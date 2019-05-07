Нет отмены санкций – нет уступок: Иран собирается отказаться от части ограничений по своему ядерному вооружению

Предположительно, Иран объявит об отказе от ряда обязательств по ядерной сделке уже 8 мая. Это произойдет в присутствии послов России, Великобритании, Германии, КНДР и Франции, сообщает агентство IRNA.

Объявлять об изменениях в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет иранский замминистра иностранных дел Аббас Арагчи. Президент Ирана Хасан Рухани же направит главам стран-участников Плана письменные объяснения.

Известно, что Тегеран обвиняет остальные стороны договора в том, что они не выполняют своих обещаний. Ранее иранское правительство согласилось на ограничения в отношении своего ядерного потенциала, поскольку было обещано, что в отношении Ирана отменят часть санкций со стороны ООН, ЕС и США. Пока, впрочем, Иран не намерен окончательно выходить из ядерной сделки, ограничиваясь лишь отменой отдельных ограничений.