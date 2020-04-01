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Нет спасения даже под водой: Коронавирус поразил боевую подлодку Нидерландов

01 апреля 2020, 14:35  •  51 • Политика
Моряки субмарины ВМС Нидерландов заболели коронавирусом. Подлодка прервала боевое дежурство и срочно направляется в порт на карантин.
Подводная лодка ВМС Нидерландов сошла с боевого дежурства из-за вспышки эпидемии коронавируса среди моряков на её борту. Об этом сообщает портал Dutch News со ссылкой на Минобороны Нидерландов.
Речь идёт о субмарине Dolfijn. Когда подлодка находилась у берегов Шотландии, 15 членов её экипажа почувствовали недомогание. У моряков была высокая температура и кашель. Тесты подтвердили: восемь моряков заражены коронавирусом или уже переболели им.
В связи со вспышкой заболевания субмарина возвращается на базу в порту Ден-Хелдер, расположенную в провинции Северная Голландия. Как только подлодка причалит к берегу, все 58 членов её экипажа будут отправлены в карантин.
Напомним, что, согласно последним данным, в Нидерландах зафиксировано свыше 12,6 тысячи заражений коронавирусом. При этом больше тысячи случаев завершились летальным исходом.

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