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Нет причин: Россия не изменит планы по поставкам оружия в Индию из-за инцидента в Кашмире - МИД

06 марта 2019, 22:24  •  88 • Политика
В МИД России отвергли возможность пересмотра планов поставок оружия Индии из-за происшествия в Кашмире. "Москва не видит причин", - гласит заявление.
Россия не будет пересматривать планы по поставкам оружия Индии из-за инцидента в Кашмире. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя конфликтную ситуацию между Индией и Пакистаном.
В МИД отметили, что Москва пока не видит поводов для того, чтобы менять планы по поставкам оружия Индии. Они будут продолжены согласно достигнутым ранее договорённостям между двумя странами.
Напомним, что в последние недели отношения между Индией и Пакистаном резко обострились. Причиной стал воздушный бой истребителей двух стран в небе над спорным регионом Кашмир.

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