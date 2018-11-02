«Нет никаких свидетельств»: в США заявили об отсутствии попыток иностранных государств вмешаться в выборы в конгресс

Министерство внутренней безопасности США не фиксирует попыток иностранных государств проникнуть в инфраструктуру выборов — системы приёма и подсчёта голосов. Об этом заявила глава ведомства Кирстен Нильсен. В то же время она отметила, что другие страны, в частности, Россия и Китай, якобы могут попытаться повлиять на внутриполитическую ситуацию в Соединённых Штатах другими методами. Среди них она назвала RT, отметив, что у российского телеканала за 2017 год в два раза больше просмотров на YouTube, чем у CNN. Эксперты считают, что и демократы, и республиканцы не сомневаются в своей победе на предстоящих выборах в конгресс и не хотят подрывать доверие к результатам голосования заявлениями о «российском вмешательстве».

Вашингтон не имеет никаких данных о попытках «вмешательства» зарубежных государств в промежуточные выборы в конгресс США, которые намечены на 6 ноября. С таким утверждением выступила министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кирстен Нильсен во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

«На сегодняшний день у нас нет никаких свидетельств, что какое-либо иностранное правительство систематически предпринимает усилия или же разработало последовательный план с целью взломать нашу избирательную инфраструктуру», — сказала Нильсен.

По её мнению, выборы в конгресс США будут самыми защищёнными за всю историю страны, в отличие от 2016 года, когда России якобы удалось повлиять на результаты голосования. Как отметила Нильсен, в данный момент силовые ведомства Соединённых Штатов делают всё возможное для сохранения инфраструктуры, задействованной в голосовании, в сохранности.

При этом она подчеркнула, что такие страны, как РФ и Китай, якобы заинтересованы в том, чтобы оказать влияние на американский электорат, задействуя различные средства. В том числе для этого якобы используется RT.

«Сложно поверить, но у канала RT, который, как вам известно, сам себя провозгласил агентом Кремля, на сайте YouTube просмотров вдвое больше, чем у CNN», — заметила она.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что его администрация потратила много времени, денег и усилий для того, чтобы промежуточные выборы прошли «идеально и безопасно». Он выразил надежду, что в ходе предстоящего голосования не будет ни вмешательства, ни попыток саботировать демократический процесс.

Добавим, что ещё в сентябре Трамп, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств иностранного влияния на результаты голосования в Америке, подписал указ о санкциях в отношении зарубежных государств за возможное «вмешательство», а также за распространение пропаганды и дезинформации.

«Градус паранойи в США абсолютно завышен»

Официальные лица США вынуждены оправдываться перед собственными гражданами из-за раздутой ими же истории «российского вмешательства». С таким утверждением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, американские политики и общественные деятели последние два года вместо решения внутренних проблем занимались поиском ответов на весьма сомнительные вопросы.

«Градус паранойи в Соединённых Штатах невероятно завышен. Эти постоянные, ежедневные и многократные выпады в адрес России и других стран вредят всему мировому сообществу и самим Штатам. С учётом того, что за последние годы никаких конкретных фактов не было представлено, наступило время, когда надо объективно оценить ситуацию и сделать заявление. Вот они и делают», — сказал сенатор RT.

Тема «вмешательства» в американские выборы изначально является искусственно созданной и раскрученной. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT. По его мнению, в 2016 году эта тема вышла на первый план из-за поражения кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Что касается предыдущих выборов, об этом (российском вмешательстве. — RT) выгодно говорить демократам, они используют эту тему как рычаг давления на Трампа», — заметил эксперт.

По его мнению, в данный момент эта тема не имеет большого резонанса, поскольку как демократы, так и представители Республиканской партии уверены в том, что добьются успехов на предстоящих выборах.

«Сейчас американцам самим невыгодно говорить о вмешательстве, поэтому они и говорят, что никто не вмешивается. Американцам невыгодна эта тема и они пытаются спустить её на тормозах», — пояснил Брутер.

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий заметил, что американские власти и ранее неоднократно заявляли об отсутствии вмешательства в инфраструктуру выборов, в том числе в 2016 году.

«Тогда очень чётко проговаривалось, что на инфраструктуру выборов (систему подачи, подсчёта, регистрации голосов и избирателей) воздействия со стороны иностранных государств не было. То есть вопрос вмешательства был в околоизбирательном процессе», — пояснил Дробницкий в разговоре с RT.

Он добавил, что за последние два года тема попыток вмешательства полностью не ушла из политического поля Соединённых Штатов. Между тем, по словам эксперта, Нильсен сделала своего рода дежурное заявление.

«Два года с лишним эта утка используется. Министерство безопасности должно было что-то сказать, успокоить, отчитаться перед американскими гражданами. К таким публичным отчётам их принуждает закон, который был принят конгрессом — закон о противодействии противникам США», — заметил политолог-американист.