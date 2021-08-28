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«Нет причин запрещать общение»: ростовский суд разрешил бабушке встречаться с внуками после трёх лет разлуки

28 августа 2021, 11:50  •  124 • В России
В Ростове-на-Дону областной суд разрешил 50-летней Алле Гранальской общаться со своими внуками, которых опека передала в приёмную семью после смерти их матери. Этого решения женщина добивалась почти три года. Её сын — отец детей — не был вписан в свидетельства о рождении, но Гранальской удалось доказать, что она является им родной бабушкой. Подробности — в материале RT.
 
Дети Светланы Дёминой в Ростове-на-Дону © Фото из личного архива
 

Ростовский областной суд разрешил 50-летней москвичке Алле Гранальской общаться с тремя малолетними внуками (мальчикам — десять и девять лет, девочке — шесть), которых после смерти их матери отдали под опеку в ростовскую семью. Об этом RT сообщила адвокат женщины Виктория Дергунова.

«Пока мы не знаем, как часто Алла будет видеть внуков, поскольку у нас на руках ещё нет решения суда в печатной версии. Мы просили, чтобы встречи проходили раз в неделю, в выходные», — рассказывает RT Дергунова.

Отсутствие документов

Ранее RT рассказывал историю Аллы Гранальской, которая три года добивается возвращения внуков из приёмной семьи.

Их мать, 27-летняя Светлана Дёмина, умерла 10 августа 2018 года. С отцом своих детей — Игорем Гранальским — в официальном браке она не состояла, в свидетельства о рождении детей он не был вписан, а буквально за год до смерти Светланы пара разошлась.

По словам Гранальской, старший внук после разрыва отношений остался жить с ней и Игорем. Младшие жили то у мамы, то у отца и бабушки, то у родного дяди Светланы Юрия Серёгина.

После смерти женщины Серёгины забрали всех детей к себе под временную опеку, но вскоре поняли, что не смогут ухаживать за старшим ребёнком, больным диабетом, и разорвали договор с соцслужбой. Так в ноябре 2018 года два брата и сестра оказались в детском доме.

Алла Гранальская уверяет, что они вместе с сыном Игорем ещё 12 августа обращались в Щербинский отдел соцзащиты населения в Москве, чтобы забрать детей к себе. Но им было устно отказано во временной опеке, поскольку по документам они не являются родственниками детей.

Кроме того, у Игоря был утерян паспорт (в отличие от Аллы, он является гражданином Украины). Уехав на родину восстанавливать документы, вернуться в Москву он не смог, поскольку МВД запретило ему въезд в Россию.

Вероятность родства — 99%

В январе 2019 года Алла записалась в школу приёмных родителей, чтобы иметь возможность взять внуков под опеку. Однако 22 февраля детей передали опекунам, которые проживают в Ростове-на-Дону.

  • Алла Гранальская
  • © Фото из личного архива

По информации столичного департамента соцзащиты, это произошло из-за того, что ни Алла, ни Игорь «не начали процедуру оформления опеки и не изъявляли желания увидеться с детьми».

Весной 2019 года Алла обратилась в суд в Ростове-на-Дону с требованием признать её бабушкой трёх детей и разрешить ей видеться с ними.

На суде женщина предоставила молекулярно-генетическую экспертизу в качестве доказательства своего родства с детьми.

Как отмечается в документе, вероятность того, что Гранальская является родной бабушкой трёх детей по отцовской линии, составляет 99,997%.

При этом Игорь Гранальский фигурирует в тексте как «предполагаемый отец», поскольку его биоматериал не был предоставлен для исследования.

Однако Октябрьский суд Ростова-на-Дону постановил, что женщина не имеет права общаться с детьми, поскольку экспертиза не доказывает её прямого родства с ними. 

Между двух семей

Алла Гранальская обжаловала решение в апелляционном суде, который весной этого года вынес постановление о проведении психологической экспертизы для исследования взаимоотношений между бабушкой и внуками. 

Приёмная семья высказалась против участия в экспертизе Гранальской, а органы опеки, по словам адвоката Виктории Дергуновой, не передали в психологический центр распоряжение о проведении исследования. Только после вмешательства уполномоченного по правам ребёнка в РФ экспертиза была сделана, отмечает адвокат.

Во время экспертизы Алла Гранальская впервые за два с половиной года смогла пообщаться с внуками. 

«Эксперты пришли к выводу, что общение Аллы с внуками не может негативно на них отразиться. То есть нет никаких причин не разрешать детям общаться с родной бабушкой», — рассказала адвокат Виктория Дергунова в беседе с RT.

Кроме того, по словам Дергуновой, на одном из судебных заседаний выступил старший внук, которому исполнилось десять лет. Мальчик рассказал, что помнит бабушку и то, как они жили с нею в Москве.

«Мальчику не задавали прямой вопрос о том, хочет ли он видеться с бабушкой. Такой вопрос травмирует ребёнка, потому что заставляет его выбирать между кровными родственниками и опекунами», — пояснила собеседница.

27 августа областной суд признал родство бабушки и детей и установил между ними порядок общения.

«Если общение Аллы с детьми будет происходить успешно, эмоциональная привязанность станет положительной, стабильной и дети выскажут желание вернуться в кровную семью — к бабушке с отцом, то, конечно, мы поставим об этом вопрос в дальнейшем, но пока говорить об этом преждевременно», — заключила Дергунова.

В свою очередь, представитель приёмных родителей — юрист Светлана Башлай — в беседе с RT озвучила прямо противоположную версию событий.

По её словам, психологическая экспертиза установила, что «дети категорически не согласны общаться с Гранальской».

«Об этом же во время судебного заседания заявил и старший ребёнок, но суд вынес вердикт без учёта его мнения», — сказала юрист. 

По её словам, приёмные родители уже решили, что обжалуют это решение.

Стоит отметить, что пока ни у одной из сторон на руках нет текста судебного решения и самой экспертизы — эти документы они получат лишь через две недели.

RT продолжит следить за развитием ситуации. 

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