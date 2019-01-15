«Нет никаких оснований возвращаться»: Россия не планирует направлять документы для участия в зимней сессии ПАСЕ

Россия не будет направлять документы для участия в зимней сессии ПАСЕ, заявили в Совете Федерации. В ассамблее до сих пор работают нормы, позволяющие лишать полномочий делегации отдельных стран, напомнили в Госдуме. Парламентарии также отметили, что неучастие России в ПАСЕ может иметь далеко идущие последствия, но для присутствия Москвы необходимо, чтобы все участники Совета Европы имели равные права.

Россия не будет направлять документы для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом рассказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.

«Совет Федерации на завтрашнем планарном заседании рассмотрит заявление СФ «О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы», — приводит слова Косачёва РИА Новости​​​.

Говоря о документах для участия в зимней сессии ПАСЕ Косачёв заявил: «Не запрашиваем полномочия».

Накануне профильный комитет Госдумы порекомендовал не отправлять делегацию в ПАСЕ. Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

«Предлагаем принять решение не направлять делегацию РФ для участия в работе ПАСЕ в 2019 году», — сказал он во время заседания комитета во вторник.

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По словам парламентария, «нет никаких оснований возвращаться в ПАСЕ». Он добавил, что в ассамблее так и не приняли регламентные поправки об исключении санкционных норм, позволяющих лишать полномочий национальные делегации. «А это было главным критерием, своеобразной поворотной точкой для смены нашей позиции», — приводит точку зрения Слуцкого РИА Новости.

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, неучастие России в работе ПАСЕ имеет далеко идущие последствия.

«Совет Европы — это всё-таки организация, которая призвана объединять континент от Атлантики до Тихого океана. Неучастие России в Совете Европы делает эту организацию ущербной по отношению к тому же ЕС, куда входит большинство членов Совета Европы. А неучастие России в Парламентской ассамблее, по признанию наших коллег из ПАСЕ, освобождает вакуум для русофобии, которая в последние годы имплементируется в текущую работу в виде различных заявлений и резолюций», — приводит слова Толстого РИА Новости.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил ранее 15 января, что Россия настаивает на том, чтобы все участники Совета Европы имели равные права.

«Никто не должен посягать на равные права, не должно быть дискриминации ни одной национальной делегации, недопустимо лишать права голоса, права волеизъявления национальную делегацию, если она занимает другую позицию», — приводит его слова РИА Новости.

«Ни к чему хорошему нас всех не ведут»

В апреле 2014 года Россию лишили ряда основных полномочий в ПАСЕ из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. Позднее, в 2016 году, российская делегация отказалась продолжать работу в ПАСЕ вплоть до восстановления паритета с представителями других государств.

До июня 2017 года Москва продолжала выполнять свои финансовые обязательства перед ПАСЕ. С этого момента Россия перестала платить членские взносы в связи с ограничением делегации в правах. При этом Москва обеспечивала крупные взносы и входила в число лидеров по этому показателю, в 2017 году заплатив €32,8 млн. Наибольший объём поддержки в указанный период осуществила Франция — €37,5 млн.

Год спустя, в июле 2018-го, в МИД заявили, что оснований для возобновления уплаты взносов по-прежнему нет.

«Летом 2017 года было принято решение приостановить уплату взносов в Совет Европы «до безусловного восстановления в полном объёме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАСЕ». Прошёл год. Полномочия парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления нет», — говорилось в заявлении ведомства.

В октябре 2018 года генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что участие России в органах СЕ может быть приостановлено, если Москва не возобновит выплату членских взносов до середины 2019 года.

В декабре 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение относительно членства в СЕ Россия примет в июне 2019-го.

«Если до июня следующего года не будет принципиально изменён устав и принято решение, позволяющее на равных работать всем государствам, то это время «Ч», это красная черта, за которой дальнейшее пребывание России в Совете Европы... становится бессмысленным», — цитирует её РИА Новости.

Промежуточной фазы в отношениях России и Совета Европы быть не может, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Либо Россия — член ПАСЕ и соответствующим образом как полноценный член этой парламентской площадки Совета Европы принимает участие во всех мероприятиях, заседаниях, озвучивает свою позицию в тех или иных дискуссиях, делает соответствующие членские взносы. Либо нет: Россия не член организации и не делает вышеперечисленное и не платит взносы», — сказал эксперт в беседе с RT.

Политолог не исключает, что Россия может покинуть Совет Европы на фоне ряда оскорбительных инцидентов в прошлом.

«Россия, очевидно, выйдет из этих сомнительных организаций, которые ни к чему хорошему нас всех не ведут. Другое дело, что с этими организациями потом будет? Но это другая история и их личная проблема», — заключил эксперт.