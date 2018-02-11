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Нет никаких проблем: Ростех назвал условия продажи С-400 в США

11 февраля 2018, 08:24  •  743 • Политика
Глава Ростеха заявил, что Россия может продать зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" США.
Москва готова продать Вашингтону свою зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" в случае его заинтересованности, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью The Washington Post.
"Мы можем продавать ее американцам, если они этого захотят", - отметил он.
По его словам, С-400 является "не наступательной, а оборонительной системой", поэтому "с стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем". Чемезов подчеркнул, что не видит "никаких проблем для России с точки зрения безопасности". Так он ответил на вопрос о причинах продажи ЗРК Анкаре.
Глава Ростеха добавил, что спрос на российские "Триумфы" высок из-за "напряженных политических условий". Он отметил, что у России есть много заказов на зенитно-ракетные комплексы.
"Я не говорю, что мы не конкурируем с американцами, но, согласно моей информации, наша система лучше", - подчеркнул Сергей Чемезов.
ЗРК "Триумф" приняли на вооружение в России в 2007 году. Он создан для отслеживания и уничтожения крылатых и баллистических ракет, авиации.

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