика о смещении официального сирийского руководства сохраняется. Поэтому в данной ситуации естественно, что Израилю очень трудно общаться с Ираном. Российская Федерация является успешным гарантом выполнения договорённостей астанинского формата. Поэтому в принципе, данные переговоры будут носить формат перезагрузки двусторонних отношений между Россией и Израилем в целом", - считает эксперт.