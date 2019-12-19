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Нет, Владимир Владимирович, и не уговаривайте!

19 декабря 2019, 21:54  •  35 • В России

Сразу после пресс-конференции Путина меня начали спрашивать, готов ли я стать его преемником? Мол, сам Владимир Владимирович на всю страну предложил: дерзай!

Предложение, конечно, серьезное. Сейчас многие политики (и не только) прямо измучились: ведь придет миг, когда кто-то должен будет принять власть вслед за Путиным.

Может, даже кто-то уже начищает ботинки и репетирует речь к инаугурации.

О себе, как о преемнике, я как-то никогда и не помышлял.

Но после слов Владимира Владимировича, честно говорю, подумал. Да и пришел к выводу: нет, Владимир Владимирович, и не уговаривайте!

Перво-наперво: это ж придется вкалывать, как раб на галерах! С рассвета до темна, а то и до рассвета, без выходных, праздников, больничных, без отпусков и корпоративов!

Не жизнь, а сплошные стрессы: то наводнения, то пожары, то НАТО у ворот, то майданы у соседей. А сколько нам явлений чудных чиновники одни преподносят: то напортачат на миллиарды, то за кордон с ними же бегут. То брякнут такое, что хоть стой, хоть падай. И всех потряси, разбери, выслушай, сними, других на их место поставь.

И ведь никто спасибо не скажет. Все будут только возмущаться, требовать, разоблачать, развенчивать, ехидничать: «Обещал? А где обещанное? Выполнил? Мало! Больше надо!». И ведь не возразишь…

А каких эпитетов от своих зарубежных «партнеров» наслушаешься, каких подлянок от них получишь, каких подножек – никакой ложкой не разгребешь.

И семейная жизнь? Сразу под откос?! Жена пилит, что мусор не вынес, котов не погладил, детей не приласкал – некогда же, дома ж не бываешь! А я без этого не могу: и к котлеткам подгорелым привык, и ковер пылесосить – моя обязанность. Так что, извините, остаюсь при своих.

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