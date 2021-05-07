Нетаньяху доложил Путину о своих контактах с Киевом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху доложил главе России Владимиру Путину об израильских контактах с Киевом, который не хочет проводить встречи "нормандской четверки" в Минске.

Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках диалога стороны обсудили целях ряд вопросов, связанных с международной политикой и двусторонними отношениями. В частности, акцент был сделан на процессе урегулирования конфликта в Сирии.

Нетаньяху также рассказал Путину про контакты, которые израильская сторона установила с властями Украины.

"Условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств", - указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что Киев предложил перенести встречи представителей "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия Франция) из Белоруссии в Израиль. В Тель-Авиве пока не комментируют идею.