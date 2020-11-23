Нетаньяху и глава "Моссада" тайно посетили саудовского принца

Биньямин Нетаньяху и глава "Моссада" Йоси Коэн тайно посетили Саудовскую Аравию. Израильские политики встретились с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. О факте встречи сообщило израильское радио "Галей Цахал", впрочем, не раскрывая никаких подробностей и не сообщая о предмете переговоров.

"Премьер-министр Нетаньяху и глава "Моссада" Йоси Коэн вчера встретились в Саудовской Аравии с саудовским наследным принцем", - сказано в сообщении радиостанции.

На официальном уровне в Израиле отказались комментировать эту новость. В канцелярии премьер-министра отказались обсуждать факт визита политиков в Саудовскую Аравию.