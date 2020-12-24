«Нет полноценного рабочего дня»: почти 60 регионов России объявили 31 декабря выходным

В почти 60 субъектах Российской Федерации 31 декабря 2020 года объявлен выходным днём. Соответствующие постановления подписаны главами этих регионов РФ. В первую очередь это решение затрагивает госслужащих. Накануне президент России Владимир Путин рекомендовал местным властям объявить последний день уходящего года выходным, поскольку на федеральном уровне принять соответствующее решение уже нельзя.

Почти 60 субъектов Российской Федерации приняли решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днём. За последние сутки соответствующие постановления были подписаны руководителями более 20 российских регионов.

Среди них — Алтайский, Красноярский и Хабаровский края, республики Карачаево-Черкесия, Удмуртия, Башкирия, Дагестан, Якутия, а также Амурская, Ростовская, Свердловская, Новосибирская, Тверская, Псковская, Калужская, Смоленская, Самарская, Нижегородская, Омская, Ивановская, Челябинская области и Чукотский автономный округ.

Решение о выходном дне затрагивает в первую очередь госслужащих, но также дана рекомендация для глав муниципалитетов и работодателей сделать 31 декабря нерабочим днём. В постановлениях указывается, что все аварийные и экстренные службы в праздничные дни будут работать в штатном режиме.

Накануне состоялось совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе мероприятия лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов выступил с предложением объявить 31 декабря выходным днём.

«Сейчас во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днём. «Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным днём по всей стране. Всё-таки это семейный праздник, хлопоты как раз в последний день года. Особенно наши женщины, конечно, стремятся, чтобы был накрыт хороший и красивый стол, чтобы было уютно в доме. И конечно, было бы здорово, чтобы они и мы все вместе в этот день не работали до шести часов вечера, а были дома», — сказал он.

В свою очередь, Владимир Путин согласился с тем, что эту инициативу «следует поддержать».

«Отдыхать — не работать, у нас праздников много в Новый год. Одним больше, одним меньше, там уже, наверное, не убудет от нас, но 31-го действительно уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется», — сказал президент России.

Глава государства подчеркнул, что объявить выходным днём 31 декабря нынешнего года на федеральном уровне в соответствии с действующим законом невозможно, и выступил с соответствующей рекомендацией властям регионов.

«Ну а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять, для того чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня», — добавил Путин.

Как заметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, рекомендация российского лидера помогает решить и вопрос, связанный с взаимодействием регионов.

«Не надо забывать про то, что люди в эти дни перемещаются, путешествуют из одного региона в другой, и они могут приехать из региона, где каникулы наступили, в регион, где ещё рабочий день», — объяснил сенатор в беседе с RT.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов констатировал, что в течение суток множество регионов учли рекомендацию главы государства и сделали 31 декабря выходным днём.

«Мы к этому призывали ещё в прошлом году. Потому что это абсолютно разумно, востребовано, а главное — не несёт никаких финансовых нагрузок. Наоборот, это повышает производительность труда, потому что 31 декабря нет полноценного рабочего дня», — сказал собеседник RT.

Он также напомнил, что ещё 26 ноября Государственная дума на пленарном заседании отклонила аналогичный законопроект, предложенный ЛДПР. В документе, по его словам, «не нарушался баланс рабочих и нерабочих дней».

Позднее член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил руководителей российских регионов объявить 31 декабря выходным днём.

Добавим, что предстоящая неделя с 28 декабря по 3 января будет сокращённой. С 1 января по 10 января 2021-го в России отмечаются новогодние праздники.

Это первый из семи праздничных периодов в 2021 году для граждан РФ. Длинные выходные россиян ожидают также в феврале — с 21 по 23, в марте — с 6 по 8, дважды в мае — с 1 по 3 и с 8 по 10.

Кроме того, три выходных дня у граждан России будет с 12 по 14 июня по случаю Дня России. При этом в ноябре будет четыре дня отдыха подряд — с 4-го по 7-е число — по случаю Дня народного единства.

Вдобавок 31 декабря 2021 года на территории России станет выходным днём в связи с переносом праздников. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится на сайте кабмина.