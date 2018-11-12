Нетаньяху добился своего на встрече с Путиным

Визит Биньямина Нетаньяху в Париж был под угрозой. Было много версий, почему он не хотел лететь во Францию, и каждую из них выдвигали израильские СМИ. Одни писали, что премьер Израиля никак не ассоциирует свою страну с Первой мировой войной, столетний юбилей окончания которой, собственно говоря, и был для мировых лидеров поводом собраться. Другие же, ссылаясь на свои источники, утверждали, что лидер еврейского государства был недоволен тем, что в Париже у него не будет возможности вести политически разговоры с лидерами США и России.

Французы установили такой регламент, чтобы никто не смог нарушить их правила. В общем, встречи тет-а-тет за закрытыми дверями исключались. Для Нетаньяху же этот визит только и был тем и интересен, что на нем одновременно будут присутствовать Трамп и Путин. В общем, Нетаньяху не хотел тратить свое время напрасно.

По другой версии, Нетаньяху просто-напросто до конца не был уверен, что Владимир Путин вообще пожелает с ним разговаривать. Все из-за кризиса, разразившегося после крушения российского Ил-20, сбитого сирийцами, которых запутали израильтяне. Сложная история, кончившаяся тем, что для ЦАХАЛа теперь сирийское небо закрыто. А это значит, что борьба с укреплением Ирана в Сирии остановлена, что для нынешних властей Израиля почти смерти подобно, учитывая, что их рейтинг в основном на этом и держится.

Но вот стало известно, что премьер-министр Нетаньяху все-таки сумел провести беседу с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал сам, общаясь с журналистами. Он заявил: «Разговор с президентом Путиным был хорошим и деловым. Я бы назвал его очень важным». При этом Нетаньяху также сообщил о своей беседе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Фотогалерея 40 Лидеры стран мира с супругами в Париже по приглашению Макрона Лидеры стран мира с супругами в Париже по приглашению Макрона И хотя Нетаньяху не сообщил никаких подробностей своих встреч, для него это — определенно прорыв. Дело в том, что лидер Израиля не общался с Путиным уже довольно давно, если учитывать, что раньше они разговаривали по телефону или при личной встрече чуть ли не каждый месяц, а то и чаще. И вот уже два месяца никаких контактов, во всяком случае, никакая информация не просачивалась, даже если допустить, что какой-нибудь секретный звонок все-таки имел место. И, по правде говоря, больше всего это расстраивало именно Нетаньяху. Для Путина же эта дипломатическая пауза была только на пользу — ему наконец-таки выпал шанс практически безболезненно наказать Израиль за его постоянные атаки на нашего верного союзника — Иран. Последний, кстати, многократно призывал своих товарищей по Сирии как-то отреагировать на вероломство Тель-Авива, но обычно все ограничивалось обещаниями без последствий. Но теперь все иначе. Так что, если кто в минусе, то это только Нетаньяху. Разумеется, без Путина ему тут никак не выкрутиться. И чем дольше наш президент его игнорировал, тем больше нервничал Нетаньях. В общем, Елисейский дворец стал спасительным местом для премьер-министра еврейского государства. Здесь был Путин и, видимо, из-за праздника он был с Нетаньяху добрее, чем ожидалось. В общем, разговор состоялся, но, очевидно, что он был очень коротким, на ногах, как говорится. И на что же потратил эти драгоценные минуты Биби? Смог ли добиться желанного? Подарил ли ему Путин надежду на то, что все вернется к прежнему состоянию, когда израильские самолеты могли без последствий бомбить в САР все, что только захотят? Или же они просто улыбнулись друг другу, пожали руки и поинтересовались на счет здоровья, а затем перешли к другим делам? Корабли ВМФ России вошли в испанский порт Сеута Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что в военном плане какие-либо изменения не предвидятся. Такие вопросы сейчас не поднимаются и вряд ли короткий разговор Путина с Нетаньяху как-то на это повлияет. Сейчас задачи выполняются по плану. А он заключается в постоянном контроле обстановки в Сирийской республике. Наш персонал ответственен и обслуживает С-300 и другие средства ПВО. Как было заявлено ранее, в будущем действительно планируется передать их полностью на обслуживание сирийцам. Однако со сроками нет определенности. Поначалу предполагалось, что процесс обучения и передачи не займет больше года, но, вероятно, понадобится больше времени. Во-первых, недостаточно квалифицированных кадров, которые подходят для того, чтобы доверить им в будущем такую продвинутую технику как С-300, тем более те модификации, что поставлены в республику. Обучать же с нуля совершенно неподготовленных людей — процесс затруднительный. К тому же, в Сирии до конца не осуществлено формирование регулярной армии. Многие части, формально входящие в состав Сирийской арабской армии, фактически подчиняются только своим командирам, которые далеко не всегда склонны воспринимать как приказы вышестоящего руководства. Разумеется, такая обстановка не может гарантировать использование С-300 исключительно по назначению. Кроме того, российские военные полагают, что в случае передачи С-300 под управление местных сил, Израиль незамедлительно приступит к разработке плана ликвидации комплексов. По некоторой информации, ЦАХАЛ уже рассматривает такую возможность и, в принципе, много времени, чтобы приступить, ему не понадобится. Иракские войска вошли в Сирию Присутствие российских специалистов серьезно тормозит израильских военных в этом вопросе, и вряд ли они решатся на провокацию. С сирийцами же церемониться не будут. В общем, у наших военных план все тот же — не дать Израилю наносить удары по сирийским территориям. К тому же, у наших военных, как сообщает источник, есть договор о сотрудничестве с иранцами, подобный документ подписан и с сирийцами. Неиспользование С-300 в случае новых атак ЦАХАЛа фактически будет нарушением некоторых пунктов этих соглашений. Так что чего добился Нетаньяху, так это услышал подтверждение уже всех принятых решений. Война в Сирии, новости: Американские СМИ: США потерпели в Сирии «катастрофический провал»

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