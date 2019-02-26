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Нетаньяху через Путина попытается надавить на Иран

26 февраля 2019, 22:39  •  57 • Политика
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит на переговорах с президентом России Владимиром Путиным иранскую консолидацию в Сирии. Израильский политик надеется через российского лидера надавить на Тегеран.
Президент России Владимир Путин 27 февраля проведёт в Москве переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как рассказал израильский политик, основной темой переговоров станет иранская консолидация в Сирии. Усиление роли Тегерана в регионе крайне не нравится Тель-Авиву, который требует убрать иранцев из САР.
"Мы действуем против неё, мы атакуем их базы и продолжим действовать. Мы продолжим действовать, пока не выдворим иранцев из Сирии", - подчеркнул он.
Напомним, в феврале лидер России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани приняли участие в трёхстороннем саммите по Сирии в Сочи, в рамках которого обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Сирии.

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