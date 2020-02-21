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Нет "сотен тысяч" беженцев из Идлиба. Есть колонны боевой техники из Турции - контр-адмирал Журавлёв

21 февраля 2020, 22:24  •  44 • В мире
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил о том, что слухи о якобы "сотнях тысяч" беженцев, бегущих из Идлиба к турецкой границе, не соответствуют действительности. Зато есть многокилометровые колонны боевой техники и грузовиков с боеприпасами, переброшенных из Турции в Сирию.
Ранее в медиапространстве появились новые слухи вокруг ситуации в Идлибе. На этот раз сообщалось о неких "сотнях тысяч" беженцев, покидающих провинцию. Однако эти слухи категорически опроверг руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Он уточнил, что информация об этих потоках мирных жителей, рвущихся на сирийско-турецкую границу, "не соответствует действительности". Как нет и правдивых фото- и видеодоказательств, которые бы подтверждали эти данные.
Он уточнил, что для получения полной и объективной картины происходящего в Идлибе используется различная техника, включая горячую линию, работающую круглосуточно, беспилотники. Кроме того, есть и прямые контакты с местным населением.
Помимо этого, стоит учесть и тот момент, что террористические банды до сих пор прикрываются жителями как "живым щитом" и не дают людям покинуть территорию, блокируя им выход по гуманитарным коридорам.
Зато, несмотря на скоординированные и массированные атаки сирийских боевиков в Идлибе, "все основные транспортные артерии на севере провинции на протяжении последних нескольких недель функционируют в обычном режиме".
И это дало возможность для манёвров Анкаре. Турция перебросила в регион многокилометровые колонны боевой техники, а также грузовики с боеприпасами и прочими "материальными средствами" для турецкой армии.

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