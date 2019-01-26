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Нет разоружению: США рекордно увеличили траты на ядерный арсенал
26 января 2019, 19:09 • 74 • В мире
Бюджетный комитет Конгресса США опубликовал доклад о финансировании модернизации и обслуживания ядерного арсенала страны, увязав его с новой американской доктриной. Денежная поддержка арсенала будет рекордно увеличена, несмотря на все разговоры о необходимости ядерного разоружения. Какие цели преследует Вашингтон?
Автор:
Кучер Егор
В феврале 2018 года США опубликовали свою новую ядерную доктрину. В ней было сказано, что страна сосредоточится на разработке ядерных боезарядов малой мощности, продолжит тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады»: межконтинентальных ракет, стратегических подводных лодок и бомбардировщиков.
При этом Вашингтон пытался донести в своей доктрине, что новые меры необходимы, так как в целом Америка движется по пути сокращения своих ядерных арсеналов, тогда как Россия и Китай якобы этого не делают. Для пущей убедительности американцы тогда даже показали международному сообществу целую таблицу, которая должна была подтвердить эти заявления.
Когда им предложили не блокировать принятие в ООН договора о полном запрещении ядерного оружия, то они отказались, назвав его не отвечающим нынешней ситуации в мире. Теперь же всё более становится очевидно, почему США поступают таким образом.
МИД России тогда назвал поведение США неприемлемым и отметил, что доктрина на самом деле провоцирует новую гонку вооружений, бьёт по безопасности в мире, так как малые ядерные заряды — это лишь видимость разоружения. Введение в строй этих вооружений грозит возникновением локальных конфликтов на этом уровне. Между тем США запланировали рекордно увеличить финансирование на поддержку и усовершенствование своих арсеналов.
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