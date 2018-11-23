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«Нет, ни в коем случае»: Словакия выступила против строительства «Северного потока - 2»

23 ноября 2018, 23:24  •  129 • Политика
Во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко его словацкий коллега Андрей Киска выступил против инициативы строительства газопровода «Северный поток - 2». «Словакия всегда подчеркивает, что это не экономический, а политический проект. Это очень важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это лишь бизнес-проект. Нет, ни в коем случае. Это только политический проект», - передают слова президента Киски информационный портал «112 Украина».
Напомним, что Украина является рьяным критиком проекта прокладки «Северного потока - 2» по дну Балтийского моря. По утверждению украинских властей, данный проект нецелесообразен с экономической точки зрения и приведет лишь к тому, что Европа станет еще более зависимой от поставок российского газа.
Комментируя беседу с президентом Словакии, Порошенко отметил, что их переговоры касались координации усилий обеих стран «по недопущению строительства политически мотивированного российского проекта».
Также отметим, что в октябре МИД Словакии уже обращался к теме перспективного газопровода. Тогда министр иностранных дел страны Мирослав Лайчак заявил, что для его страны крайне важно, чтобы «Северный поток - 2» не разрушил существующую структуру европейской энергетической безопасности.

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