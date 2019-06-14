«Нет столько украинцев, чтобы так рисковать»: глава Генштаба ВСУ не намерен направлять корабли в Керченский пролив

Вопрос о проходе украинских военных кораблей через керченский пролив не стоит. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Он отметил, что у Киева «нет столько украинцев, чтобы так рисковать». В то же время Хомчак подчеркнул, что Украина не собирается сдавать позиции в Азовском море. По мнению экспертов, намерения украинских силовиков отказаться от повторения провокаций, подобных той, что случалась 25 ноября 2018 года, можно только приветствовать. Аналитики считают, что отношения Москвы и Киева могут начать налаживаться, если слова украинских представителей не будут расходиться с действиями.

Киев не намерен сдавать свои позиции в Азовском море, в том числе в Керченском проливе, но пока вопрос прохождения военных кораблей через Керчь-Еникальский канал не стоит. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

«Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — заявил Хомчак в интервью порталу BBC News Украина.

По его словам, все решения относительно Керченского пролива «будут приниматься взвешенно». Кроме того, он напомнил, что до сих пор не исчерпан инцидент, произошедший 25 ноября 2018 года.

«Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершён. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ», — добавил он.

По его мнению, уровень опасности в Азовском море по-прежнему высок якобы из-за действий российской стороны. Наряду с этим Хомчак указал на готовность так называемой операции объединённых сил (ООС) «реагировать на все угрозы».

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — незаконно пересекли государственную границу РФ и вошли в территориальные воды страны. Они игнорировали требования сотрудников погранслужбы ФСБ, и последние были вынуждены применить силу для задержания судов, на которых находились 22 моряка и два оперативника СБУ. Впоследствии выяснилось, что они сознательно пошли на нарушение установленного порядка морского перехода через Керченский пролив. В настоящее время украинские граждане находятся под стражей.

«Надо смотреть, что последует за словами»

Как считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, начальник Генштаба ВСУ сделал разумное заявление, которое снизит возникшую с конца прошлого года напряжённость.

«Заявление, которое сейчас последовало со стороны нового начальника Генштаба Украины, говорит о том, что они не планируют подобного рода вещи в ближайшее время. Поживём — увидим. Но в целом можно только приветствовать желание вернуться к правилам судоходства в Керченском проливе», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также считает, что подобная риторика будет способствовать восстановлению нормальных отношений между Россией и Украиной в вопросах прохождения через Керченский пролив. По его мнению, напряжённость в Азовском море возникла как раз из-за нарушений и провокации со стороны Киева.

«Хомчак делает уже не первое заявление, которое свидетельствует о том, что есть всё-таки понимание реальной обстановки, которая складывается не только в районе Азовского моря, но и в Донбассе. Ряд верных заявлений звучит и от окружения Зеленского. Но надо посмотреть, что последует за словами, какие будут предприниматься действия. Если слова не будут расходиться с делами, будем надеяться, что отношения между Россией и Украиной будут восстанавливаться», — пояснил собеседник RT.

В конце мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, но не счёл необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное преследование моряков и воздержаться от возбуждения новых дел.

При этом российская сторона изначально предупредила, что не будет участвовать в слушаниях по иску Киева, указав на отсутствие у трибунала компетенции рассматривать этот инцидент.

«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — говорилось в сообщении МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также добавил, что позиция Москвы по инциденту с кораблями ВСУ в Керченском проливе остаётся неизменной и судьбу задержанных украинских моряков должны решить следствие и суд.

Украина, в свою очередь, заявила о намерении добиваться введения международных санкций против России за отказ выполнять решение Международного трибунала по морскому праву, а также определения статуса Керченского пролива как международного.