Малайзийский премьер Махатхир Мохамад раскритиковал международное расследование обстоятельств крушения Boeing в Донбассе. По его словам, Совместная следственная группа была изначально политически мотивирована и нацелена на обвинение России, основывая свои выводы на слухах. При этом Мохамад уже не первый раз выражает недовольство работой комиссии. Ранее он отмечал, что малайзийским специалистам не предоставили доступ к чёрным ящикам. Комментируя последние выводы ССГ, президент России Владимир Путин заявил, что Москву не устраивает подход к расследованию, при котором виновные были просто «назначены». Он подчеркнул, что Москва не считает доказательствами материалы, представленные следственной группой.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал политически мотивированными последние выводы Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию обстоятельств катастрофы рейса MH17 в небе над Донбассом. По его словам, комиссия была изначально нацелена на обвинение России, поэтому политик потребовал представить реальные доказательства по делу о крушении Boeing.

«Мы очень недовольны, потому что с самого начала это было политическое дело с целью обвинить Россию в преступлениях. Пока что нет никаких доказательств. Только слухи», — отметил Мохамад.

Он подчеркнул, что входящая в ССГ малайзийская сторона не убеждена в выводах следственной группы, которая накануне предъявила обвинения в причастности к катастрофе троим россиянам — Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову — и украинцу Леониду Харченко. При этом представители ССГ заявили о намерении установить всю цепочку виновных — вплоть до того, кто отдал приказ перебросить «Бук» в Донбасс и команду сбить Boeing 777.

«Я думаю, что политик не будет столь глупым, чтобы так действовать. Я не думаю, что это вообще правда», — цитирует Bloomberg слова премьер-министра Малайзии.

При этом он отверг предположение одного из журналистов, что такая позиция Малайзии якобы может быть связана с тем, что Россия является крупным покупателем пальмового масла.

«Малайзия неизменно выступала за то, чтобы заключение по этому делу имело доказательную базу, а не было политически мотивированным. В этой связи мы призываем все стороны к сотрудничеству для установления истинных причин случившегося», — цитирует ТАСС заявление малайзийского МИД.

Стоит отметить, что премьер-министр Малайзии не первый раз выступает с критикой того, каким образом проводится расследование ССГ. В частности, он выражал недовольство тем, что по «каким-то причинам» Малайзии не предоставили доступ к чёрным ящикам: «Такое впечатление, что главной целью было не узнать, как всё произошло, а повесить это преступление на русских. Это отнюдь не нейтральная экспертиза».

Добавим, что в ходе пресс-подхода по итогам прямой линии с Владимиром Путиным один из журналистов задал президенту вопрос касательно трагедии MH17. Отвечая на него, глава государства подчеркнул, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если таковая лежит на её плечах. Однако в случае с деятельностью ССГ Москву категорически не устраивает то, что следователи представили в качестве «доказательной базы».

«Мы считаем, что там нет никаких доказательств, и всё, что было представлено, ни о чём не говорит. У нас есть своя версия, мы её представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет. И пока не будет реального диалога, то мы не найдём и правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми», — подчеркнул Путин.

«Там очень много вопросов, а на них не отвечают. Просто назначили виновных — и всё. Нас такой подход к расследованию не устраивает», — добавил президент.

«Расследование проведено нелепо»

Комментируя ход расследования ССГ, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также указал на то, что виновные «были назначены» сразу же после крушения MH17. После чего вся деятельность международной следственной группы сводилась к тому, чтобы подтвердить первое озвученное предположение.

«Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще, расследование проведено, на мой взгляд, нелепо», — заявил Патрушев.

Он подчеркнул, что российская сторона предоставляет ССГ объективные данные и техническую информацию, которая по каким-то причинам не учитывается в ходе следствия: «Они не хотят даже с ними ознакомиться».

«Думаю, что со временем мы получим реальный результат: кто это сделал, с какими интересами и почему», — добавил секретарь Совбеза.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Минобороны РФ в своё время рассекретило и опубликовало сведения о сбившей Boeing ракете, включая доказательства того, что эта ракета стояла на вооружении ПВО Украины.

Кроме того, «Бук» не может стрелять автономно, без дополнительной станции обнаружения целей, а использованная ракета была старого образца — все подобные боеприпасы в России были утилизированы, поскольку не подходили для использования на модернизированных ЗРК «Бук-М2». Эти фактические данные по какой-то причине не принимаются во внимание Нидерландами, однако эти же сведения были предоставлены и властям Малайзии.

«Когда премьер-министр Малайзии ознакомился со всем, с чем хотел ознакомиться, он увидел, что нам незачем было сбивать самолёт. Это всё подтверждается, ему, может быть, показали даже больше, чем показали прессе», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков отметил, что представленная ССГ «доказательная база» укладывается в выстраиваемую на коллективном Западе «новую систему правосудия», в основе которой нет приоритета права, а есть исключительно право сильного, назначающего виновных.

«Сегодняшняя ангажированность приводит к тому, что мир, который изначально играет по фальшивым правилам, загоняет себя в тупик, в том числе тот мир, который называется «большим коллективным Западом»... Наш современный мир похож на классический психологический тест, который проводят США. Они показывают белый лист и говорят: «Какой это цвет? Попробуйте сказать, что это белый, и мы вас накажем», — провёл аналогию эксперт.

Вместе с тем он выразил мнение, что в перспективе коллективный Запад будет постепенно утрачивать свои позиции, а США со временем будет всё сложнее влиять на этот «большой коллективный Запад».