Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу: учения "Океанский щит" в Средиземноморье станут постоянными
Правда об игре в кoнцлaгepь
«Гора родила мышь»: Не все депутаты готовы отказаться от пенсионных надбавок
«Россию сапогами к сговорчивости не продавишь» - Пушков
Главная / В мире

«Нет никаких свидетельств»: в США заявили об отсутствии попыток иностранных государств вмешаться в выборы в конгресс

02 ноября 2018, 20:10  •  69 • В мире
Министерство внутренней безопасности США не фиксирует попыток иностранных государств проникнуть в инфраструктуру выборов — системы приёма и подсчёта голосов. Об этом заявила глава ведомства Кирстен Нильсен. В то же время она отметила, что другие страны, в частности, Россия и Китай, якобы могут попытаться повлиять на внутриполитическую ситуацию в Соединённых Штатах другими методами. Среди них она назвала RT, отметив, что у российского телеканала за 2017 год в два раза больше просмотров на YouTube, чем у CNN. Эксперты считают, что и демократы, и республиканцы не сомневаются в своей победе на предстоящих выборах в конгресс и не хотят подрывать доверие к результатам голосования заявлениями о «российском вмешательстве».
 
Reuters © Lucy Nicholson
 

Вашингтон не имеет никаких данных о попытках «вмешательства» зарубежных государств в промежуточные выборы в конгресс США, которые намечены на 6 ноября. С таким утверждением выступила министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кирстен Нильсен во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

«На сегодняшний день у нас нет никаких свидетельств, что какое-либо иностранное правительство систематически предпринимает усилия или же разработало последовательный план с целью взломать нашу избирательную инфраструктуру», — сказала Нильсен.

По её мнению, выборы в конгресс США будут самыми защищёнными за всю историю страны, в отличие от 2016 года, когда России якобы удалось повлиять на результаты голосования. Как отметила Нильсен, в данный момент силовые ведомства Соединённых Штатов делают всё возможное для сохранения инфраструктуры, задействованной в голосовании, в сохранности.

При этом она подчеркнула, что такие страны, как РФ и Китай, якобы заинтересованы в том, чтобы оказать влияние на американский электорат, задействуя различные средства. В том числе для этого якобы используется RT. 

«Сложно поверить, но у канала RT, который, как вам известно, сам себя провозгласил агентом Кремля, на сайте YouTube просмотров вдвое больше, чем у CNN», — заметила она.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что его администрация потратила много времени, денег и усилий для того, чтобы промежуточные выборы прошли «идеально и безопасно». Он выразил надежду, что в ходе предстоящего голосования не будет ни вмешательства, ни попыток саботировать демократический процесс.

Добавим, что ещё в сентябре Трамп, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств иностранного влияния на результаты голосования в Америке, подписал указ о санкциях в отношении зарубежных государств за возможное «вмешательство», а также за распространение пропаганды и дезинформации.

«Градус паранойи в США абсолютно завышен»

Официальные лица США вынуждены оправдываться перед собственными гражданами из-за раздутой ими же истории «российского вмешательства». С таким утверждением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, американские политики и общественные деятели последние два года вместо решения внутренних проблем занимались поиском ответов на весьма сомнительные вопросы.

«Градус паранойи в Соединённых Штатах невероятно завышен. Эти постоянные, ежедневные и многократные выпады в адрес России и других стран вредят всему мировому сообществу и самим Штатам. С учётом того, что за последние годы никаких конкретных фактов не было представлено, наступило время, когда надо объективно оценить ситуацию и сделать заявление. Вот они и делают», — сказал сенатор RT.

Япония лишилась острова Эсанбэ Ханакита Кодзима у берегов Курил

Тема «вмешательства» в американские выборы изначально является искусственно созданной и раскрученной. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT. По его мнению, в 2016 году эта тема вышла на первый план из-за поражения кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Что касается предыдущих выборов, об этом (российском вмешательстве. — RT) выгодно говорить демократам, они используют эту тему как рычаг давления на Трампа», — заметил эксперт.

По его мнению, в данный момент эта тема не имеет большого резонанса, поскольку как демократы, так и представители Республиканской партии уверены в том, что добьются успехов на предстоящих выборах.

«Сейчас американцам самим невыгодно говорить о вмешательстве, поэтому они и говорят, что никто не вмешивается. Американцам невыгодна эта тема и они пытаются спустить её на тормозах», — пояснил Брутер.

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий заметил, что американские власти и ранее неоднократно заявляли об отсутствии вмешательства в инфраструктуру выборов, в том числе в 2016 году. 

«Тогда очень чётко проговаривалось, что на инфраструктуру выборов (систему подачи, подсчёта, регистрации голосов и избирателей) воздействия со стороны иностранных государств не было. То есть вопрос вмешательства был в околоизбирательном процессе», — пояснил Дробницкий в разговоре с RT.

Он добавил, что за последние два года тема попыток вмешательства полностью не ушла из политического поля Соединённых Штатов. Между тем, по словам эксперта, Нильсен сделала своего рода дежурное заявление.

«Два года с лишним эта утка используется. Министерство безопасности должно было что-то сказать, успокоить, отчитаться перед американскими гражданами. К таким публичным отчётам их принуждает закон, который был принят конгрессом — закон о противодействии противникам США», — заметил политолог-американист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
69
Источник
Похожие новости
02 ноября 2018, 20:10
«Нет никаких свидетельств»: в США заявили об отсутствии попыток иностранных государств вмешаться в выборы в конгресс
02 ноября 2018, 20:24
МИД потребовал от Кипра прекратить нарушать права граждан России
01 ноября 2018, 21:39
«Белые розы» Порошенко не впечатлили Меркель

02 ноября 2018, 20:24
«Сегодня ты сжигаешь людей в игре, а завтра по-настоящему» - Михеев об играх, выпускаемых на Украине - видео
01 ноября 2018, 21:29
Образ «спасителя нации»: что может скрываться за планами Трампа отправить на границу с Мексикой 15 тысяч военных
02 ноября 2018, 00:54
«А доказательства где?»: Порошенко по-английски объяснил суть переговоров с Меркель
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключени...
02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ ...
02 ноября 2018, 03:54
В Совфеде оценили реакцию Климкина на санкции России
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на сло...
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 октября 2018, 11:39
«США готовят войну»: Россия выступила в ООН
29 октября 2018, 18:54
«Бунт на корабле»: Эксперты прогнозируют битву за власть в России
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
28 октября 2018, 16:54
«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев
28 октября 2018, 10:24
Только не в России: Грузия голосует за нового президента
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.