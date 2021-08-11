«Нет предпосылок для широкого распространения»: в РФ не выявлены случаи заболевания «йота»-штаммом COVID-19

В центре «Вектор» сообщили об отсутствии в России случаев заболевания «йота»-штаммом коронавирусной инфекции, который впервые был выявлен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Также отмечается, что на фоне доминирования варианта «дельта» нет предпосылок для широкого распространения мутации «йота». Ранее американские учёные выяснили, что этот штамм может распространяться примерно на 15—25% быстрее, чем другие разновидности SARS-CoV-2. Вдобавок мутация «йота» повышает коэффициент смертности среди пациентов в возрасте от 45 лет.

В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 21 571 человека. С начала пандемии в стране зафиксировано 6 512 859 случаев инфекции. За всё время 5 808 777 человек выздоровели (20 067 — за последние 24 часа). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за минувшие сутки умерли 799 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 167 241.

Среди регионов по числу новых подтверждённых случаев лидируют Москва (2076), Санкт-Петербург (1804), Московская (1054), Нижегородская (535) и Свердловская (521) области.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране выполнено свыше 170,1 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 388 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

Между тем американские учёные сообщили о проведённом исследовании штамма коронавируса «йота» (также имеющего обозначение B.1.526), который впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Согласно их данным, эта мутация может распространяться примерно на 15—25% быстрее, чем другие разновидности SARS-CoV-2. При этом штамм «йота» в полтора раза и более увеличивает коэффициент смертности (доля умерших от общего числа инфицированных) в возрастных группах 45—64 года, 65—74 года и старше 75 лет. Об этом говорится в статье на портале препринтов MedRxiv.

Как заявил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, новая мутация коронавирусной инфекции способна «ускользать от иммунного ответа».

«Новый штамм — ещё более патогенный и трансмиссивный (заразный) вариант коронавируса, и он обладает большей способностью ускользать от иммунного ответа», — цитирует его портал URA.RU.

В России на данный момент не было выявлено случаев заболевания «йота»-штаммом коронавирусной инфекции, сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант «дельта» вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта «дельта» предпосылки к широкому распространению варианта «йота» отсутствуют», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Подчеркнём, что России в последнее время широкое распространение получил именно «дельта»-штамм COVID-19. Согласно сведениям Роспотребнадзора от 5 августа, 68% выявленных в России случаев заболевания приходятся на этот вариант коронавируса.

Как следует из когортных исследований эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма COVID-19, эпидемиологическая эффективность вакцины против варианта коронавирусной инфекции «дельта» составила 83,1%, также препарат смог предотвратить госпитализацию инфицированных в 94,37% случаев.

«Вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжёлое заболевание новой коронавирусной инфекцией, и, что немаловажно, она предотвращает вот эти тяжёлые заболевания, требующие госпитализации. То есть этот лекарственный препарат является сегодня эффективным и продолжает работать», — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург констатировал, что «Спутник V» демонстрирует безопасность и высокую эффективность против любых вариаций коронавируса.

«Эффективна не только против непосредственно тех штаммов, против которых она создавалась, а также и против тех многочисленных штаммов, которые за последнее время появились и нас постоянно атакуют», — отметил он.

К тому же Гинцбург указал, что заболевание коронавирусной инфекцией в 70% случаев «не проходит бесследно». По его словам, наблюдаются серьёзные осложнения, которые иногда могут привести к инвалидности, а иногда — к длительному восстановительному периоду.

«Характер данной инфекции говорит однозначно, что необходимо вакцинироваться. Надеяться на то, что человек перенесёт заболевание и будет к нему устойчив, к сожалению, не приходится, поэтому единственная правильная стратегия и тактика — вакцинироваться», — заявил директор центра Гамалеи.

Напомним, что год назад, 11 августа 2020 года, Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса, получившей название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли. Как сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций, за это время отечественный препарат против COVID-19 продемонстрировал «лучшие показатели безопасности и эффективности по сравнению с зарубежными аналогами».

«Данные массового применения «Спутник V» в России, Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, Сербии и Филиппинах говорят о его высокой эффективности, отсутствии серьёзных побочных явлений в целом и минимальном числе нежелательных явлений после вакцинации. В странах, где одновременно применялись несколько вакцин, наилучшую безопасность и эффективность продемонстрировал именно российский препарат», — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие 12 месяцев «Спутник V» был зарегистрирован в 69 странах мира с общим населением свыше 3,7 млрд человек. При этом вакцинация с использованием препарата проводится более чем в 50 государствах. Вдобавок при содействии РФПИ были заключены соглашения с представителями 14 стран о производстве более 700 млн доз «Спутника V» в год.