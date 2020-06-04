«Нет всеобщего равенства»: почему в Белом доме заявили об «институциональном расизме» в США

В США сохраняется «институциональный расизм» и отсутствует равенство для всех граждан. Об этом заявила советник главы Белого дома Келлиэнн Конуэй, комментируя историю гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда от действий полицейских. Эксперты согласны с этими оценками и отмечают, что эпоха формальной политкорректности не принесла афроамериканскому населению США подлинного равенства. Причём Демократическая партия несёт за это не меньшую ответственность, чем республиканцы, уверены политологи.

В Белом доме признали существование в США «институционального расизма». Об этом заявила советник президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй.

«В нашей стране определённо есть институциональный расизм и нет всеобщего равенства. На этот счёт, я думаю, нет никаких сомнений», — приводит слова Конуэй издание Washington Examiner.

По её словам, для искоренения расизма в США «многое ещё предстоит рассмотреть и доработать», включая институциональные преобразования, которые не были реализованы предыдущими администрациями.

«В общем, мы с радостью за это возьмёмся», — заявила Конуэй.

Также она добавила, что произошедшее с 46-летним Джорджем Флойдом было убийством.

Следует отметить, что с похожим заявлением выступил и бывший президент США Джордж Буш. Как заявил политик, «всё ещё имеет место шокирующая и неправильная тенденция», в рамках которой афроамериканцы, в особенности молодые мужчины, сталкиваются с нападками и угрозами в своей же стране.

Джордж Буш

Reuters

© Jim Young

«Протестующие, шествующие во имя лучшего будущего под защитой ответственных сил правопорядка, — это преимущество. В свете данной трагедии, пополнившей длинный перечень подобных случаев, встаёт давно назревший вопрос: «Как положить конец системному расизму в нашем обществе?». Увидеть себя в истинном свете можно лишь прислушавшись к столь многочисленным голосам страдающих и скорбящих людей», — заявил экс-президент США.

Жизни имеют значение

Напомним, на протяжении последних 10 дней в США не прекращаются массовые протесты, местами перетекающие в погромы и беспорядки. Выступления начались после того, как в сеть попала видеозапись задержания полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, заподозренного в попытке расплатиться в магазине фальшивой купюрой.

Во время задержания один из полицейских прижал Флойда коленом к земле, сильно сдавив ему шею. Несмотря на мольбы задержанного, который говорил о том, что задыхается, а также возмущение собравшихся вокруг прохожих, полицейский не ослабил давление на шею задержанного. Позднее мужчина скончался в реанимации.

Ряд американских городов охватили протесты, митингующие вышли на улицы под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), который стал также распространяться в социальных сетях. Так, к примеру, число постов с таким хэштегом в Instagram превысило на 3 июня 18 млн.

Участники протестов, начавшихся в США после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда

Reuters

© Dylan Martinez

Отметим, что такое же название — Black Lives Matter — носит и движение в защиту прав чернокожего населения, возникшее в США после событий 2012—2013 годов и дела патрульного Джорджа Циммермана. Последний застрелил 17-летнего темнокожего подростка Трейвона Мартина в феврале 2012 года после того, как между ними якобы завязался конфликт.

Циммерману было предъявлено обвинение в намеренном убийстве без предварительного умысла. Однако суд присяжных оправдал его, приняв сторону защиты, которая утверждала, что Циммерман лишь защищался. Многие посчитали этот вердикт несправедливым, в США начались массовые акции протеста с требованием наказать бывшего патрульного за гибель подростка.

Не меньший общественный резонанс получила гибель 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, расстрелянного полицейским в городе Фергюсон (штат Миссури).

Как в случае с Трейвоном Мартином, сотрудник полиции утверждал, что убитый подросток якобы сам проявлял агрессию. В то же время очевидцы трагедии заявляли, что полицейский стрелял в Брауна, когда тот стоял с поднятыми руками.

Акции протеста против полицейского произвола быстро переросли в противостояние с силовиками. Для подавления беспорядков в Фергюсон были введены части Нацгвардии. Как и сейчас, уличные выступления сопровождались погромами и грабежами, вскоре волна уличных беспорядков захлестнула и другие города и штаты.

На фоне этих событий возникло движение Black Lives Matter, которое «начиналось как призыв к действию в ответ на санкционированное государством насилие и расизм в отношении чернокожих», об этом сообщается на сайте организации.

«С самого начала нашей целью было сплотить темнокожих людей по всему миру, объединённых общим стремлением к справедливости, и дать им возможность действовать сообща в рамках своих сообществ. Эта приверженность была и остаётся следствием безудержного и намеренного насилия, которому мы подвергаемся со стороны государства», — говорится на сайте движения.

Следует отметить, что движение сразу натолкнулось на критику. Лозунгом противников идей Black Lives Matter стал слоган All Lives Matter («Все жизни имеют значение»).

Так, действующий президент США Дональд Трамп выступал с критикой слогана Black Lives Matter. По мнению политика, это очень спорное выражение, поскольку значение имеют все жизни. Эту точку зрения разделяет и бывший мэр Нью-Йорка, адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который ранее заявлял, что не понимает, какую пользу приносит афроамериканцам этот слоган.

По мнению экспертов, в американском обществе распространены взаимные предрассудки, которые особенно ярко проявились в последние дни. Как отметил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ политолог Борис Межуев, в США есть как «белые», так и «чёрные» организации, испытывающие друг к другу неприязнь.

«В то же время в обществе просматривается чувство гипервины белого населения по отношению к чёрному меньшинству из-за памяти о тех временах, когда афроамериканцы были жертвами рабства. Скорее всего, если бы такие же погромы сейчас попытались устроить какие-то белые организации, реакция общества была бы более жёсткой. Однако нужно отметить, что в целом политика политкорректности, которая ещё недавно доминировала в американском обществе, уходит в прошлое», — отметил эксперт.

Тернистый путь к равноправию

История борьбы чернокожего населения США за равные с белыми права насчитывает не одно десятилетие. Наиболее яркой фигурой этого движения стал баптистский проповедник Мартин Лютер Кинг, который отстаивал концепцию ненасильственного сопротивления по примеру индийского борца с британским колониализмом Махатмы Ганди.

Одной из первых наиболее значимых акций, которую возглавил Кинг, стал бойкот темнокожим населением автобусных линий в городке Монтгомери (штат Алабама). Согласно местным законам, афроамериканцы не имели право занимать в общественных автобусах первые четыре ряда сидений — эти места были предназначены для белых. Бойкот длился год. Результатом борьбы стало решение Верховного суда, согласно которому сегрегация в общественном транспорте Алабамы была признана антиконституционной практикой.

Национальная гвардия США ограничивает протестные выступления за равноправие афроамериканцев, 1968 год

© Bettmann

Впоследствии Кинг организовал и возглавил множество протестных акций и маршей, во время которых афроамериканцы применяли методы ненасильственного сопротивления. Протестующие приходили в заведения и парки «для белых», ложились на проезжую часть, перекрывая движение транспорта своими телами, посещали «белые» церкви и библиотеки вопреки действовавшей в те годы расовой сегрегации.

При этом власти отвечали на эти демонстрации отнюдь не столь же мирными мерами. Например, одно из шествий за равные избирательные права, организованное в 1965 году Мартином Лютером Кингом, осталось в истории под названием «Кровавое воскресенье» — настолько жестоко полиция атаковала тогда демонстрантов.

Следует также отметить, что немалая часть прецедентов применения закона «О восстании», разрешающего правительству использовать против собственного гражданского населения армию, связана именно с подавлением восстаний афроамериканцев. Так, власти задействовали армию для усмирения протестов, начавшихся после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году.

Нужно отметить, среди борцов за расовое равноправие в США не все разделяли идеи Мартина Лютера Кинга о ненасильственном сопротивлении. Так, другой известный активист и общественный деятель Малькольм Икс в ранние периоды своей деятельности выступал за радикализацию протеста, вплоть до применения вооруженного насилия. Отметим, что именно с его подачи слово «негр» было заменено со временем термином «афроамериканец» в США. Как считал сам Малькольм Икс, слово «негр» лишено каких-либо национальных и культурных корней.

Впрочем, несмотря на резкую риторику, сам Малькольм Икс не переходил к силовым методам борьбы, в отличие от «Чёрных пантер» — леворадикальной организаций, основанной в 1966 году. Изначально миссией «пантер» было патрулирование чёрных кварталов для защиты местного населения от произвола полицейских. Организация разрослась и начала заниматься также гуманитарной поддержкой малоимущего чернокожего населения. В отличие от ряда других движений в поддержку равноправия, «Чёрные пантеры» делали акцент не только на расовых, но и на классовых противоречиях.

ФБР объявило движение «коммунистической» организацией и врагом государства, деятельность партии была подавлена властями. Один из лидеров «Чёрных пантер» Эдди Конвей был осуждён на пожизненное тюремное заключение по обвинению в убийстве полицейского во время перестрелки в Балтиморе. Однако впоследствии наказание было смягчено. Конвей провёл в заключении суммарно 40 лет и вышел из тюрьмы только в 2014 году.

Так или иначе, но массовые выступления темнокожего населения США за равноправие и искоренение сегрегации дали свои плоды. В 1964 году конгресс принял Акт о гражданских правах, юридически положивший конец практике дискриминации по расовому принципу.

«Разрыв гражданского общества»

Однако на практике расизм до сих пор продолжает присутствовать в американском обществе, отмечают эксперты.

«Например, сохраняются формы корпоративного расизма, в частности, у полицейского сообщества, которые к афроамериканскому меньшинству относятся как к своим приоритетным противникам», — уверен Борис Межуев.

По мнению эксперта, вклад в сохранение расовой вражды делают политики, которые дестабилизируют ситуацию своими разнонаправленными выступлениями.

«Так, в случае каких-то конфликтов бывший президент США Барак Обама всегда вставал на сторону чернокожего меньшинства. Это не могло не раздражать многих в стране, например представителей полицейского сообщества, у них копилась негативная реакция. Разделение на слишком толерантную Демократическую партию и Республиканскую, которая всегда поддерживает полицейских, сыграло определённую роль в нынешних протестах», — пояснил эксперт.

Члены партии «Новые черные пантеры» , 2006 год

Reuters

© Eric Thayer

Чтобы расизм был действительно искоренён, обе ведущие партии США должны занять единую позицию по этому вопросу и придерживаться одной тактики, уверен Борис Межуев.

«Нужно, чтобы демократическая и республиканская части политической элиты перестали провоцировать конфликтность в обществе. Тогда эта проблема может быть решена», — пояснил он.

Схожей точки зрения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«История США — это, по сути, расизм и борьба с ним, которая не завершена в настоящий момент. Это застарелая проблема, она вошла в плоть и кровь, в ценностные ориентации частей американского общества. В США сформировался узел противоречий, при котором расовый вопрос становится классовым, социальным вопросом, вопросом противостояния богатых белых и бедных афроамериканцев», — отметил эксперт в комментарии RT.

Говорить при этом о том, что вина за сложившуюся ситуацию лежит только на республиканцах, не приходится, считает Шаповалов. Эксперт напомнил о том, что во время событий в Фергюсоне администрация президента-демократа Барака Обамы не смогла разрешить ситуацию.

По словам эксперта, пока протесты просто используются разными политическими силами для поляризации настроений в обществе и разжигания вражды в преддверии президентских выборов, а для реального решения проблемы ничего не предпринимается.

«Разные политические силы работают на разрыв единого пространства гражданского общества США. Но без межпартийного согласия, единого плана действий, который приняли бы все ведущие политические и общественные структуры страны, расовые противоречия будут лишь усугубляться», — подытожил Владимир Шаповалов.