"Нет повода для паники": власти России оценили угрозу коронавируса

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Последствия эпидемии могут оказаться тяжелее, чем представляется сейчас

Россияне начали осознавать серьезность ситуации с распространением коронавируса. Это отметил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 19 марта.

Он призвал граждан к спокойствию, заявив, что власти делают все для того, чтобы смягчить последствия пандемии. "Поводов для паники нет... Мы справимся с этой угрозой", – заверил председатель правительства.

В отличие от него, глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что нынешняя эпидемия уже вызвала "беспрецедентный кризис", влияние которого на все стороны жизни будет очень сильным. "Последствия еще трудно даже оценить", – цитирует его ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин также призывает не расслабляться и не останавливаться на уже принятых мерах. "Надо быть готовым к любому развитию событий", – приводит его слова "МИР24".

Ранее о предстоящих "тяжелых временах" из-за коронавируса предупредила канцлер Германии Ангела Меркель. При этом в Берлине призвали отменить антироссийские санкции, чтобы хоть как-то укрепить экономику.