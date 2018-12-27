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«Нет ничего лучше хорошей перепалки»: Figaro и LCI включили выпуск программы Таддеи на RT France в топ-5 дебатов года
27 декабря 2018, 19:55 • 78 • В мире
Подводя итоги года, французский новостной телеканал LCI и издание Le Figaro вспомнили наиболее яркие перепалки на французских телеэкранах. При этом в оба топ-5 самых ярких дебатов по итогам года вошёл выпуск программы «Запрещено запрещать» Фредерика Таддеи. Звезда французского телевидения перешёл работать на RT France в сентябре 2018 года. В своих интервью Таддеи неоднократно отмечал, что RT — это единственный телеканал в стране, который позволяет ему приглашать любых гостей и вести программу так, как он хочет.
Фредерик Таддеи AFP © JOEL SAGET
Выпуск программы Фредерика Таддеи «Запрещено запрещать» стал одним из самых запоминающихся диспутов года. Так считает французское издание Le Figaro, которое составило подборку из пяти наиболее жарких дебатов 2018-го.
«Ближе к концу 2018 года довольно часто споры на телевизионных площадках разгорались вокруг темы «жёлтых жилетов». Подтверждение этому — вышедший в середине декабря на RT France выпуск передачи Фредерика Таддеи, в котором режиссёр фильма «Ненависть» набросился с критикой на социолога Николя Фрамона, близкого к партии «Непокорная Франция», — сказано в статье Le Figaro.
Примечательно, что аналогичную подборку составил и новостной телеканал LCI, который также включил выпуск программы Таддеи.
«Нет ничего лучше хорошей перепалки для привлечения аудитории», — говорится в материале телеканала.
Выпуск программы RT от 12 декабря был посвящён протестам «жёлтых жилетов» и меняющейся в связи с ними политике президента Франции Эммануэля Макрона. Как отметили в LCI, актёр и кинорежиссёр Матьё Кассовиц «с яростью схлестнулся» с социологом, советником по социальным вопросам парламентской фракции «Непокорённая Франция» Николя Фрамоном.
Кроме Кассовица и Фрамона на передаче также присутствовали журналист и писатель Давид Дегуй и депутат Национального собрания, член правящей партии «Республика идёт вперёд» Кристоф Ди Помпео.
Напомним, известный французский журналист Фредерик Таддеи перешёл работать на RT France в начале сентября. Своё решение он объяснил тем, что из всех телеканалов только RT смог предоставить ему полную свободу слова.
«Это единственный канал, который предоставил мне карт-бланш, возможность делать на телевидении то, что мне нравится, — настоящую культурную передачу с настоящими дебатами... Стоило бы задаться вот каким вопросом: почему, чтобы делать такие проекты, в 2018 году нужно идти на российский канал?» — говорил он.
При этом по своему характеру, взглядам и стилю работы Таддеи идеально подошёл команде канала, считает руководитель RT France Ксения Фёдорова.
«Мы рады принять Фредерика Таддеи в ряды RT France! Его характер, открытость новым идеям и приверженность свободе самовыражения идеально сочетаются со стилем работы телеканала RT и нашим девизом «Задавайте больше вопросов», — сказала она.
Однако французские СМИ неоднозначно оценили такое решение Таддеи. Одни поздравили RT France с новым и талантливым членом команды, а другие задались вопросом, почему Таддеи перешёл на работу на телеканал, который подвергается критике французских властей.
«Фредерика Таддеи это, очевидно, не беспокоит. Как он уже говорил, для него RT France — это такой же телеканал, как CNN или Al Jazeera», — отмечал The Huffington Post.
Выходящая на RT France передача Таддеи «Запрещено запрещать» отличается плюрализмом и прекрасно вписывается в эфир телеканала, считает корреспондент издания Télérama Оливье Теске, который в течение недели смотрел RT France. По его словам, «ожесточённые дебаты перешли с France 3 на RT».
«Это мир изменился или телевидение? Гениальный ход RT: этот канал слишком хитрый, чтобы быть простым органом пропаганды, он хочет озвучивать голос оппозиционных партий и сил, которые находятся в меньшинстве, как более насыщенная версия СМИ несогласных», — подчеркнул Теске.
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