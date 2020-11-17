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"Нет смысла": в Минске сообщили о прекращении диалога с ЕС

17 ноября 2020, 15:50  •  309 • Политика
Фото: Carsten Rehder/dpa/www.globallookpress.com
Список антиевропейских санкций Белоруссии также расширен
У Минска есть трудности в отношениях с западными партнерами. Это признали на совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко во вторник, 17 ноября. Участники пришли к выводу, что, хотя не белорусы начали конфронтацию, их реакция на негативные действия должна быть соответствующей.
Так, в ответ на решение ЕС расширить санкции, включив в них главу Белоруссии, Минск поступит аналогично:
"С нашей стороны также расширены соответствующие санкционные списки с включением туда соответствующих лиц из всех стран Евросоюза",
– сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Кроме того, представители Минска прекращают работу на международных площадках, проекты которых иностранные участники пытаются политизировать. В частности, свой статус в группе "Восточного партнерства" Белоруссия решила снизить до "экспертного". Обсуждение вопросов о правах человека на площадках ЕС Минск и вовсе приостанавливает.
"Не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека",
– приводит "Беларусь Сегодня" слова Макея.
В августе в Белоруссии состоялись очередные выборы президента. С большим перевесом снова победил Александр Лукашенко. Его основная соперница домохозяйка Светлана Тихановская не согласилась с проигрышем. Она уехала в Литву, где ее признали президентом Белоруссии, и инициировала протесты в Минске. Сейчас Тихановская добивается от ЕС санкций, которые повлияют на экономику республики.

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