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«Нет никакой защиты»: в Пентагоне признали неспособность противостоять гиперзвуковому оружию России

21 марта 2018, 09:24  •  122 • В мире
США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию России, о котором 1 марта рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом в комитете сената по делам ВС США заявил глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен. По его словам, Соединённые Штаты по-прежнему полагаются на силы ядерного сдерживания. Высокопоставленный офицер призвал приступить к созданию ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок, а также новой ядерной крылатой ракеты морского базирования.
 
© www.army.mil
 

Пентагон не располагает средствами защиты от гиперзвукового оружия, признал во вторник, 20 марта, глава Стратегического командования (Стратком) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен. С таким заявлением он выступил на слушаниях в комитете по делам ВС сената страны.

«И Россия, и Китай разрабатывают гиперзвуковые средства. Мы видели, как их испытывали. Как Китай, так и Россия агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства», — отметил высокопоставленный офицер.

По его словам, пока Америке нечего противопоставить этим новейшим разработкам. «У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас», — признал Хайтен.

В этой связи ВС США рассчитывают на американские силы ядерного сдерживания. «Наша оборона — это наш потенциал сдерживания. У нас нет никакой (специальной системы. — RT) обороны, которая способна воспрепятствовать применению такого вооружения против нас. Наш ответ заключался бы в наших силах (ядерного. — RT) сдерживания, то есть в триаде и ядерном потенциале, который у нас имеется для ответа на такую угрозу», — рассказал генерал.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон намерен поддерживать «стратегическую стабильность» с Китаем и Россией. При этом он отметил, что политика Москвы в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлена на то, чтобы утвердить свой статус «глобальной военной и дипломатической державы».

«Решительная концентрация внимания»

Генерал Хайтен отметил, что Россия бросает США вызовы, которые требуют от Вашингтона «неуклонной и решительной» концентрации внимания.
Также глава Стратегического командования Вооружённых сил США обвинил российскую сторону в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

  • AFP

Кроме того, генерал Хайтен заявил, что у Вашингтона и Москвы есть разногласия по вопросу о стратегических бомбардировщиках, засчитываемых в рамках выполнения двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Высокопоставленный военный убеждал сенаторов США в необходимости приступить к созданию ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок, а также новой ядерной крылатой ракеты морского базирования. По его мнению, эти виды вооружений необходимы, в частности, для сдерживания России. Он подчеркнул, что в распоряжении РФ «по меньшей мере 11 различных платформ доставки ядерных боезарядов малой мощности», а у США только один вариант: самолёт.

Глава Страткома отметил и развитие ядерных вооружений КНР. По оценке генерала Хайтена, Китай «активно модернизирует» мобильные ядерные силы и баллистические ракеты большой дальности с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Кроме того, по данным Пентагона, Пекин ведёт работу над гиперзвуковыми вооружениями.

«Думать и маневрировать»

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В Министерстве обороны США полагают, что Вашингтон должен сделать всё возможное, чтобы добиться военного превосходства Соединённых Штатов над другими странами.

«Мы должны смотреть на (ядерное. — RT) сдерживание сквозь новую линзу. Нас больше не определяет биполярный мир двух сверхдержав, который упрощал наш подход к сдерживанию. Вызов США бросают множество противников, расширяющих свой потенциал... Чтобы сохранять военное превосходство в этом многополярном мире, мы должны думать, маневрировать, заводить партнёров и внедрять инновации лучше, чем наши противники», — заявил Хайтен.

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Во вторник, 20 марта, по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президентов США и России. Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Как отмечает газета The New York Times со ссылкой на источники, американский лидер сообщил, что Соединённые Штаты обеспокоены новыми российскими вооружениями.

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«По словам чиновника высокого ранга, в телефонном разговоре во вторник Трамп сказал Путину, что он обеспокоен недавним выступлением, во время которого Путин говорил о разрабатываемых Россией «неуязвимых» межконтинентальных крылатых ракетах и ядерных торпедах, которые могут обойти все американские средства защиты», — говорится в статье.

По данным издания, президент США якобы сказал Путину, что Вашингтон «выиграет любую гонку вооружений».

В Кремле заявили, что разговор двух лидеров «в целом
носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».

В понедельник, 19 марта, президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами и кандидатами на пост главы государства подчеркнул, что Москва не допустит новой гонки вооружений.

«Что касается оборонных расходов. У нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем. Это не приведёт к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы. Нам просто нужно некоторые вещи довести до логического завершения. Продолжить имеющиеся разработки, о которых я ещё не говорил», — сказал Путин.

1 марта в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были представлены новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

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