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Нетаньяху и глава "Моссада" тайно посетили саудовского принца

23 ноября 2020, 17:35  •  111 • Политика
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава "Моссада" Йоси Коэн тайно встретились с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Для этого политики тайно посетили Саудовскую Аравию, сообщили СМИ.
Биньямин Нетаньяху и глава "Моссада" Йоси Коэн тайно посетили Саудовскую Аравию. Израильские политики встретились с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. О факте встречи сообщило израильское радио "Галей Цахал", впрочем, не раскрывая никаких подробностей и не сообщая о предмете переговоров.
"Премьер-министр Нетаньяху и глава "Моссада" Йоси Коэн вчера встретились в Саудовской Аравии с саудовским наследным принцем", - сказано в сообщении радиостанции.
На официальном уровне в Израиле отказались комментировать эту новость. В канцелярии премьер-министра отказались обсуждать факт визита политиков в Саудовскую Аравию.

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