Нет столице Израиля в Иерусалиме: Организация исламского сотрудничества не отступает под нажимом США

Автор:

Полонский Андрей

Символично, что ОИС сделала этот шаг за несколько недель до представления широко разрекламированного администрацией Дональда Трампа плана по урегулированию на Ближнем Востоке, который готовит зять американского президента и член влиятельной хасидской организации «Хадад Любавич» Джаред Кушнер. По просочившимся в прессу сведениям, план этот во многом походит на ультиматум, сочетая метод кнута и пряника, но ОИС нанесла упреждающий удар и дала понять, что мусульманский мир не готов и никогда не будет готов подчиниться диктату Вашингтона.

Провокация радикализма и терроризма

ОИС подчеркивает, что признание Иерусалима столицей Израиля разрушает единственно возможную конструкцию мира на Ближнем Востоке, и таким образом способствует увеличению опасности «радикализма и терроризма». В связи с этим организация настаивает, что государства, открывшие свои посольства или торгпредства в Священном городе, должны отказаться от этого шага, который не только представляет собой серьезное нарушение международного права, но и выглядит как сознательное оскорбление всего мусульманского мира.

Помимо прочего, в заявлении ОИС особо подчёркивается, что

мир и стабильность на Ближнем Востоке могут быть достигнуты только в том случае, если Израиль вернёт земли, оккупированные в 1967 году.

Кто перенёс посольства в Иерусалим?

Напомним, что Соединённые Штаты объявили о признании Иерусалима столицей Израиля в декабре 2017 года. Тогда же Дональд Трамп поручил перенести туда все американские дипломатические и коммерческие учреждения. В марте этого года Вашингтон пошёл еще дальше и признал суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Это спровоцировало новый виток обострения ситуации в регионе.

Примеру США последовали Гватемала, Парагвай и Бразилия. Парагвай, правда, вскоре отозвал своё решение. Гватемала, в свою очередь, чересчур зависит от США, а решение Бразилии, вне всякого сомнения, было связано с приходом к власти в стране крайне одиозного Жаира Болсонару, которого многие считают латиноамериканской карикатурой на Трампа.

Фото: John Theodor/shutterstock.com

В Европе только Чехия и Румыния пока заявили о своей готовности перенести свои посольство и торгпредство в Иерусалим. Другие европейские страны слишком дорожат связями в арабском мире, чтоб следовать в этом вопросе за США.

Что же касается самого Израиля, то он обещает «многочисленные преференции» тем первым десяти государствам, которые последуют американскому примеру. Так что тут объявлено своего рода «состязание» - кто быстрее. Это тоже очень характерный политический ход во всей ближневосточной игре.

В этом контексте заявление ОИС имеет очень существенное значение для дальнейшего развития ситуации. Таким образом мусульманские страны во главе с Саудовской Аравией официально и четко заявляют, что будут рассматривать государства, признавшие Иерусалим столицей Израиля, как враждебные, занявшие определенную сторону в палестино-израильском конфликте. И такая точка зрения выглядит вполне реалистической.

«Сделка века» и палестинский вопрос

Заявление Организации исламского сотрудничества несёт принципиальное значение в рамках предполагаемой и почти навязываемой США так называемой «сделки века», которую американцы собираются представить 25 и 26 июня в Бахрейне. Самое любопытное, что автор плана урегулирования Джаред Кушнер и вся трамповская администрация пытаются разыграть этот спектакль по правилам шоу-бизнеса. Детали «сделки» якобы не разглашаются, и лидеры арабских стран не знают подробностей. Неизвестно, в курсе ли руководство Израиля - по крайней мере 30 мая Кушнер встречался с Натаньяху - но в любом случае американцы хотят выступить как своего рода Deus ex machina в конце античной пьесы и одним жестом «завершить» весь ближневосточный конфликт.

Джаред Кушнер. Фото: www.globallookpress.com

По просочившимся в прессу сведениям, план Кушнера содержит не только обещания, но и угрозы. В частности, он завершается пунктом, согласно которому,

если «Хамас» и ООП откажутся от американских предложений, США полностью прекратят финансово поддерживать палестинцев и добьются того, чтобы ни одна страна в мире не переводила им деньги.

Удивительная самоуверенность, особенно в заявлении «ни одна страна в мире».

И вот сегодняшнее заявление ОИС ставит вашингтонских радетелей о мировом господстве на место. Оно ясно даёт понять, что при таком подходе «ни одна страна в мире» не станет воспринимать США в качестве посредника в решении ближневосточной проблемы.

Иногда возникает ощущение, что американцы и их израильские союзники сознательно «дразнят» арабский и мусульманский мир. Но это - очень опасная игра с огнём.

Организация исламского сотрудничества

Организация Исламского сотрудничества – крупнейшая международная организация исламского мира. До 2011 года называлась Организация исламская конференция (ОИК).

Была основана в 1969 году в Рабате, в этом году отмечает своё пятидесятилетие. В организацию входят 57 государств с общим населением более 1,5 млрд человек. Россия имеет статус наблюдателя.

Саммит (встреча глав государств ОИС) проводится раз в три года. В нём принимают участие главы государств и правительств, а также министры иностранных дел мусульманских стран, а также руководители Исламского банка развития.