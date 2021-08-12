«Нет шансов на участие в выборах»: получавшие зарплату в ФБК 30 политиков не смогут избираться

Фонд борьбы с коррупцией* через фонды-сателлиты платил зарплату 30 сотрудникам, которые в 2016—2020 годах участвовали в региональных и федеральных выборах, выяснил RT. Семеро из них объявили о выдвижении своих кандидатур и в 2021 году. Однако после признания фондов из обоймы ФБК экстремистскими организациями ситуация кардинально изменилась. По новому избирательному законодательству сотрудники и руководители региональных штабов Навального** не смогут участвовать в выборах ближайшие три-пять лет, поясняют эксперты.

4 августа 2021 года вступило в силу решение суда о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией. Как выяснил RT в одном из своих расследований, деятельность ФБК обслуживают несколько некоммерческих и коммерческих структур. Под запрет попала одна из них — НКО «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ)***.

В мае Государственная дума РФ приняла закон, который запрещает участникам экстремистских и террористических организаций участвовать в любых выборах. Ограничение касается руководителей и рядовых членов таких организаций. Под запрет попадут и те, кто публично выражал поддержку или спонсировал деятельность запрещённых объединений, разъясняет официальный портал Госдумы.

Отличительной особенностью нового закона стала его ретроспектива. Запрет распространяется как на действующих сотрудников, так и на тех, кто имел отношение к структуре до того, как суд признал её экстремистской или террористической. Если человек возглавлял организацию (или её региональные подразделения) за три года до решения суда о признании её экстремистской, ему тоже запрещено участвовать в выборах. На рядовых членов запрет распространяется, если они сотрудничали с организацией в течение одного года до решения суда.

А уже после соответствующего решения суда руководящий состав не сможет избираться в течение следующих пяти лет, рядовые и «сочувствующие» — в течение трёх.

Расплата за зарплату

Именно это теперь относится к ФБК Навального: все руководители региональных штабов (действовавших почти в каждом регионе) не смогут в ближайшую пятилетку участвовать в выборах. А волонтёры и причастные — в течение будущих трёх лет.

RT насчитал 35 сотрудников и сторонников ФБК, которые за последние годы баллотировались либо заявляли о желании выдвинуться кандидатами на региональные или федеральные выборы.

Преимущественно в этом списке — руководители или заместители руководителей региональных штабов ФБК.

Восемь из них заявили, что будут участвовать в выборах-2021 на местном или федеральном уровне. В частности, в Госдуму собирались директор ФБК Иван Жданов, юрист фонда Любовь Соболь, заместитель координатора иркутского штаба Захар Сарапулов, бывший глава московского штаба Олег Степанов.

Остальные намеревались участвовать в региональных выборах. Например, бывшая глава петербургского штаба Ирина Фатьянова, которая участвовала в выборах в Законодательное собрание 2019 и 2021 годов. Или сотрудник калининградского штаба Иван Лузин, баллотировавшийся на выборах в городской парламент в этом году.

Минимум 30 человек были официально трудоустроены в структуры ФБК и получали от них финансирование. Об этом RT сообщил источник в государственных органах, связанный со статистическим учётом трудоспособного населения. В частности, 28 человек в 2020 году получали зарплату в новосибирском Фонде защиты прав граждан, а Жданов и Соболь работали в головной структуре.

За 2020 год 28 сотрудников ФЗПГ заработали около 10,2 млн рублей, подсчитал RT на основании данных источника. Каждый из них начиная с 2016 года пробовал попасть в муниципальные, городские или областные депутаты. Четверо сотрудников не ограничились одной попыткой. Некоторые баллотировались и в Госдуму.

Также на russian.rt.com «Содержит фонд — заказывает музыку»: меценат Борис Зимин оплатил аренду для ФБК Навального на 4,7 млн рублей

Нулевая перспектива

Однако теперь юридических возможностей попасть в законодательные органы власти у них нет, уверены эксперты.

«Согласно новому закону, у бывших сотрудников ФБК нет шансов на участие в предстоящих выборах», — сказал RT председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Нет никаких перспектив. Им просто откажут в участии в выборах. Не зарегистрируют, — отметил в беседе с RT адвокат Павел Зайцев. — Те кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить отказ в суде. Но это уже судебные перспективы».

Действительно, большинство из известных RT кандидатов на предстоящие в сентябре выборы либо сами отказались от участия, либо их сняли на основании уведомлений Минюста, которые ведомство разослало в территориальные избирательные комиссии. В уведомлениях содержались доказательства связей кандидатов с признанной экстремистской организацией — Фондом борьбы с коррупцией.

Также на russian.rt.com Соболь заявила, что остановила свою выборную кампанию в Госдуму

В июле к участию в выборной гонке не допустили активиста из Калининграда Ивана Лузина — из-за наличия административных наказаний за участие в незаконных митингах и работу в местном штабе ФБК.

По похожим причинам отказали в регистрации кандидату из Петербурга Ирине Фатьяновой. Ограничен в избирательных правах студент из Бердска Вячеслав Якименко. Хотя он и не получал зарплаты от ФБК в 2020 году, местная ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом в горсовет из-за связей с фондом.

Соболь и Жданов одними из первых объявили о выдвижении в Госдуму, но впоследствии сами отказались от предвыборной гонки, не дойдя до стадии официальной регистрации.

Некоторые из этого списка, наоборот, являются действующими депутатами. Это, например, депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко. Он же и возглавляет ФЗПГ, из бюджета которого платили зарплату 28 кандидатам. Какова политическая судьба действующих депутатов, связанных с ФБК, пока неясно.

Однако нельзя исключать, что их статус может быть пересмотрен. Никакие законы обратной силы не имеют, за исключением тех законов, в которых содержится прямое указание на это, отметил Зайцев.

«Если в законе есть ссылка на обратное действие, то должны пересмотреть результаты выборов — с тем, чтобы привести в соответствие с законом», — сообщил адвокат.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.