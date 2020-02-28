«Нет производственной базы»: как Украина планирует развивать ракетное вооружение

Украина в 2020 году намерена увеличить расходы на разработку ракетного вооружения на 300 млн гривен ($12 млн). Об этом сообщил министр обороны республики Андрей Загороднюк. По его словам, средства дополнительно будут выделены на создание противокорабельной ракеты «Нептун» и реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Как полагают военные эксперты, речь в данном случае, скорее всего, идёт о модернизации ракет, произведённых ещё в СССР. Кроме того, аналитики отмечают, что у Украины нет ни необходимой производственной базы, ни специалистов, способных разработать инновационное оружие.

Глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк заявил, что до конца текущего года расходы Киева на разработку ракетного вооружения вырастут на 300 млн гривен ($12 млн).

«Если в двух словах, на ракетное вооружение мы планируем потратить на 300 млн гривен больше, чем в предыдущем году», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

Эти деньги пойдут на разработку противокорабельной ракеты «Нептун» и реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха»: по словам министра, до конца 2020-го нужно завершить по ним все конструкторские работы и поставить их на вооружение.

Псевдоним «Нептун»

Ракету «Нептун», о которой говорит Загороднюк, украинские военные начали активно испытывать в 2018—2019 годах — за это время было проведено несколько запусков. Высшие лица администрации Петра Порошенко, в особенности секретарь СНБО Александр Турчинов, не упускали случая заявить о возможностях нового оружия.

Ракета «Нептун»

globallookpress.com

© Petro Poroshenko/Twitter.com

Так, Турчинов (уже после того, как покинул пост секретаря СНБО) сказал, что ракеты «Нептун» смогут уничтожить мост через Керченский пролив, связывающий полуостров Крым с материковой Россией.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли Российской Федерации любого класса не только в Чёрном и Азовском морях, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут смогут снести мост, которым так кичится Россия», — говорил Турчинов в июле прошлого года.

Однако украинская противокорабельная ракета — это модификация советской ракеты X-35. Она создавалась ещё в 1980-е годы, а в её разработке принимали участие специалисты как российских, так и украинских предприятий.

Из-за ряда трудностей, связанных с распадом Советского Союза, в России ракета Х-35 была принята на вооружение лишь в 2003 году. Существуют её самолётная и вертолётная модификации, кроме того, она входит в арсенал корабельных ракетных комплексов «Уран» и береговых ракетных комплексов «Бал».

Впервые макет противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» был показан в Киеве на выставке «Оружие и безопасность — 2015». Непосредственным развитием проекта «Нептун» занимается киевское конструкторское бюро «Луч», но головной разработчик X-35 — подмосковное ОКБ «Звезда» (сейчас — ГНПЦ «Звезда-Стрела», входит в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». — RT).

Максимальная дальность X-35 составляет 260—280 км. Однако украинские военные утверждали, что их ракета сможет поражать корабли на расстоянии 300 км от места пуска.

Таинственная «Ольха»

«Ольха» — также наследие администрации Петра Порошенко: он распорядился обеспечить разработку и закупку ракетного вооружения в рамках этого проекта в конце января 2016 года.

РСЗО «Ольха»

Reuters

© Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Однако в течение нескольких лет об этом проекте ничего не было известно, а периодически появлявшаяся в СМИ информация о характеристиках ракеты была крайне противоречивой. Так, в разное время «Ольху» официальные лица Украины называли как РСЗО (к примеру, тот же Турчинов), так и ОТРК. При этом испытания управляемой ракеты для «Ольхи» в 2016—2017 годах проводились на базе советской системы залпового огня «Смерч».

Всё это дало некоторым экспертам и специализированным изданиям повод утверждать, что «Ольха» — это 300-мм реактивный снаряд, совместимый с РСЗО «Смерч». Такая точка зрения основывается как на спорных заявлениях представителей киевских властей, так и на анализе предоставленных официальных фото- и видеоматериалов испытаний.

Как полагают эксперты, за словами Киева об увеличении «расходов на ракетное вооружение» с большой долей вероятности кроются лишь планы по модернизации уже имеющихся комплексов с применением западной электроники.

«Что касается «Ольхи», то это реактивная система залпового огня большой дальности, она тоже создаётся на основе советских разработок времени «Торнадо» и «Смерча». Новейшего здесь нет ничего. А Украина сейчас просто устанавливает по договорённости с американцами систему наведения GPS, что позволяет повысить точность поражения», — предположил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«И «Ольха», и «Нептун» — старые советские разработки, одна из которых — «Оникс», другая — «Смерч». Они просто их переименовали и проводят модернизацию. Деньги можно выделять какие угодно, но проблема в том, что у Украины нет производственной базы для таких ракет, потому что многие их комплектации производились в России, а сейчас кооперация между российской и украинской «оборонками» прервана», — отметил эксперт.

Также стоит напомнить, что в феврале прошлого года начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ Юрий Ставский сообщил, что в армию продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа С-300, С-125 и «Бук».

При этом большая часть комплексов С-300П и «Бук-М1» производилась ещё в 1980-е годы.

«Нужны большие инвестиции»

Кроме того, по оценкам аналитиков, украинская оборонная промышленность не в состоянии выпускать ракеты серийно — максимум несколько десятков, но не сотни и тысячи.

«Говорить можно что угодно, но реально ничего серьёзного не получится. Похожие заявления про «Ольху» и «Нептун» они делают не первый год, и ничего, кроме отдельных испытаний этого оружия, у них не получалось. К тому же, $12 млн для таких программ — это копейки», — отметил Виктор Литовкин.

Недоумение такой маленькой по стандартам госфинансирования суммой выразили и представители некоторых политических партий Украины.

«За эти дополнительные $12 млн можно разве что создать их из дерева. А на серьёзные вещи нужны большие инвестиции. Можно спросить у американских или европейских партнёров, сколько денег на эти цели тратят они. Я думаю, что озвученные Загороднюком суммы вызовут у них приступ смеха», — говорит собеседник RT из партии «Голос».

Вдобавок источники RT в украинском оборонном ведомстве пояснили, что, несмотря на слова Загороднюка, форма финансирования может быть и не прямой, а принять форму государственных гарантий на возмещение затрат.

«Ракетное производство, да и вся оборонная промышленность Украины оказались под угрозой. Дело в том, что руководство Минобороны хочет предоставить «Укроборонпрому» не прямое финансирование для производства ракет, а только госгарантии — а деньги привлекайте, мол, сами. Но «Укроборонпром» против, поскольку считает, что кредиты добьют и так на ладан дышащую оборонную промышленность Украины. Кстати, они правы. Поэтому не исключено, что никаких разработок вообще не будет», — говорит источник RT в украинском оборонном ведомстве.

Скептически перспективы развития ракетного вооружения на Украине оценивает и источник RT в партии «Батькивщина».