Нет спасения даже под водой: Коронавирус поразил боевую подлодку Нидерландов

Подводная лодка ВМС Нидерландов сошла с боевого дежурства из-за вспышки эпидемии коронавируса среди моряков на её борту. Об этом сообщает портал Dutch News со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Речь идёт о субмарине Dolfijn. Когда подлодка находилась у берегов Шотландии, 15 членов её экипажа почувствовали недомогание. У моряков была высокая температура и кашель. Тесты подтвердили: восемь моряков заражены коронавирусом или уже переболели им.

В связи со вспышкой заболевания субмарина возвращается на базу в порту Ден-Хелдер, расположенную в провинции Северная Голландия. Как только подлодка причалит к берегу, все 58 членов её экипажа будут отправлены в карантин.

Напомним, что, согласно последним данным, в Нидерландах зафиксировано свыше 12,6 тысячи заражений коронавирусом. При этом больше тысячи случаев завершились летальным исходом.