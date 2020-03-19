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"Нет повода для паники": власти России оценили угрозу коронавируса

19 марта 2020, 14:35  •  17 • Политика
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Последствия эпидемии могут оказаться тяжелее, чем представляется сейчас
Россияне начали осознавать серьезность ситуации с распространением коронавируса. Это отметил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 19 марта.
Он призвал граждан к спокойствию, заявив, что власти делают все для того, чтобы смягчить последствия пандемии. "Поводов для паники нет... Мы справимся с этой угрозой", – заверил председатель правительства.
В отличие от него, глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что нынешняя эпидемия уже вызвала "беспрецедентный кризис", влияние которого на все стороны жизни будет очень сильным. "Последствия еще трудно даже оценить", – цитирует его ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин также призывает не расслабляться и не останавливаться на уже принятых мерах. "Надо быть готовым к любому развитию событий", – приводит его слова "МИР24".
Ранее о предстоящих "тяжелых временах" из-за коронавируса предупредила канцлер Германии Ангела Меркель. При этом в Берлине призвали отменить антироссийские санкции, чтобы хоть как-то укрепить экономику.

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