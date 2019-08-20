Нетаньяху ездил на Украину, чтобы победить на израильских выборах

Автор:

Латышев Сергей

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предстоит 17 сентября «чистилище» повторных парламентских выборов. Их особенность заключается в том, что на этот раз основная русскоязычная партия страны «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, его бывшего партнёра по правящей коалиции, будет выступать против, поэтому победить на них лидеру «Ликуда» будет очень сложно. Что оставалось делать Нетаньяху в этой связи?

Правильно, отправляться с официальным визитом на Украину, откуда происходят сотни тысяч израильских евреев и членов их семей, чтобы продемонстрировать русскоязычным евреям своё расположение, готовность решать интересующие их проблемы. Так он и поступил.

Тем более что поездка на Украину, несмотря на издавна существующий в ней антисемитизм, — это почти как поездка по… родной стране. Ведь в сегодняшней Украине и президент еврей, и премьер, и большинство олигархов. А Рабинович — самая что ни на есть украинская политическая фамилия. Не говоря уже обо всякой мелочи — депутатах, бизнесменах, журналистах-евреях, великолепно уживающихся с украинскими националистами и нацистами, наследниками патологических убийц Бандеры и Шухевича, на почве общего интереса эксплуатации Украины в качестве своей «самостийной» и, соответственно, антироссийской вотчины.

Проблемы, но не те

Вряд ли будет продуктивным пытаться объяснить визит на Украину лидера «Ликуда» необходимостью решить какие-то политические проблемы в отношениях между обеими странами, как это делает, например, Русская служба «Би-би-си». Украина, дескать, не поддержала Израиль в Совбезе ООН по ряду важных для него вопросов. В 2016 году проголосовала за резолюцию, осуждающую строительство еврейских поселений на оккупированных арабских территориях, в 2017 году отказалась поддержать инициативу США о признании Иерусалима столицей Израиля, а в 2019 году — суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

Уж как-нибудь переживут израильские власти позицию ориентирующегося на Евросоюз Киева, от которого ничего не зависит. Как и Нетаньяху, который почтил вместе с Зеленским память двух миллионов украинских евреев, замученных в годы минувшей войны во многом местными коллаборационистами нацистов, но вряд ли позитивно откликнется на призыв последнего «признать Голодомор актом геноцида украинского народа».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху находился на Украине с внутриполитическим визитом. Фото: www.globallookpress.com

В Израиле не хотят девальвировать это слово и портить отношения с Россией, на которую Киев почему-то возлагает за это ответственность, хотя она была сама не меньшей, если не большей жертвой коммунистической власти. Тем более что терпение Москвы не бесконечно в связи с тем, что Израиль, не афишируя этого, активно помогает нынешней Украине в противостоянии с Россией. В том числе в военной сфере, в Донбассе, действуя в русле общей политики Запада, стремящегося «перенапрячь» Россию и вынудить к капитуляции, рассчитывая на её развалинах на выгодные гешефты.

Раз евреи пользуются на Украине таким большим влиянием, а Израиль по своей способности вести обычные и гибридные войны давно обогнал Германию, у Тель-Авива нет тут никаких шансов отвертеться.

Спасибо нашим партнёрам за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крыма,

— такие комплименты Зеленского совершенно не нужны Нетаньяху.

Ему нужно совершенно другое, например, как пишет, ссылаясь на источники, израильская газета Haaretz, решить с Зеленским вопрос о выплате пенсий тем, кто эмигрировал в Израиль с Украины.

Если Нетаньяху сможет вернуться в Израиль с таким щедрым подарком для значительной части русскоязычного электората или хотя бы в принципе решить данный вопрос, это, разумеется, добавит ему и «Ликуду» политические очки перед важнейшими выборами в его политической карьере.

О чём договорились три еврея?

Свои два дня пребывания на Украине — вчера и сегодня — Нетаньяху разделил на общение и переговоры с двумя соплеменниками — Зеленским и Гройсманом, президентом и премьером.

Украинский президент-артист Владимир Зеленский понимающе улыбался посетившему Киев израильскому премьеру. Фото: www.globallookpress.com

Результатом переговоров израильского премьера с президентом Украины стала договорённость о «незамедлительном расширении соглашения о свободной торговле, которое дополнится сферой услуг», и открытии центров высокотехнологического развития, чтобы «совместно инвестировать здесь, на Украине», сообщил Нетаньяху на брифинге после переговоров с Зеленским.

По итогам переговоров лидеров двух стран был подписан ряд незначительных документов, в частности соглашение, которое будет способствовать изучению иврита в украинских образовательных учреждениях и украинского языка — в израильских. Украинские евреи, пока не уехавшие в Израиль, это оценят, так как смогут проделать черновую работу по изучению иврита ещё до отъезда. Кроме того, подписана программа сотрудничества в сфере образования, культуры, молодёжи и спорта на 2019-2022 годы, а также несколько меморандумов между министерствами.

Состоявшиеся сегодня переговоры Нетаньяху с Гройсманом также были посвящены экономическим вопросам, поскольку дать заработать на Украине израильскому бизнесу, имеющему в этой стране такие естественные преимущества над своими конкурентами, — это тоже одна из задач главы правительства Израиля.

По словам Нетаньяху, Израиль «хочет, безусловно, увеличить сотрудничество» с Украиной. Он снова призвал в этой связи расширить зону свободной торговли, «работать над совместными предприятиями», израильские «предприниматели будут встречаться с украинскими, и это лучшее сотрудничество, которое может быть для Украины». Нетаньяху также заявил, что Израиль «всегда открыт» и для обсуждения с Украиной вопросов военного сотрудничества, благоразумно добавив, однако, что тут есть «определённые ограничения».

Гройсман, со своей стороны, заявил, что, как заверил его израильский премьер, «теперь таких визитов будет больше, и они будут происходить чаще». Гройсман убеждён, что «уже сейчас возможно расширить зону свободной торговли, в том числе и на услуги, обеспечивать механизмы совместного инвестирования».

Супруга израильского премьера Сара Нетаньяху подвела лучшего друга президента Трампа в Киеве. Фото: www.globallookpress.com

«Опасная и затратная»: в США призвали конгресс предотвратить новую ракетную гонку Мы можем увеличивать наш товарооборот, мы нужны друг другу. Наша синергия усилий может обеспечить нам мировое лидерство. Агропромышленный сектор, энергетика, машиностроение, инновации — это всё то, где мы можем совместно, используя опыт, который есть у Израиля, быть сильнее,

— размечтался премьер потерявшей за самостийные времена многие отрасли своей промышленности страны, балансирующий на грани отставки…

В самом же Израиле отлично понимают предвыборный характер визита на Украину лидера страны и «Ликуда» и не ожидают от переговоров никаких прорывных результатов, ведь на те же пенсии своим бывших гражданам в Израиле лишних денег у Украины нет.

Как Сара подвела Беню

Поэтому внимание израильских СМИ привлекли не столько слова израильского премьера на Украине и его визит сам по себе, сколько поступки его властной супруги Сары. После внутреннего скандала с пилотом на борту израильского самолёта она обидела украинских «хозяев» по прилёту в Киев, брезгливо отшвырнув подальше кусочек традиционного каравая, которым премьерскую чету приветствовали в аэропорту.

Я провожу исторический визит на Украину, но сомневаюсь, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом",

— признал сам Нетаньяху на своей странице в Facebook.

Израильский премьер заверил, что этот поступок его жены не был неуважением к украинцам:

Она вышла из самолёта в одежде жёлто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине.

В общем, менее чем через месяц мы узнаем, был ли визит Нетаньяху на Украину успешным. Это будет зависеть от того, выиграет ли он свои повторные выборы. Для России от этого визита ничего не прибавится и не убавится.