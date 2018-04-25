Нет силы сильнее веры. Украина на пороге религиозных восстаний • 60 • Аналитика







Перспективы поддержки этой инициативы весьма сомнительны, поскольку она выходит за рамки полномочий вселенского патриарха и противоречит существующим канонам. Впрочем, в Киеве очень надеются на то, что американцы, используя свое влияние на константинопольского патриарха, окажут на него давление в этом вопросе.





«Есть повод думать, что наша церковная ситуация попала в фокус внимания Вашингтона, имеющего немалое влияние на вселенского патриарха и всю греческую церковь. То есть на тот самый епископат, который будет решать вопрос украинской автокефалии на своем Синоде в мае. Появление украинской «канонической территории» – тот урон, который Вашингтон способен нанести Москве чужими руками и без видимых последствий для себя», – пишет украинский еженедельник «Зеркало недели», считающийся одним из рупоров Порошенко.



Судя по тому, что в издании полагают константинопольского патриарха предстоятелем греческой церкви, его сотрудники имеют слабое представление о предмете, как, впрочем, и сам Порошенко.



Следует отметить, что киевская хунта, ВРУ и неонацистские группировки, развернувшие гонение на православных, стремятся придать этому вопросу политическую окраску. Они утверждают, что Украинская православная церковь Московской патриархии является проводником российского влияния, поддерживает противников киевской хунты и осуществляет против нее агитацию.



Однако это необоснованные обвинения: УПЦ МП подчеркнуто дистанцируется от политики, и значительная часть архиереев и священников даже демонстрирует лояльность к существующей власти.



Хотя предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и большинство первоиерархов призывают к прекращению гражданской войны, некоторые священники окормляют боевиков ВСУ и собирают для них гуманитарную помощь. Так, на днях иерей Нежинской епархии УПЦ (МП) Анатолий Вэгэра доставил карателям в «зону АТО» более полутора тонн продуктов питания. Причем акция была проведена по благословению архиепископа Нежинского Климента, о чем сообщил официальный сайт епархии.



Как видим, УПЦ МП не ставит перед собой единых политических задач, а ее членов, имеющие в этих вопросах различные воззрения, объединяют совсем другие устремления.







Борьбу киевской власти с ней нельзя даже считать элементом «дерусификации», поскольку большинство в ней составляют те, кто именует себя украинцами. Это самая настоящая борьба с христианством как таковым, такая же, как та, что вели большевики, видя в нем иное мировоззрение и почитая его враждебным. Поскольку претендовали не только на политическую власть над людьми, но и на их души.



Собственно, дехристианизация, пусть и не в такой явной и свирепой форме, вовсю сегодня идет на Западе, где подлинное христианство рассматривают как антитезу идеологии толерантности и постмодернизма.



Впрочем, участие американцев в организации гонений на православных на Украине связано не только с этим, но и со стремлением оборвать все нити, связующие малороссов с Россией, в том числе и на ментальном уровне.



А их участие заметно не только по публикациям в киевских изданиях.



Так, 14 апреля Турцию посетил посол Госдепа США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек, который совершил официально не запланированный визит в резиденцию константинопольского патриарха. Бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт 17 апреля посетил Афон и пообщался с настоятелями греческих монастырей. Форточка Овертона, или Как узаконить военную агрессию США



Представители американских и украинских властей оказывают давление на главу «Киевского патриархата» Дионисенко, чтобы добиться его ухода на покой. Одиозный и склочный предстоятель-расстрига находится в состоянии личного конфликта со многими православными епископами. Что, по мнению американских советников, сможет стать дополнительным препятствием для присоединения ЕППЦ.



Представители Госдепа провели ряд бесед с лидером украинских униатов Святославом Шевчуком, после чего он стал благосклонно воспринимать идею «церковного объединения».



Впрочем, ответ патриарха Варфоломея на просьбы Петра Порошенко прозвучал не слишком обнадеживающе, поскольку константинопольский владыка заявил о намерении начать обсуждение этого вопроса с сестринскими церквями. Предположить поддержку поместных церквей в создании новой церкви из раскольников, самосвятов и униатов крайне сложно.



Кстати и само обращение Порошенко, представителя светского государства, по закону отделенного от церкви, мягко говоря, некорректно.



Можно предположить, что, если американцы не сумеют заставить константинопольского патриарха пойти на каноническое преступление, украинские власти все равно попытаются реализовать идею создания ЕППЦ.



И главным инструментом в этом деле будет прямое насилие и захват церковной собственности.



«В большинстве случае вопрос будет ставиться просто и ясно: либо ты присоединяешься к ЕППЦ, либо сдавай ключи от храма. Все заработанное «непосильным сотрудничеством» с админресурсом встанет УПЦ МП поперек горла – больничные приходы, приходы в тюрьмах и воинских частях, на территориях учебных заведений. А там и частные лавочки подтянутся – админресурс склонен к измене и перемене», – сообщает «Зеркало недели», не скрывая, как видим, того, что основой «поместной церкви» станут изменники. Такое вот «национальное единение». «Правда пробьет себе дорогу»: Москва и Пекин дадут отпор американской агрессии



Возможно, что хунта всерьез рассчитывает, что все православные епископы, священники и миряне под угрозой конфискации храмов и церковной собственности безропотно подчинятся «буллам» Порошенко (или даже константинопольского патриарха, если он пойдет на каноническое преступление), и стройными рядами пойдут в ЕППЦ.



Но надеяться на это на месте киевских властей я бы не стал. За годы гонений православные Украины сплотились, закалились и показали высокую способность к самоорганизации.



Достаточно вспомнить всеукраинский крестный ход за мир и национальное единство, собравший, несмотря на угрозы и противодействие властей и неонацистов, сотни тысяч украинцев.



Непрекращающееся давление на православные приходы превратили их в сплоченные общины, в настоящие большие семьи, готовые встать на защиту своего храма и батюшки от униатских и раскольнических рейдеров.



Люди готовы к сопротивлению и создают группы самообороны. Об этом, в частности, на днях рассказал украинский политолог, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.



Выступая на пресс-конференции в Киеве он указал, что «религиозные» инициативы Порошенко еще более раскалываю Украину и вынуждают православных к сопротивлению.



«По сути, государство подталкивает к формированию отрядов самообороны. Поверьте мне, я точно знаю несколько приходов УПЦ в разных частях страны, где люди готовы защищать храмы через создание отрядов самообороны. Это означает бойни. А бандиты вроде С14 действуют безнаказанно. Но в обществе есть даже моего поколения офицеры, прошедшие Афган, которых десяток человек разгонит сотню таких трусливых, стаей нападающих на беззащитных. Но это страшные вещи. А государство не только не ставит заслон, оно, наоборот, подталкивает к этому», – сказал Рудяков.



И это действительно так. Помимо «православных» ЧОПов, созданных для охраны храмов и церковного имущества, юношеских спортивных и военно-патриотических клубов при приходах, есть и совершенно неформальные объединения, в которых есть люди, имеющие реальный боевой опыт. Ну а оружия на Украине сегодня хоть отбавляй. Лица нашего Крыма. Театр-воин и его режиссёр



Собственно, СБУ уже несколько лет ведет работу по выявлению потенциальных структур сопротивления православных. Так, в январе этого года запорожская «безпека» провела обыски в квартирах членов общественной организации «Союз «Православный Радомир» и аресты некоторых из них. Сообщалось что организация осуществляла охрану общественного порядка во время праздников и массовых мероприятий Запорожской епархии УПЦ МП.



А в сентябре 2017 года объектом оперативной разработки СБУ стал православный центр Георгия Победоносца в Днепропетровске, при котором дети и подростки бесплатно занимались в спортивных секциях, в том числе и единоборствами.



Эксперты и советники Порошенко уверяют, что основная часть населения Украины религиозно индифферентна, что «им все равно, в каком храме святить куличи», и они никогда «не впишутся» за «московских попов», если дело примет серьезный оборот.



Однако они игнорируют то обстоятельство, что число недовольных киевской властью на Украине стремительно растет, и сопротивляющиеся православные общины неизбежно станут центром кристаллизации народного протеста даже и не слишком религиозных украинцев. Тем более что подчеркнутое нахождение УПЦ МП «над схваткой» позволяет ей объединить самое широкое число украинцев различных политических взглядов.



Не секрет, что в стихийно создаваемых группах самообороны православных приходов, есть и участники «АТО».



О взрывоопасности инициативы Порошенко о создании «единой поместной церкви» на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт-международник Андрей Бузаров, отметивший, что она не пользуется поддержкой в обществе, грозит ввергнуть страну в полномасштабный конфликт.



«Сегодня есть два вопроса, которые удерживают Украину от полномасштабного социального конфликта – язык и церковный вопрос. Их трогать нецелесообразно, особенно представителям власти… Сейчас эти вопросы опять поднимаются на поверхность, опять их искусственно поднимают, чтобы создать социальный антагонизм, предпосылку для социального взрыва», — приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».



Напомним, что попытка «реформировать» Украинскую православную церковь в рамках Брест-Литовской унии привела к многочисленным народным восстаниям. Которые похоронили мощное восточноевропейское государство Речь Посполитую.



В наш информационный век все может произойти гораздо быстрее, чем в 16-17 столетиях. Николай Гоголь совершенно справедливо писал: «Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры». Власти постреволюционной Украины взяли курс на окончательное искоренение православия на подконтрольной им территории. В рамках этого проекта Верховная рада, поддержав инициативу Порошенко, проголосовала за разработанное в его администрации обращение к константинопольскому патриарху с требованием создать на Украине единую поместную православную церковь (ЕППЦ) на основе раскольнической секты «Киевский патриархат».Перспективы поддержки этой инициативы весьма сомнительны, поскольку она выходит за рамки полномочий вселенского патриарха и противоречит существующим канонам. Впрочем, в Киеве очень надеются на то, что американцы, используя свое влияние на константинопольского патриарха, окажут на него давление в этом вопросе.«Есть повод думать, что наша церковная ситуация попала в фокус внимания Вашингтона, имеющего немалое влияние на вселенского патриарха и всю греческую церковь. То есть на тот самый епископат, который будет решать вопрос украинской автокефалии на своем Синоде в мае. Появление украинской «канонической территории» – тот урон, который Вашингтон способен нанести Москве чужими руками и без видимых последствий для себя», – пишет украинский еженедельник «Зеркало недели», считающийся одним из рупоров Порошенко.Судя по тому, что в издании полагают константинопольского патриарха предстоятелем греческой церкви, его сотрудники имеют слабое представление о предмете, как, впрочем, и сам Порошенко.Следует отметить, что киевская хунта, ВРУ и неонацистские группировки, развернувшие гонение на православных, стремятся придать этому вопросу политическую окраску. Они утверждают, что Украинская православная церковь Московской патриархии является проводником российского влияния, поддерживает противников киевской хунты и осуществляет против нее агитацию.Однако это необоснованные обвинения: УПЦ МП подчеркнуто дистанцируется от политики, и значительная часть архиереев и священников даже демонстрирует лояльность к существующей власти.Хотя предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и большинство первоиерархов призывают к прекращению гражданской войны, некоторые священники окормляют боевиков ВСУ и собирают для них гуманитарную помощь. Так, на днях иерей Нежинской епархии УПЦ (МП) Анатолий Вэгэра доставил карателям в «зону АТО» более полутора тонн продуктов питания. Причем акция была проведена по благословению архиепископа Нежинского Климента, о чем сообщил официальный сайт епархии.Как видим, УПЦ МП не ставит перед собой единых политических задач, а ее членов, имеющие в этих вопросах различные воззрения, объединяют совсем другие устремления.Борьбу киевской власти с ней нельзя даже считать элементом «дерусификации», поскольку большинство в ней составляют те, кто именует себя украинцами. Это самая настоящая борьба с христианством как таковым, такая же, как та, что вели большевики, видя в нем иное мировоззрение и почитая его враждебным. Поскольку претендовали не только на политическую власть над людьми, но и на их души.Собственно, дехристианизация, пусть и не в такой явной и свирепой форме, вовсю сегодня идет на Западе, где подлинное христианство рассматривают как антитезу идеологии толерантности и постмодернизма.Впрочем, участие американцев в организации гонений на православных на Украине связано не только с этим, но и со стремлением оборвать все нити, связующие малороссов с Россией, в том числе и на ментальном уровне.А их участие заметно не только по публикациям в киевских изданиях.Так, 14 апреля Турцию посетил посол Госдепа США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек, который совершил официально не запланированный визит в резиденцию константинопольского патриарха. Бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт 17 апреля посетил Афон и пообщался с настоятелями греческих монастырей.Представители американских и украинских властей оказывают давление на главу «Киевского патриархата» Дионисенко, чтобы добиться его ухода на покой. Одиозный и склочный предстоятель-расстрига находится в состоянии личного конфликта со многими православными епископами. Что, по мнению американских советников, сможет стать дополнительным препятствием для присоединения ЕППЦ.Представители Госдепа провели ряд бесед с лидером украинских униатов Святославом Шевчуком, после чего он стал благосклонно воспринимать идею «церковного объединения».Впрочем, ответ патриарха Варфоломея на просьбы Петра Порошенко прозвучал не слишком обнадеживающе, поскольку константинопольский владыка заявил о намерении начать обсуждение этого вопроса с сестринскими церквями. Предположить поддержку поместных церквей в создании новой церкви из раскольников, самосвятов и униатов крайне сложно.Кстати и само обращение Порошенко, представителя светского государства, по закону отделенного от церкви, мягко говоря, некорректно.Можно предположить, что, если американцы не сумеют заставить константинопольского патриарха пойти на каноническое преступление, украинские власти все равно попытаются реализовать идею создания ЕППЦ.И главным инструментом в этом деле будет прямое насилие и захват церковной собственности.«В большинстве случае вопрос будет ставиться просто и ясно: либо ты присоединяешься к ЕППЦ, либо сдавай ключи от храма. Все заработанное «непосильным сотрудничеством» с админресурсом встанет УПЦ МП поперек горла – больничные приходы, приходы в тюрьмах и воинских частях, на территориях учебных заведений. А там и частные лавочки подтянутся – админресурс склонен к измене и перемене», – сообщает «Зеркало недели», не скрывая, как видим, того, что основой «поместной церкви» станут изменники. Такое вот «национальное единение».Возможно, что хунта всерьез рассчитывает, что все православные епископы, священники и миряне под угрозой конфискации храмов и церковной собственности безропотно подчинятся «буллам» Порошенко (или даже константинопольского патриарха, если он пойдет на каноническое преступление), и стройными рядами пойдут в ЕППЦ.Но надеяться на это на месте киевских властей я бы не стал. За годы гонений православные Украины сплотились, закалились и показали высокую способность к самоорганизации.Достаточно вспомнить всеукраинский крестный ход за мир и национальное единство, собравший, несмотря на угрозы и противодействие властей и неонацистов, сотни тысяч украинцев.Непрекращающееся давление на православные приходы превратили их в сплоченные общины, в настоящие большие семьи, готовые встать на защиту своего храма и батюшки от униатских и раскольнических рейдеров.Люди готовы к сопротивлению и создают группы самообороны. Об этом, в частности, на днях рассказал украинский политолог, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.Выступая на пресс-конференции в Киеве он указал, что «религиозные» инициативы Порошенко еще более раскалываю Украину и вынуждают православных к сопротивлению.«По сути, государство подталкивает к формированию отрядов самообороны. Поверьте мне, я точно знаю несколько приходов УПЦ в разных частях страны, где люди готовы защищать храмы через создание отрядов самообороны. Это означает бойни. А бандиты вроде С14 действуют безнаказанно. Но в обществе есть даже моего поколения офицеры, прошедшие Афган, которых десяток человек разгонит сотню таких трусливых, стаей нападающих на беззащитных. Но это страшные вещи. А государство не только не ставит заслон, оно, наоборот, подталкивает к этому», – сказал Рудяков.И это действительно так. Помимо «православных» ЧОПов, созданных для охраны храмов и церковного имущества, юношеских спортивных и военно-патриотических клубов при приходах, есть и совершенно неформальные объединения, в которых есть люди, имеющие реальный боевой опыт. Ну а оружия на Украине сегодня хоть отбавляй.Собственно, СБУ уже несколько лет ведет работу по выявлению потенциальных структур сопротивления православных. Так, в январе этого года запорожская «безпека» провела обыски в квартирах членов общественной организации «Союз «Православный Радомир» и аресты некоторых из них. Сообщалось что организация осуществляла охрану общественного порядка во время праздников и массовых мероприятий Запорожской епархии УПЦ МП.А в сентябре 2017 года объектом оперативной разработки СБУ стал православный центр Георгия Победоносца в Днепропетровске, при котором дети и подростки бесплатно занимались в спортивных секциях, в том числе и единоборствами.Эксперты и советники Порошенко уверяют, что основная часть населения Украины религиозно индифферентна, что «им все равно, в каком храме святить куличи», и они никогда «не впишутся» за «московских попов», если дело примет серьезный оборот.Однако они игнорируют то обстоятельство, что число недовольных киевской властью на Украине стремительно растет, и сопротивляющиеся православные общины неизбежно станут центром кристаллизации народного протеста даже и не слишком религиозных украинцев. Тем более что подчеркнутое нахождение УПЦ МП «над схваткой» позволяет ей объединить самое широкое число украинцев различных политических взглядов.Не секрет, что в стихийно создаваемых группах самообороны православных приходов, есть и участники «АТО».О взрывоопасности инициативы Порошенко о создании «единой поместной церкви» на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт-международник Андрей Бузаров, отметивший, что она не пользуется поддержкой в обществе, грозит ввергнуть страну в полномасштабный конфликт.«Сегодня есть два вопроса, которые удерживают Украину от полномасштабного социального конфликта – язык и церковный вопрос. Их трогать нецелесообразно, особенно представителям власти… Сейчас эти вопросы опять поднимаются на поверхность, опять их искусственно поднимают, чтобы создать социальный антагонизм, предпосылку для социального взрыва», — приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».Напомним, что попытка «реформировать» Украинскую православную церковь в рамках Брест-Литовской унии привела к многочисленным народным восстаниям. Которые похоронили мощное восточноевропейское государство Речь Посполитую.В наш информационный век все может произойти гораздо быстрее, чем в 16-17 столетиях. Николай Гоголь совершенно справедливо писал: «Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры». Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 60 Источник Похожие новости Государственные долги? Их платят только трусы! Лица нашего Крыма. Театр-воин и его режиссёр Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт!

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