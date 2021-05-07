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Нетаньяху доложил Путину о своих контактах с Киевом

07 мая 2021, 17:35  •  120 • Политика
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху доложил главе России Владимиру Путину об израильских контактах с Киевом, который не хочет проводить встречи "нормандской четверки" в Минске.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В рамках диалога стороны обсудили целях ряд вопросов, связанных с международной политикой и двусторонними отношениями. В частности, акцент был сделан на процессе урегулирования конфликта в Сирии.
Нетаньяху также рассказал Путину про контакты, которые израильская сторона установила с властями Украины.
"Условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств", - указано в заявлении.
Ранее стало известно о том, что Киев предложил перенести встречи представителей "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия Франция) из Белоруссии в Израиль. В Тель-Авиве пока не комментируют идею.

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