«Нет оснований для предоставления временного убежища»: донбасский ополченец не может получить российское гражданство

Соотечественник из Узбекистана 51-летний Ринат Рамазанов, живущий в Горловке, воевал в ополчении ДНР, а теперь не может получить российское гражданство. Рамазанов пытался подать документы на гражданство РФ по паспорту ДНР, но получил отказ. На руках у него просроченный паспорт Узбекистана, но в республике он объявлен в розыск как участник НВФ. В ответ на запрос RT в МВД сообщили, что у Рамазанова нет оснований для получения временного убежища на территории РФ, а нахождение его в розыске является препятствием для приобретения гражданства.

Ринат Рамазанов родился в городе Фергана Узбекской ССР в 1970 году. Его мать уроженка Оренбургской области, отец родом из Тюменской. В Узбекистан семья переехала после Великой Отечественной войны по распределению, поднимать народное хозяйство.

Гражданство Узбекистана не принимал

«Работали, троих детей родили, остались там жить и все вместе в один день получили гражданство Узбекистана, — вспоминает Ринат. — Мой папа ветеран МВД, к нему домой пришел участковый и сказал, что так как он заслуженный человек, ему не надо никуда ходить, чтобы получить гражданство. Папа обрадовался, отдал наши советские паспорта, и когда я пришел с работы, узнал, что я уже не гражданин Советского Союза. При этом с юридической точки зрения я гражданство Узбекистана не запрашивал, не принимал и не давал присягу».

По словам Рамазанова, он учился в Институте службы национальной безопасности Республики Узбекистан. Отслужил два года в армии, а затем работал несколько лет на заводе. После был принят на сверхсрочную службу в органы национальной безопасности Республики Узбекистан.

«Так как я не был представителем титульной нации, перспектив продвижения по службе у меня не было и я был вынужден уволиться», — объясняет он.

Длительное время Ринат работал журналистом. Основал редакцию журнала общественной организации ветеранов афганской войны Узбекистана.

В 2003 году Рамазанов переехал в Россию, в город Калининград, где проживает его родная сестра, и находился там восемь лет. Жил на даче, где на тот момент по закону прописаться было невозможно. Работал неофициально. По этим причинам не смог оформить российское гражданство.

«В 2011 году я решил уехать в Белоруссию, — рассказывает Ринат. — Там всё было намного проще с документами. Я получил разрешение на временное проживание и жил там четыре года, а потом случилась война».

«Кто, если не мы»

На вопрос «Почему решили поехать воевать в Донбасс?» Рамазанов отвечает: «Так воспитан Родиной».

© Фото из личного архива

«Я видел, что такое национализм в Узбекистане и к чему он приводит. Когда русских выгоняют за то, что они русские, остаются без русскоязычных, убивают свою экономику и страну, а потом массово едут в Россию на заработки. То же самое будет и на Украине. Новый 2013 год я встречал на Украине в городе Ровно в гостях у своих одноклассников по узбекской школе. Я прекрасно видел, как живет страна при Януковиче, что у них всё хорошо. Когда они в Донбассе начали артиллерией обстреливать мирных жителей и интернет запестрел видео убитых детей и стариков, я спокойно смотреть на это не мог. Я советский школьник и вырос на примерах героев гражданской войны, Великой Отечественной войны, афганской. У меня не было тогда ни жены, ни детей и я подумал, кто, если не мы, и поехал».

В августе 2014 года в составе «Первой интербригады Юго-Востока» он приехал воевать в Донбасс.

«Лишние документы брать с собой не разрешалось, — вспоминает Рамазанов. — Для пересечения границы я взял узбекский паспорт, а для подтверждения моей воинской специальности — военный билет СССР. Остальные документы остались в Минске».

С ноября 2014 на протяжении двух лет Рамазанов проходил военную службу по контракту в составе войсковой части Л-55055. Затем ещё два года служил по контракту в 1-м Армейском корпусе Народной милиции ДНР.

«Мне довелось принять в участии в создании первого отдельного разведывательного батальона Луганской Народной милиции, секретной части. Через два года я написал рапорт и ушёл на передовую в Донецк. В 2019 году у меня появилась семья, родился сын и я ушёл в запас. Сейчас мы проживаем в Горловке».

Летом этого же года Ринат поехал в качестве делегата на 5-й съезд Международного Союза Антифашистов в Симферополь и при попытке пересечения границы ДНР-РФ на ППК «Матвеев Курган» был задержан сотрудниками погранслужбы ФСБ России.

В беседе с пограничниками Рамазанову сообщили, что с 2018 года по обращению украинской власти к Узбекистану, последним он был объявлен в международный розыск по статьям: «участие в незаконном вооружённом формировании ЛДНР», «наёмничество» и «международный терроризм». В соответствии с данными статьями Рамазанову закрыли въезд в Россию до 2068 года. На этом же основании ему отказывают в принятии документов на оформление российского гражданства, а также не предоставляют временное убежище на территории РФ.

«Буду наказан за гражданскую позицию»

Ситуация с оформлением документов осложняется ещё и тем, что у Рамазанова просрочен узбекский паспорт и заменить он его не может, так как находится в розыске. Из документов у него есть лишь военный билет советского образца и паспорт гражданина ДНР. Остальные документы утеряны.

© Фото из личного архива

«Российское гражданство не смогла также получить моя жена из-за того, что её младший сын имеет отца, то есть меня, с паспортом ДНР. Без моего действующего узбекского документы на принимают. Если бы я мог хотя бы семью отправить в Россию, мне было бы поспокойнее», — говорит Рамазанов.

В ответ на запрос RT в МВД пояснили, что ведомство не является инициатором решения о неразрешении въезда на территорию РФ Рамазанову, однако данный факт является препятствием для приобретения гражданства РФ до устранения данного обстоятельства.

«С учётом имеющихся сведений в отношении него, оснований для предоставления временного убежища или признания беженцем на территории Российской Федерации не усматривается», — заявили в МВД.

По словам Рината, если ДНР вернётся в состав Украины, его задержат и экстрадируют в Узбекистан, где его ждёт многолетнее заключение. В худшем случае он может попасть в застенки СБУ.

«Причём, по факту наказан я буду не за терроризм или наёмничество, — объясняет мужчина. — Ни в одном террористическом акте я, как боец ополчения и Народной милиции, не участвовал, в частной военной компании не служил, был добровольцем ополчения и военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР. То есть по сути я буду «осуждён» за то, что в 2014 году проявил свою гражданскую позицию и принял личное участие в вооруженной борьбе с неофашистами. По этой причине я теперь не могу вернуться в Узбекистан и прошу убежища в России или гражданства, но получаю лишь отписки».