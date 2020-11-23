|
Нетаньяху и глава "Моссада" тайно посетили саудовского принца
23 ноября 2020, 17:35 • 111 • Политика
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава "Моссада" Йоси Коэн тайно встретились с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Для этого политики тайно посетили Саудовскую Аравию, сообщили СМИ.
Биньямин Нетаньяху и глава "Моссада" Йоси Коэн тайно посетили Саудовскую Аравию. Израильские политики встретились с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. О факте встречи сообщило израильское радио "Галей Цахал", впрочем, не раскрывая никаких подробностей и не сообщая о предмете переговоров.
"Премьер-министр Нетаньяху и глава "Моссада" Йоси Коэн вчера встретились в Саудовской Аравии с саудовским наследным принцем", - сказано в сообщении радиостанции.
На официальном уровне в Израиле отказались комментировать эту новость. В канцелярии премьер-министра отказались обсуждать факт визита политиков в Саудовскую Аравию.
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 ноября 2020, 20:35
|
20 ноября 2020, 06:10
|
21 ноября 2020, 15:10
|
18 ноября 2020, 16:35
|
20 ноября 2020, 06:10
|
21 ноября 2020, 05:05
|
20 ноября 2020, 00:40