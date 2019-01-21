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Нет правовой основы: власти ФРГ призвали не вмешиваться в строительство «Северного потока — 2»

21 января 2019, 11:24  •  35 • В мире
Власти Германии не намерены вмешиваться в процесс реализации проекта «Северный поток — 2», поскольку для этого нет законных оснований, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. Он подчеркнул, что для строительства газопровода есть все необходимые разрешения, а его сооружение уже значительно продвинулось. Ранее российские и немецкие официальные лица неоднократно отмечали, что проект — исключительно коммерческий, и призывали не политизировать его. По мнению аналитиков, Германия не станет уступать под давлением Вашингтона, который открыто призывает Берлин отказаться от поддержки «Северного потока — 2».
 
© nord-stream2.com
 

Правительство Германии не намерено вмешиваться в процесс строительства трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2», поскольку для этого нет должного правового основания. Такое заявление сделал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

«Германия — правовое государство, в котором частные инвестиции, как в случае с «Северным потоком — 2», осуществляются в соответствии с правовыми критериями. Так, для строительства трубопровода есть необходимые разрешения, выданные различными органами разных стран, в том числе Германии. Кроме того, строительство уже значительно продвинулось, в море уложены километры труб», — отметил министр.

«Федеральное правительство не будет вмешиваться в этот процесс, поскольку для этого нет правовой основы... Неправильно делать «Северный поток — 2» мальчиком для битья», — подчеркнул Альтмайер.

Издание отмечает, что эту позицию разделяет и министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который на минувшей неделе выразил уверенность, что внешним силам не удастся остановить реализацию проекта. По его словам, возможные американские санкции против «Северного потока» в принципе могут принудить ряд компаний покинуть проект, однако это не помешает российской стороне завершить строительство.

Как заявил RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, правительство ФРГ занимает консолидированную позицию по вопросу строительства «Северного потока — 2».

«Альтмайер — наиболее близкий к Ангеле Меркель член кабинета, и его заявление — это практически позиция канцлера. Когда министр говорит, что он не видит правовых оснований вмешиваться, он совершенно прав с физической точки зрения, поскольку проект является коммерческим по юридическому определению и большая его часть находится за пределами ФРГ», — считает Брутер.

По словам аналитика, Берлин вынужден противостоять давлению со стороны США, которые пытаются остановить проект.  

«Гренелл (посол США в ФРГ. — RT) продолжает упорствовать, рассылает всем письма, пытается встречаться с теми, от кого хоть что-то зависит, и, очевидно, видит в этом свою миссию. Поэтому, чтобы обезопасить своих однопартийцев от излишнего давления, Альтмайер и сделал публичное заявление, которое предполагает, что позиция ФРГ известна, а посол США может заявлять всё что хочет», — заключил эксперт.

В середине января стало известно, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду компаний, где была изложена позиция Вашингтона, согласно которой газопровод якобы представляет угрозу для европейской энергетической безопасности и «несёт серьёзные геополитические последствия для европейских партнёров США».

«Прошу, чтобы ваша компания рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемый с этим», — говорилось в письмах.

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Более того, ранее Гренелл также призывал правительство Германии прекратить поддержку строительства «Северного потока — 2» и присоединиться к тем странам, которые считают строящийся газопровод угрозой энергетической безопасности Европы.

Вместе с тем как российские, так и немецкие официальные лица неоднократно подчёркивали, что «Северный поток — 2» является сугубо коммерческим проектом, и призывали не политизировать его строительство.

«Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США», — заявил Маас на январской встрече Восточного комитета германской экономики.

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— Nord Stream 2 Corp. (@NordStream2) 14 января 2019 г.

Этот вопрос поднимался и в ходе прошедших 18 января переговоров главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Хайко Мааса. По словам Лаврова, несмотря на санкционную спираль, которая продолжает раскручиваться с подачи Вашингтона, Берлин остаётся важным торгово-экономическим партнёром Москвы. Так, по данным за первые десять месяцев 2018 года, объём взаимной торговли между Россией и Германией вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и достиг почти $50 млрд.

«Мы ценим, что правительство ФРГ продолжает поддерживать проект строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривает его в качестве коммерческой инициативы, направленной на диверсификацию маршрутов поставок природного газа, а в конечном итоге — на повышение энергетической безопасности европейского континента», — отметил глава МИД РФ.

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При этом Маас выразил уверенность, что после запуска «Северного потока — 2» также сохранятся транзитные поставки газа через территорию Украины. Аналогичную позицию в интервью Handelsblatt выразил и Альтмайер: «Уверен, что здесь будет найден компромисс». О готовности продолжить транзит по украинскому маршруту заявляли и в Москве.

Добавим, что запуск магистрального газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год ожидается в конце 2019 года. На этом фоне компания — оператор «Северного потока», параллельно с которым ведётся строительство второго магистрального газопровода, отчиталась о рекордных объёмах поставок на европейский рынок.

«В 2018 году компания Nord Stream AG обеспечила доставку потребителям в Европе по газопроводу «Северный поток» 58,8 млрд кубометров природного газа, что означает увеличение годовых объёмов транспортировки, а также является самым высоким показателем загрузки газопровода с начала его эксплуатации», — сообщили в Nord Stream AG.

Исходя из того, что в 2017 году поставки по «Северному потоку» составили 51 млрд кубометров газа, прирост этого показателя за год составил более 15%.

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