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«Нет равных в воздухе»: как Россия модернизирует свою истребительную авиацию

09 февраля 2018, 00:54  •  116 • В России
Россия закупит новейшие тяжёлые истребители и модернизирует стоящие на вооружении самолёты. Об этом заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. До конца 2018 года соединения ВКС и ВМФ получат десять Су-35, четырнадцать Су-30СМ и шесть Су-27СМ3. В 2019-м ожидаются поставки первой эскадрильи истребителей пятого поколения Су-57. О новом облике российской истребительной авиации — в материале RT.
 
Истребители пятого поколения Су-57 РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

В течение двух лет ВКС России получат десятки тяжёлых истребителей производства ПАО «Компания «Сухой». Как сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, в войска будут поставлены двенадцать Су-57 (ПАК ФА), десять Су-35, четырнадцать Су-30СМ и шесть Су-27СМ3. Военные вузы и училища Минобороны РФ пополнятся 24 учебно-боевыми самолётами Як-130.

Первая дюжина

 

Подписание контракта на поставку эскадрильи истребителей пятого поколения Су-57 (до августа 2017 года — Т-50, ПАК ФА) — главное событие для российских ВКС в этом году. Ожидается, что новейшие самолёты поступят на вооружение в 2019-м, сразу после завершения опытно-конструкторских работ. 

«В этом году мы законтрактуем первую партию боевых самолётов Су-57 для Вооружённых сил, мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью — двенадцать самолётов», — сказал журналистам Борисов.

На текущий момент «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина» (КнААЗ) собрал дюжину опытных машин. В текущих испытаниях участвуют десять Су-57. В частности, проверку проходит «двигатель второго этапа» («изделие 30»). Самолёт с новой силовой установкой поднялся в воздух 5 декабря 2017 года. До этого машины летали на двигателях самолётов четвёртого поколения АЛ-41Ф1 («изделие 117»).

«Пока трудно судить (о новом двигателе. — RT), потому что у нас был всего один полёт. Вроде всё нормально, но, как правило, такие испытания длятся два-три года», — сообщил Борисов.

  • Новейший самолёт Су-57 на международном авиасалоне МАКС
  • © Минобороны России

С тем, что «двигателю второго этапа» нужны дополнительные испытания, согласен заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко. В беседе с RT он отметил, что Су-57 — принципиально новый самолёт, который усилит позиции России в воздушном пространстве, однако двигатель, скорее всего, потребует «последующей доработки».

«Новый двигатель для Су-57 будет полностью готов не раньше чем через три-пять лет. Это достаточно долгий процесс, вызванный объективными обстоятельствами. Думаю, что больше двенадцати самолётов до конца 2019 года ВКС не получат», — пояснил Макиенко.

По мнению эксперта, Су-57 — «это машина на перспективу». В массовом порядке истребители пятого поколения начнут поступать ближе к концу Государственной программы вооружения, рассчитанной на 2018—2027 годы.

«Правильный курс»

Как прогнозирует Макиенко, в ближайшие 10—15 лет основу тяжёлой истребительной авиации РФ будет составлять многоцелевой сверхманёвренный Су-35С поколения 4++. По информации эксперта, сейчас в соединениях боевой авиации России находится 48 таких машин.

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Как сообщил заместитель министра обороны, в текущий момент КнААЗ выполняет контракт на создание 50 Су-35С, и в этом году завод поставит ВКС десять самолётов.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), на начало 2017 года Су-35С входили в состав трёх смешанных авиационных полков ВКС. В 2016 году четыре истребителя были переброшены на авиабазу Хмеймим и приняли участие в антитеррористической операции в Сирии.

«На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе. Отзывы у наших лётчиков самые наилучшие по результатам сирийского конфликта. У этой машины очень большое будущее», — сказал Борисов.

Большие перспективы есть и у двухместного многоцелевого истребителя поколения 4+ Су-30СМ, считает замглавы Минобороны. Он уточнил, что работы по модернизации самолёта начнутся уже в этом году.

«Завершить первый этап планируется в 2019 году. Они (Су-30СМ. — RT) хорошо себя зарекомендовали в Сирии, показали все свои боевые возможности. Предстоит модернизация этого самолёта и в плане импортозамещения, и в плане адаптации новых авиационных средств поражения», — заявил Борисов.

По его словам, Су-30СМ будут служить России ещё 35-40 лет. В настоящее время на вооружении ВКС и ВМФ стоит 100 таких самолётов. В 2018 году соединения Воздушно-космических сил получат двенадцать машин, а морской авиации — две.

«Су-30СМ — очень удачная машина, но её требуют развивать. На мой взгляд, модернизированная версия самолёта получит некоторые агрегаты Су-35С. В частности, это РЛС с пассивной фазированной антенной решёткой Н035 «Ирбис» и двухконтурные турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1С», — сказал Макиенко.

  • Многофункциональный истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков
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Эксперт напомнил, что Су-30СМ «произошёл» от Су-30МКИ (экспортная версия для индийских вооружённых сил). Часть аппаратуры Су-30МКИ (бортовые компьютеры, навигационные комплексы) была изготовлена во Франции и Израиле.

«В Минобороны дали понять, что в Су-30СМ важно избавить от импортных комплектующих. Это правильный курс. В нынешних условиях Россия не может позволить себе зависимость от иностранных государств. Поэтому, как я полагаю, в модернизации Су-30СМ будут использовать агрегаты и аппаратуру Су-35 — полностью отечественного самолёта», — пояснил Макиенко.

Контроль неба

 

Последние годы в ВКС были поставлены свыше 200 самолётов марки «Су». Доля современной техники в Воздушно-космических силах составляет 73%. Это самый высокий показатель в Вооружённых силах, за исключением Ракетных войск стратегического назначения (79%).

22 декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с 2012 года на новые, а также модернизированные самолёты было перевооружено двенадцать авиационных полков.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что в сегменте боевой авиации Минобороны сконцентрировалось на закупке тяжёлых истребителей. По его словам, такой выбор обусловлен опытом сирийской кампании, а также потребностями развития стратегической авиации (разработка дозвукового ПАК ДА, модернизация и производство новых сверхзвуковых Ту-160). 

  • Многофункциональный истребитель Су-30СМ
  • © Минобороны России
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«Поддержка проектов «Сухого» демонстрирует нам высокий интерес Минобороны к тяжёлым истребителям. Это говорит о том, что «сушки» продемонстрировали свою эффективность в сирийском конфликте, где они прикрывали бомбардировочную авиацию, включая ракетоносцы Туполева, вылетавшие с российских аэродромов», — отметил в беседе с RT Козюлин. 

По мнению аналитика, многофункциональные самолёты марки «Су» способны решать чрезвычайно широкий круг задач — сопровождение бомбардировщиков, перехват самолётов противника и нанесение удара по наземным целям.

«Стоящие на вооружении «сушки» обладают большим модернизационным потенциалом, который, конечно, надо реализовывать, прежде всего устанавливая новую бортовую аппаратуру и комплексы управления вооружением. Обновление тяжёлой истребительной авиации позволяет решать массу оперативно-тактических задач по обеспечению контроля неба в зонах интересов России», — резюмировал Козюлин. 

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