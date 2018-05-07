Нетаньяху едет спросить разрешения у Путина на бомбежку Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сильно беспокоится по поводу Ирана. На днях он уже делился своей уверенностью, что персы по-прежнему продолжают заниматься разработкой ядерного оружия. А спустя некоторое время посчитал необходимым объявить, что его государство готово к полноценному военному конфликту с Ираном. Необходимость в войне, по его словам, может возникнуть, если Тегеран продолжит наращивать свое присутствие в Сирии. В общем, ничего особенно интересного премьер еврейского государства не сказал — об иранской угрозе и необходимости ее остановить он говорит чуть ли не по несколько раз на день. Но очевидно, что Израиль не устраивает такое положение вещей, и его руководство все чаще думает о том, как бы выйти из этого ближневосточного кризиса. Нетаньяху, конечно, и дальше будет говорить об угрозе со стороны Ирана, но уже ходит много слухов о том, что он намеревается встретиться с Хасаном Рухани.

Иранский президент, вероятно, и сам бы не отказался от такого, но у обоих есть преграда в виде идеологических принципов. Тегеран не признает существование Израиля, а Израиль, что логично, не может с этим мириться. Так что для Рухани сложно организовать встречу с премьером несуществующего, по мнению религиозных лидеров Ирана, государства. Проблема в том, что это «несуществующее государство» вполне реально, и оно в таком статусе наносит серьезный ущерб иранским интересам на Ближнем Востоке.

В общем, обе страны находятся в нелегком положении из-за того конфликта, что развивается между ними со времен прихода к власти первого аятоллы. Для каждого было бы лучше, если бы отношения удалось наладить. Сложно сказать, возможно ли это, но если, кто и способен помочь в организации полноценного диалога, так это Россия. У нее довольно хорошие отношения как с иранцами, так и с израильтянами, и кому как не ей хочется, чтобы локальные конфликты на Ближнем Востоке не вредили ее собственным интересам.

Так, Нетаньяху уже завтра прилетит в Москву для участия в Параде Победы. Очевидно, что не только ради торжества израильский премьер посетит Россию. Вероятно, он воспользуется возможностью обсудить с Владимиром Путиным многие вопросы, в том числе и иранскую проблему.

Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что Россия является одной из тех стран, кому преодоление кризиса в отношениях Израиля и Ирана наиболее выгодно.

— Вряд ли стоит ожидать, что встреча Нетаньяху и Рухани состоится в ближайшем будущем, но сомневаться в том, что эти страны (Израиль и Иран- авт.) постоянно поддерживают контакт, не стоит. Они общаются по разным линиям, организовывают переговоры различных уровней в третьих странах, например, где-нибудь в Люксембурге. Разумеется, делается это все в закрытом режиме, потому как гласность может сильно навредить чиновникам из Ирана и Израиля. К сожалению, главной преградой для преодоления их проблемы является идеология. Она не дает одним и другим заниматься решением более важных задач. Поэтому они стоят на месте. Конечно, Нетаньяху будет общаться с Путиным на эту тему, и если последнему удастся сдвинуть с мертвой точки этот процесс, то ему можно присуждать Нобелевскую премию мира. Но пока все очень сложно. Для России, конечно, было бы только на руку, если бы иранцы и евреи начали полноценный диалог. Это может избавить нас от многих проблем в Сирии. Кроме того, это подчеркнет статус России как мировой державы, мнение которой очень важно для региональных государств.

Турецкий эксперт Эндер Имрек имеет другой взгляд на проблему. По его мнению, Нетаньяху едет в Россию с несколько иным целями.

— Нетаньяху раньше уже говорил, что для налаживания отношений с Ираном ему необходимо, чтобы Рухани или кто угодно другой на его месте признал Израиль как государство. Если это произойдет, то Нетаньяху войдет в историю. Но это признание нужно Нетаньяху не только для дипломатии. Он понимает, что признание усилит отторжение Ирана от остального исламского мира. Это приведет либо к смене политической ориентации, либо к самоизоляции, которая уже сейчас усугубляется. В любом случае это будут очень большие перемены, и вряд ли для Ирана они будут означать что-то хорошее. Исходя из этого, легко догадаться, что Рухани не будет признавать Израиль и не будет соглашаться на встречу с Нетаньяху. Разумеется, в Израиле все это понимают, потому и не тратят усилия для достижения таких целей. Израиль заинтересован в ослаблении Ирана, и будет добиваться этого привычным способом — выдавливанием иранских представительств и прочих сил из Ливана, Ирака и, конечно, Сирии. Почти уверен, что на встрече с Путиным Нетаньяху попросит разрешения для проведения будущих операций на территории Сирии против Ирана.

«СП»: — Для организации авиаударов в Сирии Израилю требуется разрешение РФ?

— По-другому никак нельзя. Большинство этих объектов находятся в зоне ответственности России. Очевидно, что Израиль просто так не пойдет на конфронтацию с Россией. На такое мало кто способен, может быть США, но точно не Израиль. Получается, что каждой операции предшествуют небольшие переговоры. Это делается на уровне военных, но без одобрения со стороны руководства РФ не обойтись. Россия позволяет Израилю наносить локальные удары, и тем самым покупает невмешательство Израиля в дела Башара Асада. Если проанализировать последние годы, то можно заметить, как резко упал интерес израильских военных к Сирийской арабской армии и ее объектам. Даже в провинции Даръа (примыкает к оккупированным Израилем Голанским высотам — авт.) поддерживаемые Израилем группировки довольно мирно сосуществуют с силами режима.

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