Традиционная большая пресс-конференция президента России началась в четверг, 17 декабря, в полдень. В этом году, как ранее рассказали в Кремле, она проходит в новом формате — Владимир Путин общается как с журналистами, так и с обычными жителями страны. На вопросы президент отвечает по видеосвязи. Ключевые цитаты российского лидера — в материале «Известий».

О вопросах

«У нас сложилась хорошая практика, когда на все поступившие вопросы — а их сотни тысяч, — поступает реакция. За это хочу поблагодарить своих коллег, правительство и, прежде всего, некоммерческие организации, Общественную палату, Общероссийский народный фронт, волонтеров, которые со многими гражданами, принявшими участие в прежних прямых линиях, устанавливали прямой контакт, разговаривали, разбирали проблемы и добивались решения вопросов, которые людей волнуют. Я очень рассчитываю, что и в этом году мы продолжим такую практику, буду просить об этом волонтеров, Общероссийский народный фронт».

«Для меня такие события не являются формальными. Я придаю им огромное значение. Потому что нет ничего более ценного, чем прямое общение с людьми, возможность услышать их мнение».

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Про прошедший год

«Год — как погода. Она не бывает плохая или хорошая. Погода она и есть погода. Так и год — и плюсы есть, и минусы, как в жизни. Конечно, этот год связан с проблемой, которая всех нас беспокоит — это пандемия коронавирусной инфекции. Но это проблема не только для нас, это проблема для всего мира».

«Эта проблема наложила отпечаток на все сферы нашей жизни. Что такое пандемия? Это локдаун, сокращение перевозок, рабочих мест, падение доходов. Все это имеет место быть. Но при всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, — а проблем море, — и это море, океан, расплескалось по всему миру. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. Возможно, лучше чем в других странах мира, которые по праву гордятся развитием своей экономики и социального обслуживания».

Показатели года

«На данный момент падение ВВП у нас 3,6 процента, это меньше чем практически в ведущих странах ЕС, меньше чем в США. В некоторых странах ЕС падение под 9%».

«У нас промышленное производство просело на 3%, главным образом за счет нефти. Но что приятно, где позитив – к ноябрю текущего года рост обрабатывающего производства 1,1%, рост сельского хозяйства РФ по итогам года может составить 2%. Надеемся, эту тенденцию удастся сохранить».

«Банковский сектор в весьма удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается в 1 трлн 300 млрд рублей».

«Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас к концу года на 1,5% — 2%, к сожалению, при падении реальных доходов населения. Это связано, в том числе, с падением прибыли предпринимателей».

«Падение реальных доходов будет около 3 процентов. Уровень безработицы подрос до 6,3 процента. Все что мы делаем по поддержке экономики связано напрямую с поддержанием рабочих мест».

«Все, что мы делаем по поддержке экономики и пострадавших сфер связано напрямую с сохранением рабочих мест».

«Хорошим обстоятельством можно считать положительное сальдо торгового баланса. Госдолг у нас и так был минимальный. Теперь он снизился на 10 млрд. Мы меньше занимаем. У нас вырос резервный фонд. Ещё один важный позитивный показатель - 70% российского бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. То есть мы ещё не полностью, но постепенно слезаем с нефтяной иглы. Хотя зависимость еще очень большая».

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

О единении народа

«На что хотел бы обратить внимание и поблагодарить граждан страны — в этих условиях мы еще раз подтвердили, что ключевой особенностью российской идентичности является единение народа в каких бы то ни было условиях».

Про здравоохранение

«Все познается в сравнении. По сравнению с тем, что происходило в мире — конечно, наша система оказалась более эффективной. Я сейчас не говорю про недостаток лекарств и о других проблемах — мы это все видим. (…) Но, в начале пандемии, когда пришел сигнал от наших друзей из КНР, мы сразу среагировали на границе и выиграли время, чтобы начать активную подготовку».

«Потребность в коечных местах у нас составляла 95 тыс., а готовность была 50%, а сейчас уже 120% — 270 тыс. мы развернули».

«По этому направлению у нас сейчас работает 150 тыс. врачей. А в целом медработников было около полумиллиона. Мы смогли быстро перепрофилировать медучреждения и выстроить систему подготовки персонала. Ввели доплаты в «красных зонах», быстро развернули производство средств индивидуальной защиты. Иногда в разы — производство масок мы увеличили в 20 раз».

«Наша система здравоохранения и госуправление в этой сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов и сделали это».

«Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию на COVID-19, а по данным ВОЗ массовое тестирование — один из факторов прекращения пандемии».

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

Про вакцину

«Я уже много раз говорил, что у нас хорошая вакцина — безопасная и эффективно действующая. 95% ее эффективность. Зарубежные партнеры, компания Astro-Zeneca, готова с нами сотрудничать. А когда компании объединяют усилия, это всегда дает хороший результат».

«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. Это значит, что до таких, как я, вакцины еще не добрались. Я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов, поэтому вакцину еще не поставил. Но обязательно это сделаю, как это станет возможным».

«Что касается массовой вакцинации — я считаю, что это нужно делать. Один из путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией — это массовая вакцинация. Именно она должна создать общенациональный популяционный иммунитет».

Про развитие первичного звена здравоохранения

«Да, конечно, нам пришлось концентрировать ресурсы, мы сдвинули работы по развитию первичного звена здравоохранения. Но мы не забыли. Вместо того, чтобы начать с 1 июля, мы начнем с 1 января. И все заложенные на это ресурсы будут использованы. Это 500 млрд рублей из федерального бюджета и 50 млрд рублей из региональных бюджетов».

«Простой вывод напрашивается сам по себе — конечно, нам нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы. Нам надо ее реформировать как следует, посмотреть сколько нужно коек, где, в каких регионах».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Про выборы 2021 года

«Что касается выборов в парламент в 2021 году — конечно, отличия будут. Во-первых, у нас приняты поправки в Конституцию. Это означает, что парламент получил больше полномочий, в том числе, по формированию правительства РФ. Ведь теперь Госдума принимает окончательное решение не только по назначению премьер-министра, но и по министрам и премьерам. Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса».

Про вакцину

«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. Это значит, что до таких, как я, вакцины еще не добрались. Я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов, поэтому вакцину еще не поставил. Но обязательно это сделаю, как это станет возможным».

«Что касается массовой вакцинации — я считаю, что это нужно делать. Один из путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией — это массовая вакцинация. Именно она должна создать общенациональный популяционный иммунитет. Наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу поводов этого не сделать.

«У нас до сих пор не хватает железа, оборудования для производства этой вакцины. (…) Это будет наращиваться. Исхожу из того, что в начале следующего года у нас будут миллионы доз вакцины».

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Про проблемы с бесплатными лекарствами от COVID

«Где деньги? Вот это тоже очень меня интересует. Мы действительно 10 млрд дали в регионы на то, чтобы они могли оперативно реагировать на нерешенные вопросы — закупка СИЗ, подготовка медучреждений и так далее. И 5 млрд рублей выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому. Что касается Рязанской области (откуда поступило обращение — прим. ред.), я точно знаю, что все деньги туда были перечислены. Но я обещаю, что со всеми обращениями на эту тему мы будем разбираться».

«Порядок получения бесплатных лекарств должен быть такой — обращение в поликлинику, где подтвердят диагноз и выдадут все препараты».

Про вмешательство в выборы

«Конечно, будут пытаться вмешиваться, и не только в наши. Это по всему миру происходит. Мы это знаем, готовимся, но сможем противостоять только если подавляющее число наших граждан будут понимать, что это вмешательство, что мы обязаны противостоять этому, и что мы сами должны решать свою судьбу».

«Настрой по защите самих себя – чрезвычайно важная вещь. Мы открыты для международных наблюдателей, такой открытости нигде в мире вообще нет. В некоторых штатах США вообще запрещено присутствие иностранных наблюдателей. У нас ничего подобного нет. К наблюдениям подключились общественные организации, расширяются возможности наблюдения у политических партий, СМИ. Это направление мы будем наращивать, чтобы добиться главного – чтобы граждане убедились, что выборы проходят открыто, прозрачно».

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Про уровень жизни

«В 2000-м году за чертой бедности жили 29% населения, почти каждый третий. В 2018 году мы вышли на планку в 12%. Сейчас, к сожалению, планка немного поднялась — до 13,5%. Вы спросили про план. Сейчас план такой — уйти от 13,5 до 6,5 людей, живущих за чертой бедности. Цель амбициозная, но реальная».

Про рост цен

«По поводу цен — где-то цены растут объективно. Это связано, например, с ростом цен на комплектующие в связи с курсовой разницей. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может вызывать острой реакции. Потому что это происходит при том, что у нас урожай рекордный за последние шесть лет».

«На цены мы будем смотреть внимательно. Надеемся, что реакция будет, и будет в течение ближайших дней или недель».

О мерах поддержки

«Теперь о том, что мы делаем, чтобы помочь людям. Поскольку подросла безработица, мы существенно повысили пособия по безработице, это всем хорошо известно. Но самая тяжелая ситуация складывается у семей с детьми. Здесь у нас выстроена целая система: для семей с детьми от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет и от трех до семи лет».

О зарплате педагогов

«Мне пишут, что учитель в сельской местности столько же, сколько уборщица. Произошло это потому, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. И эту шкалу сдвинули. Получилось, что зарплату уборщицы приподняли. Надо было приподнимать и другим категориями, но этого не сделали. Такая ситуация не может быть признана нормальной. Это необходимо сделать».

О мусоре

«Я не думаю, что она тормозит. Есть много вопросов, связанных с организацией производства. Здесь есть несколько задач. Первое – это создать замкнутый цикл произодства, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства. Второе – добиться нормальной сортировки - чтобы к 2030 году все соответствующим образом перерабатывалось. На сегодняшний день одна из задач – добиться расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками, с тем чтобы перенести нагрузку утилизации не на граждан, а на производителей упаковки. Это мировая практика, и мы будем ее придерживаться. В автопроме есть утилизационных сбор, он работает и в мире, и в нашей стране. То же самое надо делать по другим направлениям. Все, кто должен, ими занимаются и будут заниматься дальше, ресурсы выделяются, все запланировано».

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