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Нет отмены санкций – нет уступок: Иран собирается отказаться от части ограничений по своему ядерному вооружению
07 мая 2019, 23:39 • 31 • В мире
Иран намерен отказаться от части ограничений обязательств, наложенных на ядерное вооружение страны. Ранее Тегеран соглашался участвовать в этом добровольно в обмен на отмену санкций. Однако, не увидев таких шагов навстречу, иранская сторона собирается также не идти более на уступки.
Предположительно, Иран объявит об отказе от ряда обязательств по ядерной сделке уже 8 мая. Это произойдет в присутствии послов России, Великобритании, Германии, КНДР и Франции, сообщает агентство IRNA.
Объявлять об изменениях в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет иранский замминистра иностранных дел Аббас Арагчи. Президент Ирана Хасан Рухани же направит главам стран-участников Плана письменные объяснения.
Известно, что Тегеран обвиняет остальные стороны договора в том, что они не выполняют своих обещаний. Ранее иранское правительство согласилось на ограничения в отношении своего ядерного потенциала, поскольку было обещано, что в отношении Ирана отменят часть санкций со стороны ООН, ЕС и США. Пока, впрочем, Иран не намерен окончательно выходить из ядерной сделки, ограничиваясь лишь отменой отдельных ограничений.
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