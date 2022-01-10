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«Нет новых идей»: почему Киев в очередной раз потребовал от Европы отказаться от «Северного потока — 2»

10 января 2022, 23:40  •  33 • В мире
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что европейским странам нужно отказаться от газопровода «Северный поток — 2», и назвал такой шаг частью «жёстких превентивных мер против Москвы». По его словам, Запад не должен идти «ни на какие вялые компромиссы с Россией за счёт украинцев». Мельник также считает, что РФ надо подвергнуть международной изоляции «как государство-изгой». Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил американских сенаторов поддержать законопроект, предполагающий введение США санкций против «Северного потока — 2». По мнению экспертов, поскольку у Киева нет новых идей, он ретранслирует старые, «уже заезженные» призывы, не желая признавать, что политика рестрикций в отношении России потерпела неудачу.
 
Флаг Украины / «Северный поток — 2» globallookpress.com
 

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз потребовал от Европы отказаться от газопровода «Северный поток — 2», назвав такой шаг частью необходимых «жёстких превентивных мер против Москвы». Об этом он заявил в интервью для газет медиагруппы Funke.

«Чтобы успеть предотвратить новое вторжение России, наши партнёры в Европе и в США должны принять очень жёсткие превентивные меры против Москвы, — заявил Мельник. — Окончательный запрет на газопровод «Северный поток — 2» должен войти в каталог таких мер».

По мнению украинского дипломата, Запад не должен идти «ни на какие вялые компромиссы с Россией за счёт украинцев». Мельник также считает, что РФ надо подвергнуть международной изоляции «как государство-изгой».

После заявлений о том, что и как должна сделать Германия в отношении построенного газопровода, дипломат призвал немецкое правительство активно выступить за быстрое вступление Украины в НАТО и ЕС. Кроме того, он потребовал от Берлина «оставить существующую — абсолютно морально неприемлемую — блокирующую позицию и срочно снабдить Украину необходимым оборонительным вооружением». По словам Мельника, Киев ожидает «масштабной военной поддержки» со стороны Германии.

Стоит отметить, что ранее посол Украины в ФРГ уже выступал с призывами к новому правительству Германии о необходимости введения новых санкций против Москвы. В комментарии Berliner Zeitung 8 декабря 2021 года он призвал федеральное правительство Германии опубликовать список «жёстких карательных мер» против России, включая запрет на работу «Северного потока — 2», в случае если РФ «начнёт военные действия» против Украины. Впрочем, Москва неоднократно отвергала наличие подобных планов.

Антироссийский спектр

Тему введения ограничений в отношении «Северного потока — 2» на днях затронул и президент Украины Владимир Зеленский. Назвав сенаторов США «друзьями», он обратился к ним в Twitter с просьбой поддержать законопроект, выдвинутый республиканцем Тедом Крузом.

Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2».

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