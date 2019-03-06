Нет причин: Россия не изменит планы по поставкам оружия в Индию из-за инцидента в Кашмире - МИД

Россия не будет пересматривать планы по поставкам оружия Индии из-за инцидента в Кашмире. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя конфликтную ситуацию между Индией и Пакистаном.

В МИД отметили, что Москва пока не видит поводов для того, чтобы менять планы по поставкам оружия Индии. Они будут продолжены согласно достигнутым ранее договорённостям между двумя странами.

Напомним, что в последние недели отношения между Индией и Пакистаном резко обострились. Причиной стал воздушный бой истребителей двух стран в небе над спорным регионом Кашмир.