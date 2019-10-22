«Нет никаких предпосылок»: как Украина планирует достичь «экономического прорыва»

Украина находится в шаге от «экономического прорыва», заявил министр экономики страны Тимофей Милованов. Такой оптимистичный прогноз чиновник дал после своего визита в США, где украинская делегация провела переговоры с МВФ. По словам Милованова, «прорыв» во многом зависит от того, насколько независимые решения смогут принимать власти, а также от успехов Киева в борьбе с коррупцией. При этом эксперты сомневаются, что дальнейшее сотрудничество с фондом поспособствует росту экономики республики. С точки зрения аналитиков, рекомендации МВФ в текущих украинских реалиях выполнить практически невозможно, а заявление министра не имеет под собой никаких оснований.

Украина находится в преддверии «экономического прорыва». Такое мнение выразил министр экономики республики Тимофей Милованов, комментируя свою поездку в США.

«Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну», — написал он на своей странице в Facebook.

По мнению министра, чтобы привлечь иностранные инвестиции и добиться успехов в экономике, Киев должен выполнить четыре пункта. В первую очередь потенциальных инвесторов волнует, насколько действующее правительство Украины самостоятельно в принятии решений.

Министр экономики Украины Тимофей Милованов

Facebook

Во-вторых, Киев должен провести, наконец, реформу судебной и правоохранительной систем, а также обеспечить независимость судебной ветви власти, считает министр.

Третий пункт касается борьбы с «владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам». Вероятно, в этом случае Милованов намекает на ситуацию вокруг «ПриватБанка» и Игоря Коломойского, считают эксперты.

Напомним, в 2016 году украинский кабмин принял решение национализировать крупнейшее кредитное учреждение, принадлежавшее на тот момент Коломойскому и его партнёру Геннадию Боголюбову. После национализации государство увеличило капитализацию банка на 155 млрд гривен (более $6,3 млрд по текущему курсу). Утверждается, что сделать это пришлось из-за того, что основатели кредитной организации успели вывести средства с её баланса на иностранные счета до того, как лишились актива. Сейчас МВФ требует, чтобы государство принудило их вернуть эти деньги, спор между нынешним и бывшим руководством «ПриватБанка» рассматривается в британском суде.

Четвёртое условие притока инвестиций в украинскую экономику — «одинаковые правила игры для всех» и «деолигархизация» Украины, сообщил Тимофей Милованов.

«Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешными», — написал министр.

На дне долговой ямы

Тезисы, изложенные украинским чиновником, аналогичны требованиям, которые предъявляет Киеву Международный валютный фонд. О них, в свою очередь, рассказала журналистам первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. По её словам, фонду от Украины нужно «подтверждение того, что мы движемся как страна путём изменений». Так, среди выдвинутых МВФ условий — борьба с коррупцией, реформа здравоохранения, образования, земельная реформа и приватизация госсектора. Сейчас Киеву удалось добиться доверия инвесторов и населения к финансовой системе, а также сформировать тренд на снижение инфляции, уверена Рожкова.

Reuters

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Как заявил в начале октября председатель Нацбанка Яков Смолий, регулятор планирует достичь уровня инфляции в 5% только к концу следующего года.

Между тем, по информации Государственной службы статистики Украины, инфляция на потребительском рынке в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 0,7%, с начала года — 3,4%.

«Базовая инфляция в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 1,2%, с начала года — 3,3%", — отмечает ведомство.

В годовом исчислении (с сентября 2018 года) рост потребительских цен в стране составил 7,5%.

Серьёзным бременем для украинской экономики стал колоссальный госдолг, на обслуживание которого уходит до 40% доходов госбюджета, такую цифру ранее назвал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин. Так, только в период с августа по декабрь 2019 года Киев должен выплатить по внешнему и внутреннему долгу около $6,6 млрд по текущему курсу (169 млрд гривен), при том, что в госбюджете на 2019 год правительством были заложены доходы в размере около $40 млрд (1,03 трлн гривен). Для сравнения, размер внешнего долга Украины на момент августа 2019 года равнялся 1,25 трлн гривен.

Для погашения и рефинансирования внутренней задолженности украинский Минфин прибегает к выпуску облигаций внутреннего займа, которые покупают крупные банки. Но для рефинансирования внешнего госдолга Киеву приходится снова обращаться за помощью к своему главному кредитору — МВФ.

В конце 2018 года фонд согласовал для Киева новую кредитную программу stand by в размере $3,9 млрд на срок в 14 месяцев. Сразу получить украинскому руководству удалось только $1,4 млрд, остальные средства республика получит, если выполнит условия фонда. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, в итоге он был отложен до формирования нового правительства. Кабмин появился в августе, после чего между Киевом и МВФ активизировались переговоры об очередном этапе сотрудничества.

Как заявил 21 октября премьер-министр Алексей Гончарук, украинской делегации, которая неделю находилась с визитом в США, удалось договориться о том, чтобы через пару недель представители МВФ прибыли в страну. Глава украинского кабмина рассчитывает на то, что новая программа сотрудничества будет согласована уже в начале ноября.

Игорь Коломойский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Между тем, на Украине всё чаще звучат призывы отказаться от кооперации с МВФ. Сторонники этой точки зрения заявляют о неэффективности предлагаемых фондом мер, которые ведут страну не столько к росту экономики, сколько в кредитную кабалу. В частности, такого мнения придерживается олигарх Игорь Коломойский. По его словам, украинцы избрали Зеленского главой государства именно в надежде на то, что он прекратит слепо следовать рекомендациям фонда. Кроме того, Коломойский призвал изменить подход к выплате внешнего долга, приведя в пример страны, которые пережили дефолт, но затем продолжили развитие.

Аналогичной точки зрения придерживается депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Он считает, что сотрудничество с МВФ принесло Украине только убытки и повергло страну в долговую яму.

«Просто распродать всё»

Эксперты также критикуют экономическую стратегию, которую МВФ предлагает Украине. Здесь следует отметить, что Киев — не единственный «подопечный» МВФ, похожие рекомендации от фонда получают и другие страны: среди «советов» почти всегда присутствует требование либерализации рынка, урезания социальных расходов и приватизации госсобственности. При этом фонд мало адаптирует свои рекомендации к ситуации в каждом отдельно взятом государстве.

Как отметил в беседе с RT профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский, действенность советов МВФ для национальных экономик подвергается сомнению давно.

«Фонд и прав, и не прав одновременно — есть страны, которым удавалось добиться успеха с помощью его советов, а есть и те, кто сделал это без всякого участия МВФ. Например, если говорить о приватизации, то после неё эффективность предприятий обычно вырастает. Поэтому, теоретически приватизация — это хорошо, но важно то, чтобы она проводилась по всем правилам», — пояснил эксперт.

Главное здание МВФ.

Reuters

© Yuri Gripas

В свою очередь руководитель украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава усомнился в том, что передача активов в частные руки может выступить в роли универсального рецепта успеха, особенно, если речь идёт о текущих украинских реалиях.

«В стране преобладает идея просто распродать всё, что можно, а потом решать проблемы по мере их поступления, что абсолютно неправильно и рискованно для экономики страны», — заявил Кава в беседе с RT.

Долю государства в украинской экономике уже сейчас сложно назвать слишком высокой, отмечают аналитики. Как сообщило в начале 2017 года украинское Министерство экономического развития и торговли, доля государственного сектора в экономике в 2016 году составляла суммарно 11,1%.

Для сравнения, государственный сектор США формирует приблизительно 12% ВВП страны, и это считается относительно низким удельным весом государства в экономике.

В то же время, следовать примеру Соединённых Штатов в сфере реформирования налогообложения украинские власти не спешат, отмечают эксперты.

Напомним, в первый же год пребывания в президентском кресле Дональд Трамп подписал закон о всеобъемлющей налоговой реформе, которая подразумевала снижение налогового бремени для бизнеса и физлиц. Эта мера была направлена на оживление и развитие экономики и являлась одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

Украинский кабмин также планирует провести налоговую реформу, но она не подразумевает снижение налоговых отчислений, а только упрощение процедуры платежей.

По мнению Алексея Портанского, Украина не может позволить себе снизить налоговую нагрузку бизнес из-за дефицита бюджета.

«В рекомендациях МВФ этот параметр тоже прописан: украинскому правительству не советуют снижать налоги на бизнес», — пояснил эксперт.

Что же касается мер, перечисленных министром экономики Украины, то выполнить их в сжатые сроки невозможно, считает Портанский.

«Если в Киеве экономический рывок увязывают с выполнением перечисленных Миловановым положений, то нужно сразу сказать, что быстро эти условия выполнены быть не могут. Решение перечисленных проблем могло бы простимулировать экономический рост, но пока таких перспектив не наблюдается», — подчеркнул Портанский.

«Необходимо пересмотреть законодательство»

В то же время, по мнению Александра Кавы, власти Украины должны были изначально договориться с МВФ о других условиях сотрудничества.

«С фондом нужно уметь вести переговоры об условиях финансирования, и выискивать такие, которые соответствовали бы государственным интересам Украины и стимулировали бы экономический рост. Но пока большинство мер не дают никаких результатов», — подчеркнул Кава в беседе с RT.

Снижение налогового бремени не рассматривается сейчас на Украине из-за некомпетентности экономического блока правительства, а продвигаемые властями меры лишь вредят развитию малого и среднего бизнеса, уверен Кава.

«В первую очередь необходимо пересмотреть законодательство Украины в вопросах снижения налогов, а также введения государственной поддержки для тех отраслей, которые имеют перспективы для роста с ориентацией на экспорт», — подчеркнул эксперт.

По его словам, заявление украинского министра о возможности «экономического прорыва» не имеет под собой оснований.