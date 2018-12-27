«Нет ничего лучше хорошей перепалки»: Figaro и LCI включили выпуск программы Таддеи на RT France в топ-5 дебатов года

Подводя итоги года, французский новостной телеканал LCI и издание Le Figaro вспомнили наиболее яркие перепалки на французских телеэкранах. При этом в оба топ-5 самых ярких дебатов по итогам года вошёл выпуск программы «Запрещено запрещать» Фредерика Таддеи. Звезда французского телевидения перешёл работать на RT France в сентябре 2018 года. В своих интервью Таддеи неоднократно отмечал, что RT — это единственный телеканал в стране, который позволяет ему приглашать любых гостей и вести программу так, как он хочет.

Выпуск программы Фредерика Таддеи «Запрещено запрещать» стал одним из самых запоминающихся диспутов года. Так считает французское издание Le Figaro, которое составило подборку из пяти наиболее жарких дебатов 2018-го.

«Ближе к концу 2018 года довольно часто споры на телевизионных площадках разгорались вокруг темы «жёлтых жилетов». Подтверждение этому — вышедший в середине декабря на RT France выпуск передачи Фредерика Таддеи, в котором режиссёр фильма «Ненависть» набросился с критикой на социолога Николя Фрамона, близкого к партии «Непокорная Франция», — сказано в статье Le Figaro.

Примечательно, что аналогичную подборку составил и новостной телеканал LCI, который также включил выпуск программы Таддеи.

«Нет ничего лучше хорошей перепалки для привлечения аудитории», — говорится в материале телеканала.

Выпуск программы RT от 12 декабря был посвящён протестам «жёлтых жилетов» и меняющейся в связи с ними политике президента Франции Эммануэля Макрона. Как отметили в LCI, актёр и кинорежиссёр Матьё Кассовиц «с яростью схлестнулся» с социологом, советником по социальным вопросам парламентской фракции «Непокорённая Франция» Николя Фрамоном.

Кроме Кассовица и Фрамона на передаче также присутствовали журналист и писатель Давид Дегуй и депутат Национального собрания, член правящей партии «Республика идёт вперёд» Кристоф Ди Помпео.

Напомним, известный французский журналист Фредерик Таддеи перешёл работать на RT France в начале сентября. Своё решение он объяснил тем, что из всех телеканалов только RT смог предоставить ему полную свободу слова.

«Это единственный канал, который предоставил мне карт-бланш, возможность делать на телевидении то, что мне нравится, — настоящую культурную передачу с настоящими дебатами... Стоило бы задаться вот каким вопросом: почему, чтобы делать такие проекты, в 2018 году нужно идти на российский канал?» — говорил он.

При этом по своему характеру, взглядам и стилю работы Таддеи идеально подошёл команде канала, считает руководитель RT France Ксения Фёдорова.

«Мы рады принять Фредерика Таддеи в ряды RT France! Его характер, открытость новым идеям и приверженность свободе самовыражения идеально сочетаются со стилем работы телеканала RT и нашим девизом «Задавайте больше вопросов», — сказала она.

Однако французские СМИ неоднозначно оценили такое решение Таддеи. Одни поздравили RT France с новым и талантливым членом команды, а другие задались вопросом, почему Таддеи перешёл на работу на телеканал, который подвергается критике французских властей.

«Фредерика Таддеи это, очевидно, не беспокоит. Как он уже говорил, для него RT France — это такой же телеканал, как CNN или Al Jazeera», — отмечал The Huffington Post.

Выходящая на RT France передача Таддеи «Запрещено запрещать» отличается плюрализмом и прекрасно вписывается в эфир телеканала, считает корреспондент издания Télérama Оливье Теске, который в течение недели смотрел RT France. По его словам, «ожесточённые дебаты перешли с France 3 на RT».

«Это мир изменился или телевидение? Гениальный ход RT: этот канал слишком хитрый, чтобы быть простым органом пропаганды, он хочет озвучивать голос оппозиционных партий и сил, которые находятся в меньшинстве, как более насыщенная версия СМИ несогласных», — подчеркнул Теске.