|
«Нет никакой защиты»: в Пентагоне признали неспособность противостоять гиперзвуковому оружию России
21 марта 2018, 09:24 • 122 • В мире
США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию России, о котором 1 марта рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом в комитете сената по делам ВС США заявил глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен. По его словам, Соединённые Штаты по-прежнему полагаются на силы ядерного сдерживания. Высокопоставленный офицер призвал приступить к созданию ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок, а также новой ядерной крылатой ракеты морского базирования.
© www.army.mil
Пентагон не располагает средствами защиты от гиперзвукового оружия, признал во вторник, 20 марта, глава Стратегического командования (Стратком) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен. С таким заявлением он выступил на слушаниях в комитете по делам ВС сената страны.
«И Россия, и Китай разрабатывают гиперзвуковые средства. Мы видели, как их испытывали. Как Китай, так и Россия агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства», — отметил высокопоставленный офицер.
По его словам, пока Америке нечего противопоставить этим новейшим разработкам. «У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас», — признал Хайтен.
Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон намерен поддерживать «стратегическую стабильность» с Китаем и Россией. При этом он отметил, что политика Москвы в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлена на то, чтобы утвердить свой статус «глобальной военной и дипломатической державы».
«Решительная концентрация внимания»
Генерал Хайтен отметил, что Россия бросает США вызовы, которые требуют от Вашингтона «неуклонной и решительной» концентрации внимания.
Кроме того, генерал Хайтен заявил, что у Вашингтона и Москвы есть разногласия по вопросу о стратегических бомбардировщиках, засчитываемых в рамках выполнения двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Высокопоставленный военный убеждал сенаторов США в необходимости приступить к созданию ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок, а также новой ядерной крылатой ракеты морского базирования. По его мнению, эти виды вооружений необходимы, в частности, для сдерживания России. Он подчеркнул, что в распоряжении РФ «по меньшей мере 11 различных платформ доставки ядерных боезарядов малой мощности», а у США только один вариант: самолёт.
Глава Страткома отметил и развитие ядерных вооружений КНР. По оценке генерала Хайтена, Китай «активно модернизирует» мобильные ядерные силы и баллистические ракеты большой дальности с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Кроме того, по данным Пентагона, Пекин ведёт работу над гиперзвуковыми вооружениями.
«Думать и маневрировать»
В Министерстве обороны США полагают, что Вашингтон должен сделать всё возможное, чтобы добиться военного превосходства Соединённых Штатов над другими странами.
«Мы должны смотреть на (ядерное. — RT) сдерживание сквозь новую линзу. Нас больше не определяет биполярный мир двух сверхдержав, который упрощал наш подход к сдерживанию. Вызов США бросают множество противников, расширяющих свой потенциал... Чтобы сохранять военное превосходство в этом многополярном мире, мы должны думать, маневрировать, заводить партнёров и внедрять инновации лучше, чем наши противники», — заявил Хайтен.
На страницу галереи
Во вторник, 20 марта, по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президентов США и России. Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Как отмечает газета The New York Times со ссылкой на источники, американский лидер сообщил, что Соединённые Штаты обеспокоены новыми российскими вооружениями.
«По словам чиновника высокого ранга, в телефонном разговоре во вторник Трамп сказал Путину, что он обеспокоен недавним выступлением, во время которого Путин говорил о разрабатываемых Россией «неуязвимых» межконтинентальных крылатых ракетах и ядерных торпедах, которые могут обойти все американские средства защиты», — говорится в статье.
По данным издания, президент США якобы сказал Путину, что Вашингтон «выиграет любую гонку вооружений».
В Кремле заявили, что разговор двух лидеров «в целом
В понедельник, 19 марта, президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами и кандидатами на пост главы государства подчеркнул, что Москва не допустит новой гонки вооружений.
1 марта в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были представлены новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
Подпишитесь на нас
122
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
20 марта 2018, 04:24
|
20 марта 2018, 04:24
|
18 марта 2018, 16:39
|
16 марта 2018, 09:24
|
18 марта 2018, 00:24
|
18 марта 2018, 01:39
|
16 марта 2018, 02:54